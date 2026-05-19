3 nơi cha mẹ nên đưa con đến thường xuyên: Không tốn nhiều tiền nhưng có thể góp phần thay đổi tính cách và tương lai của trẻ

Nhiều phụ huynh từng than phiền rằng con mình thiếu tập trung, lười vận động, dễ cáu gắt hoặc quá phụ thuộc vào điện thoại. Nhưng theo các chuyên gia giáo dục, đôi khi vấn đề không nằm hoàn toàn ở đứa trẻ, mà nằm ở môi trường các em tiếp xúc mỗi ngày.

Một môi trường tích cực có thể âm thầm thay đổi hành vi, cảm xúc và thói quen của trẻ theo cách tự nhiên hơn mọi lời nhắc nhở.

Dưới đây là 3 nơi được nhiều chuyên gia khuyến khích cha mẹ nên đưa con tới thường xuyên để nuôi dưỡng sự tập trung, năng lượng tích cực và khả năng phát triển cảm xúc của trẻ.

1. Thư viện: Môi trường giúp trẻ học cách tập trung và bình tĩnh hơn

Một phụ huynh tại Trung Quốc từng chia sẻ rằng con trai chị trước đây rất hiếu động, ngồi học vài phút là chán, ở nhà thường xuyên quậy phá khiến cả gia đình căng thẳng.

Sau đó, chị quyết định mỗi ngày đều đưa con tới thư viện, không ép học thêm hay đọc sách quá nhiều, chỉ đơn giản để con được ở trong không gian yên tĩnh ấy.

Ban đầu, cậu bé không thể ngồi yên quá lâu. Nhưng sau một thời gian, em bắt đầu tự giác hơn, ít mất tập trung hơn và đôi lúc còn chủ động mở sách ra đọc.

Theo nhiều nghiên cứu, hành vi của trẻ chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường xung quanh. Khi ở trong không gian mà mọi người đều đọc sách, học tập hoặc làm việc nghiêm túc, trẻ cũng dễ bị tác động theo hướng tích cực.

Các chuyên gia cho rằng trong thời đại trẻ nhỏ bị bao quanh bởi điện thoại, video ngắn và trò chơi điện tử, việc có thể ngồi yên đọc sách trong một khoảng thời gian đã là kỹ năng rất quan trọng.

2. Sân vận động: Nơi giúp trẻ hình thành năng lượng tích cực

Không ít trẻ nhỏ từ chối thử các môn thể thao vì sợ thất bại hoặc thiếu tự tin.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho biết chỉ cần đưa con tới sân chơi hoặc sân thể thao, để trẻ quan sát những bạn khác vận động, cảm giác hào hứng thường sẽ xuất hiện rất tự nhiên.

Một người mẹ kể rằng con trai chị trước đây luôn nói: “Con không thích thể thao” hoặc “Con chơi không giỏi đâu”.

Nhưng sau một lần được dẫn ra sân bóng xem các bạn chơi, cậu bé lập tức muốn tham gia.

Từ đó, em dần yêu thích vận động, chăm tập luyện hơn và cũng trở nên tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Các nghiên cứu cũng cho thấy trẻ thường xuyên vận động không chỉ cải thiện thể chất mà còn giúp nâng cao khả năng tập trung, kiểm soát cảm xúc và giảm căng thẳng.

3. Thiên nhiên: “Liều thuốc” giúp trẻ phục hồi cảm xúc và giảm áp lực

Các chuyên gia tâm lý trẻ em nhận định thiên nhiên có tác động rất tích cực đến cảm xúc và sự phát triển não bộ của trẻ.

Việc cho trẻ ra ngoài trời, tiếp xúc với cây cỏ, ánh nắng và không khí tự nhiên giúp các em thư giãn, giảm áp lực tâm lý và cải thiện khả năng chú ý.

Từ góc độ khoa học, những trải nghiệm như: đi chân trên cỏ, nghe tiếng chim, quan sát côn trùng, chạm vào lá cây hay đất đá... đều giúp kích thích đồng thời nhiều giác quan và hỗ trợ quá trình phát triển thần kinh.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trẻ thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên có xu hướng ổn định cảm xúc tốt hơn và giảm nguy cơ phụ thuộc thiết bị điện tử.

Điều quan trọng là cha mẹ không cần đưa con đi du lịch xa hay tới những nơi đắt đỏ. Một công viên gần nhà, khu cây xanh trong khu dân cư hay khoảng sân nhỏ ngoài trời cũng đã đủ để trẻ có cơ hội kết nối với thiên nhiên.

Môi trường sống ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ

Nhà tâm lý học Kurt Lewin từng cho rằng hành vi con người là kết quả của sự tác động giữa cá nhân và môi trường sống.

Điều này cũng đúng với trẻ nhỏ.

Một môi trường tích cực có thể giúp trẻ: dễ tập trung hơn, tự giác hơn, cởi mở hơn, và ổn định cảm xúc tốt hơn.

Các chuyên gia cho rằng thay vì chỉ liên tục yêu cầu con phải tự giác, chăm học hay ngoan ngoãn hơn, cha mẹ cũng nên quan tâm tới việc mỗi ngày con đang được sống trong môi trường như thế nào.

Bởi đôi khi, chính môi trường mới là yếu tố âm thầm quyết định một đứa trẻ sẽ lớn lên với năng lượng tích cực hay luôn cảm thấy áp lực, mệt mỏi.

Nguồn: Sohu