Ngôn ngữ mà người giàu nhất thế giới - Elon Musk đang cho con trai học: Ai biết tiếng này thì thu nhập cao hơn đến 40%

Mới đây, cậu con trai 6 tuổi X Æ A-Xii của Elon Musk gây bão truyền thông khi diện bộ trang phục dân gian Trung Hoa, tháp tùng cha tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Ngay sau đó, vị tỷ phú giàu nhất thế giới đã chia sẻ trên tài khoản X cá nhân dòng trạng thái bằng tiếng Trung: “Con trai tôi đang học tiếng phổ thông”.

Giới chuyên gia nhận định, đây không thuần túy là sở thích cá nhân. Việc định hướng thế hệ kế cận học tiếng Trung cho thấy tầm nhìn dài hạn của Musk đối với thị trường tỷ dân, mắt xích không thể tách rời trong hệ sinh thái toàn cầu của Tesla. Trước Musk, nhiều tỷ phú công nghệ khác như Jeff Bezos hay Mark Zuckerberg cũng coi việc cho con học tiếng Trung là một "khoản đầu tư chiến lược" để nắm bắt các cơ hội kinh tế tại châu Á.

Elon Musk và con trai

"Cơn sốt" tăng vọt thu nhập tại thị trường Việt Nam

Nếu đối với các tỷ phú, tiếng Trung là tầm nhìn vĩ mô thì tại Việt Nam, ngôn ngữ này đang mang lại lợi thế tài chính thực tế vô cùng lớn. Theo Báo cáo Lương của Joboko, nhu cầu tuyển dụng tiếng Trung hiện cao gấp đôi tiếng Nhật và 5,5 lần tiếng Hàn, ghi nhận gần 13.000 việc làm mới chỉ trong một năm qua.

Sự bùng nổ này tạo nên hiện tượng hiếm gặp: Ứng viên biết tiếng Trung dù ít kinh nghiệm vẫn sở hữu mức lương vượt trội so với mặt bằng chung từ 10% đến 40%.

Với nhân sự có kinh nghiệm dưới một năm, mức lương của người biết tiếng Trung đạt 12-18 triệu đồng, trong khi các vị trí thông thường chỉ khoảng 8-12 triệu đồng. Sự chênh lệch càng rõ rệt trong khối Kỹ thuật - Sản xuất. Một nhân viên kỹ thuật biết tiếng Trung nhận mức 15-26 triệu đồng, cao gấp rưỡi vị trí không yêu cầu ngoại ngữ.

Đặc biệt, ở vị trí nhân viên Pre-sales (tư vấn giải pháp), thu nhập chạm mốc 18-42 triệu đồng, chênh lệch tới 50-120% so với mức 10-18 triệu đồng của người không biết tiếng. Đối với bộ phận kiểm tra chất lượng, nhân viên QC tiếng Trung kinh nghiệm 1-3 năm có thể nhận lương lên tới 30 triệu đồng, tương đương một kỹ sư cơ điện trên 5 năm kinh nghiệm.

Ngay cả khối Hành chính - Văn phòng, một trợ lý biết tiếng Trung dưới một năm kinh nghiệm đã được chào mời mức 12-16 triệu đồng (so với mức 7-9 triệu đồng thông thường), mức thu nhập chỉ đứng sau trợ lý Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

"Khát" nhân lực tại các thủ phủ công nghiệp

Làn sóng đầu tư mạnh mẽ của các tập đoàn FDI lớn từ Trung Quốc như Hồng Hải, Luxshare-ICT, Goertek Vina... vào khu vực phía Bắc đã khiến thị trường luôn trong trạng thái "khát" lao động có ngoại ngữ.

Tại Bắc Ninh, trong số 60.000 lao động cần tuyển dụng vào đầu năm, có tới 10.000 vị trí yêu cầu tiếng Trung để vận hành và tiếp xúc trực tiếp với giới chủ. Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh cho biết, mức lương khởi điểm cho lao động mới biết tiếng Trung tại các nhà máy dao động 15-17 triệu đồng và tăng nhanh theo thâm niên. Do khan hiếm nhân sự giỏi cả chuyên môn lẫn ngoại ngữ, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đưa nhân sự sang công ty mẹ tại Trung Quốc để đào tạo toàn diện.

Từ phòng làm việc của các tỷ phú thế giới đến các nhà máy công nghệ cao tại Việt Nam, tiếng Trung đã trở thành một "vũ khí thương mại" đắc lực. Trong bối cảnh hiện tại, đây chính là khoản đầu tư thông minh giúp người lao động sở hữu tấm vé VIP để bứt phá thu nhập và thăng tiến thần tốc.

