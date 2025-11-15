Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội

Theo Công an tỉnh Cao Bằng , gần đây người dân phản ảnh nhiều vụ việc bị các đối tượng xấu mạo danh cán bộ, nhân viên cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) gọi điện, nhắn tin, gửi đường link giả mạo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và thu thập thông tin cá nhân. Các đối tượng thường sử dụng các thủ đoạn như sau:

1. Giả danh cán bộ, nhân viên Bảo hiểm xã hội

- Các đối tượng giả danh cán bộ, nhân viên BHXH để gọi điện thông báo với các nội dung như: “Bạn còn nợ tiền đóng BHXH/Bảo hiểm y tế (BHYT) cần nộp gấp để tránh bị phạt”, “Thông tin BHXH của bạn đang bị rò rỉ hoặc sai lệch, cần bổ sung, cung cấp lại để cập nhật", "Số sổ BHXH của bạn đang được điều tra, cần xác minh tài khoản ngân hàng để hoàn tiền hoặc điều chỉnh".

- Ngoài ra các đối tượng yêu cầu người dân kết bạn Zalo, Facebook để “hỗ trợ điều chỉnh hồ sơ, cập nhật CCCD, đồng bộ thẻ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cập nhật số hưu trí...” nếu người dân không thực hiện sẽ không được hưởng các chế độ của bảo hiểm.

2. Gửi tin nhắn, email, đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công của BHXH hoặc ứng dụng VssID – BHXH số

Đối tượng lừa đảo thông qua tin nhắn, email, lập Website giả mạo Cổng dịch vụ công của BHXH, giả mạo ứng dụng VssID để yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, số CCCD, tài khoản ngân hàng, đăng nhập vào trang web giả mạo thực chất là phần mềm chứa mã độc đánh cắp dữ liệu. Từ đó, các đối tượng tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân hoặc chiếm đoạt tài sản của người dân.

3. Tạo Fanpage giả mạo

Lập fanpage hoặc nhóm mạng xã hội có tên, logo giống cơ quan BHXH, đăng tin tuyển dụng, hỗ trợ nhận trợ cấp hoặc tư vấn miễn phí nhằm thu thập thông tin cá nhân, dẫn dắt người dân, chiếm dụng lòng tin từ đó thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an tỉnh Cao Bằng khẳng định những hành vi, thủ đoạn trên là lừa đảo. Đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cán bộ, viên chức BHXH nói riêng KHÔNG BAO GIỜ gọi điện, yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc đóng tiền qua bất kể đường link nào khác.

Để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi lừa đảo, Công an tỉnh Cao Bằng khuyến nghị người dân:

1. Luôn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, mạng xã hội, email hoặc đường link lạ và làm theo hướng dẫn của các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ BHXH.

2. Không tải hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Tìm hiểu kỹ thông tin ứng dụng trước khi cài đặt.

3. Kiểm tra kỹ đường dẫn website trước khi đăng nhập hay nhập dữ liệu.

4. Khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN... cần liên hệ trực tiếp với BHXH tỉnh Cao Bằng, BHXH các cơ sở để được hỗ trợ. Bên cạnh đó, các giao dịch, tương tác của người dân tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH qua các kênh chính thức đều KHÔNG MẤT PHÍ.

5. Khi nhận được cuộc gọi nghi ngờ dấu hiệu lừa đảo, cần ngắt máy ngay và có thể liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH tỉnh Cao Bằng để xác minh (số điện thoại 0206 3888 368).

6. Thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN qua các kênh chính thống, gồm:

- Công thông tin điện tử: https://caobang.baohiemxahoi.g...

- Fanpage Facebook chính thức: Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng (có tích xanh).

- Zalo OA: Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng (có tích vàng).

7. Luôn giữ tinh thần bình tĩnh, tránh hoảng loạn, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nếu phát hiện hành vi lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng