Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng tới toàn bộ người dân cả nước

Theo Huỳnh Duy | 19-05-2026 - 05:48 AM | Sống

BHXH Việt Nam vừa phát đi thông báo tới người dân trên cả nước liên quan đến thông tin "cập nhật BHYT điện tử" trong thời gian gần đây.

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phát đi cảnh báo khẩn tới người dân trên cả nước, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ vì làm theo hướng dẫn “cập nhật thẻ BHYT điện tử” qua điện thoại và mạng xã hội.

Theo BHXH Việt Nam, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp giả danh cơ quan BHXH gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cập nhật thông tin, cài đặt ứng dụng hoặc đồng bộ “thẻ BHYT điện tử”. Không ít người đã sập bẫy, bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ bảo hiểm xã hội điện tử” hoặc cung cấp thông tin cá nhân. (Ảnh minh hoạ)

Mới đây, BHXH tỉnh Cà Mau tiếp nhận phản ánh của một người dân về việc bị đối tượng sử dụng số điện thoại 0825.884.702 gọi đến, yêu cầu tới UBND phường Lý Văn Lâm để cập nhật thẻ BHYT điện tử cho trẻ dưới 6 tuổi.

Khi người dân cho biết không thể đến trực tiếp, đối tượng hướng dẫn kết bạn Zalo với tài khoản mang tên “Nguyễn Trung Quân” để hỗ trợ cài đặt ứng dụng “BHXH điện tử”. Sau khi làm theo hướng dẫn, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị rút mất 2 triệu đồng.

Đáng chú ý, khi nạn nhân phản ánh bị mất tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu sử dụng một tài khoản ngân hàng khác để “hoàn tiền”. Tin tưởng làm theo, người dân tiếp tục bị chiếm đoạt thêm hơn 7,8 triệu đồng. Tổng số tiền bị mất sau hai lần lên tới gần 10 triệu đồng.

BHXH Việt Nam khẳng định, cơ quan này không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ BHXH điện tử”, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu hay dữ liệu sinh trắc học để cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID - BHXH số.

Ngành BHXH khuyến cáo người dân tuyệt đối không kết bạn với người lạ qua mạng xã hội, không truy cập đường link không rõ nguồn gốc và không cung cấp thông tin ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào chưa được xác thực.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động theo dõi thông tin từ các kênh chính thống của cơ quan chức năng, nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân được khuyến nghị trình báo cơ quan công an hoặc liên hệ cơ quan BHXH địa phương để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh

Lại có thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi nhắm vào người hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có: Đồng loạt 7 bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui

Chưa từng có: Đồng loạt 7 bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui Nổi bật

Tin vui: Ngày mai, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí 1 dịch vụ

Tin vui: Ngày mai, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí 1 dịch vụ Nổi bật

Lời khuyên cho người hay tìm đường bằng Google Maps

Lời khuyên cho người hay tìm đường bằng Google Maps

05:15 , 19/05/2026
Các phản ứng dị ứng và miễn dịch sau tiêm vắc-xin: Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyên "hiểu đúng"

Các phản ứng dị ứng và miễn dịch sau tiêm vắc-xin: Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyên "hiểu đúng"

05:13 , 19/05/2026
Ngôn ngữ mà người giàu nhất thế giới - Elon Musk đang cho con trai học: Ai biết tiếng này thì thu nhập cao hơn đến 40%

Ngôn ngữ mà người giàu nhất thế giới - Elon Musk đang cho con trai học: Ai biết tiếng này thì thu nhập cao hơn đến 40%

00:35 , 19/05/2026
Idol Hàn Quốc có kiểu "ăn" chất xơ trước khi ăn thịt nướng để không lo tăng cân, tích mỡ: Có thực sự thần kỳ như lời đồn?

Idol Hàn Quốc có kiểu "ăn" chất xơ trước khi ăn thịt nướng để không lo tăng cân, tích mỡ: Có thực sự thần kỳ như lời đồn?

23:50 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên