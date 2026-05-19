Học người Nhật cách "quét rác" cho mạch máu bằng 3 thực phẩm quen đến ngỡ ngàng

Mạch máu vốn được ví như "đường cao tốc" vận chuyển oxy và dưỡng chất đi khắp cơ thể. Nhưng theo thời gian, cholesterol xấu, mỡ thừa, đường huyết cao và tình trạng viêm âm thầm có thể khiến thành mạch dần bị "bám rác", hình thành các mảng xơ vữa nguy hiểm.

Khi lòng mạch hẹp lại, máu lưu thông khó khăn hơn. Đây chính là nền tảng dẫn tới hàng loạt biến cố nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tăng huyết áp hay suy tim. Điều đáng sợ là quá trình này thường diễn ra lặng lẽ suốt nhiều năm trước khi cơ thể phát tín hiệu rõ ràng.

Do đó, việc làm sạch mạch máu cần được chú trọng ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, từ những hành vi nhỏ nhất chứ không phải chờ bệnh nặng mới điều trị y tế. Trong lúc nhiều người mải mê tìm kiếm các loại thực phẩm chức năng đắt đỏ để "quét rác" cho mạch máu, người Nhật lại duy trì một cách bảo vệ tim mạch rất đời thường. Bí quyết của họ nằm ngay trong bữa ăn quen thuộc.

Theo số liệu từ Bộ Y tế Nhật Bản và Mỹ, nam giới Nhật có mức cholesterol tốt HDL trung bình cao hơn khoảng 10% so với người Mỹ, còn phụ nữ cao hơn tới 20 đến 24%. HDL thường được gọi là "cholesterol tốt" vì nó hoạt động như một đội "quét rác" cho mạch máu, giúp gom cholesterol dư thừa bám trên thành động mạch rồi đưa về gan xử lý.

Nếu muốn có mạch máu "sạch", sống thọ và sống khỏe như người Nhật, có 3 thực phẩm bạn nên chủ động thêm vào thực đơn của mình:

1. Cá giàu omega-3

Nếu để ý những bữa cơm kiểu Nhật, sẽ thấy cá xuất hiện thường xuyên hơn thịt đỏ. Từ cá thu, cá saba, cá mòi đến cá trích, đây đều là những loại cá giàu Omega-3, đặc biệt là EPA và DHA.

Tiến sĩ Masako Okuda (Nhật Bản) cho biết, EPA có tác dụng giống như một lớp "dầu bôi trơn" tự nhiên cho mạch máu. Chất này giúp giảm triglyceride, hạn chế hình thành cục máu đông và giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch vành. Trong khi đó, DHA giúp chống oxy hóa mạnh, làm chậm quá trình tổn thương thành mạch do viêm và lão hóa.

Điều đáng nói là kiểu ăn cá của người Nhật không phải "ăn thật nhiều cho bổ", mà là ăn đều đặn. Chỉ khoảng 50g cá giàu omega-3 mỗi ngày, tương đương nửa lòng bàn tay, đã có thể giúp bổ sung lượng axit béo tốt đáng kể cho tim mạch.

Nhiều người thường bỏ phần thịt sát da cá vì nghĩ đó là phần béo nhất. Nhưng với người Nhật, đây lại là phần quý nhất vì chứa nhiều dầu cá và omega-3 nhất. Họ cững ưu tiên chế biến ít dầu mỡ, ít muối để tốt hơn cho sức khỏe.

2. Thực phẩm từ đậu nành

Nếu người phương Tây quen với thịt đỏ và phô mai, người Nhật lại có thói quen ăn đậu nành gần như mỗi ngày. Từ đậu phụ, natto đến sữa đậu nành đều xuất hiện rất tự nhiên trong bữa ăn gia đình.

Theo Tiến sĩ Masako Okuda, isoflavone trong đậu nành có cấu trúc gần giống hormone nữ estrogen nên có thể hỗ trợ bảo vệ thành mạch, giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa mạch máu.

Không chỉ vậy, protein thực vật từ đậu nành còn giúp tạo cảm giác no mà không kéo theo quá nhiều chất béo bão hòa như thịt đỏ. Điều này đặc biệt quan trọng vì chất béo bão hòa chính là yếu tố thúc đẩy cholesterol xấu LDL tăng cao và làm thành mạch dễ xơ cứng hơn.

Các nghiên cứu lớn còn ghi nhận phụ nữ ăn nhiều thực phẩm từ đậu nành có thể giảm tới 65% nguy cơ nhồi máu não và giảm 63% nguy cơ nhồi máu cơ tim.

3. Rong biển và rau củ giàu chất xơ

Một bữa cơm Nhật thường không thể thiếu rong biển, rau luộc, canh rau hoặc salad ăn kèm. Họ không ăn rau theo kiểu "ép bản thân giảm cân", mà xem đó là phần tự nhiên phải có trong mỗi bữa ăn.

Các thực phẩm giàu chất xơ như rong biển, cải bắp, củ cải trắng hay rau xanh hoạt động giống một "chiếc chổi mềm" trong cơ thể. Chất xơ hòa tan có thể giúp kéo bớt cholesterol dư thừa ra ngoài qua đường tiêu hóa, từ đó giảm lượng cholesterol hấp thu vào máu.

Không chỉ vậy, rong biển còn chứa alginate, một dạng chất xơ đặc biệt có khả năng hỗ trợ giảm hấp thu chất béo và giúp đường huyết ổn định hơn sau ăn.

Chất xơ cũng giúp nuôi lợi khuẩn đường ruột. Khi hệ vi sinh khỏe mạnh hơn, phản ứng viêm trong cơ thể giảm xuống, từ đó giúp thành mạch bớt tổn thương theo thời gian.

Một số thực phẩm người Nhật ít ăn để bảo vệ mạch máu

Bên cạnh những món lành sạch mạch máu, giúp bảo vệ tim mạch, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng người Nhật tiêu thụ ít chất béo bão hòa hơn nhiều nước phương Tây. Đặc biệt là những thực phẩm dễ khiến mạch máu "xuống cấp" nhanh hơn gồm:

- Thịt đỏ nhiều mỡ

- Kem béo, whipping cream, bánh ngọt...

- Đồ chiên rán và thực phẩm siêu chế biến

Tiến sĩ Masako Okuda cho biết, các chất béo bão hòa trong nhóm này kích thích gan sản xuất cholesterol xấu LDL nhiều hơn. Khi LDL bị oxy hóa, chúng dễ bám vào thành mạch và hình thành mảng xơ vữa.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Top 1 Health