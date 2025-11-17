Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

17-11-2025 - 20:06 PM

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) vừa phát đi cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo mới, cực kỳ tinh vi. Các đối tượng giả danh viên chức BHXH, gọi điện yêu cầu người dân mang giấy tờ đến cơ quan để "đồng bộ dữ liệu với VNeID" nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội cơ sở Long Xuyên (An Giang) cảnh báo tình trạng các đối tượng giả danh viên chức gọi điện yêu cầu người dân mang giấy tờ đến cơ quan để "cập nhật dữ liệu", nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Theo TTXVN, ông Ngô Chí Tâm, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Long Xuyên (An Giang), cho biết đã gửi thông báo đến các địa phương và đơn vị về tình trạng lừa đảo này. 

Cụ thể, một nhóm đối tượng đã giả danh là viên chức BHXH, gọi điện thoại cho người dân (người tham gia BHXH, BHYT) trên địa bàn.

Chúng sử dụng một lý do rất "thời sự" và có vẻ đáng tin cậy, đó là yêu cầu người dân mang Căn cước công dân (CCCD) và sổ BHXH đến cơ quan BHXH để "cập nhật, đồng bộ dữ liệu tham gia BHXH, BHYT với VNeID".

Đáng chú ý, có trường hợp các đối tượng này lợi dụng chính nhu cầu đang cần giải quyết chế độ của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước thủ đoạn tinh vi này, Bảo hiểm xã hội cơ sở Long Xuyên khẳng định: "Hiện nay, cơ quan BHXH không có chủ trương gọi điện thoại hoặc nhắn tin yêu cầu người tham gia mang Căn cước công dân, sổ BHXH đến cơ quan để cập nhật thông tin".

Cảnh báo nóng từ Bảo hiểm xã hội- Ảnh 1.

Đây là hành vi giả mạo, lừa đảo. Đơn vị đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp hồ sơ, giấy tờ, hay thông tin tài khoản cá nhân cho các đối tượng không rõ danh tính để tránh bị lợi dụng.

BHXH chi nhánh Long Xuyên cũng đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp hồ sơ, giấy tờ, tài khoản cá nhân cho các đối tượng để tránh bị lợi dụng, lừa đảo. 

Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ với Bảo hiểm xã hội n qua số điện thoại 02963.857.138 hoặc 02963.957.633 để được hỗ trợ.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân cần thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, có thể liên hệ trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất 

