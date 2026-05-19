Loại cá bổ dưỡng vào mùa hè, giá rẻ nhưng nhiều người mê

Cá diếc là loại cá nước ngọt quen thuộc ở nhiều vùng quê Việt Nam. Nó có thể sinh sản tự nhiên hoặc được nuôi trong ao đầm. So với các loại cá khác, cá diếc lành, người già, trẻ nhỏ, người mới ốm dậy đều ăn được, giá rất rẻ.

Vẻ ngoài của loại cá này không bắt mắt hay được xem là "thực phẩm sang", nhưng từ lâu loại cá này đã gắn liền với nhiều món ăn thanh mát, dễ ăn trong những ngày thời tiết oi bức. Theo kinh nghiệm dân gian, cá diếc thường được dùng để nấu canh, nấu cháo hoặc kho nghệ nhằm giúp cơ thể dễ hấp thu dinh dưỡng, bớt cảm giác mệt mỏi do nắng nóng kéo dài.

Cá diếc có thịt dày, vị thơm, lành tính. Theo Đông y, tác dụng ổn trung, bổ hư, lợi tiểu, kiện tỳ (tốt cho cơ quan tiêu hóa), hóa thấp. Thấp trong Đông y là âm tà gây tổn hại dương khí. Người bị thấp cảm thấy mệt mỏi, nhạt mồm miệng, ăn uống không ngon, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, người có triệu chứng trên chọn ăn cá diếc sẽ cải thiện rất tốt.

Cá diếc giàu protein, các axit amin chất lượng cao, liên kết chất đạm lỏng lẻo nên dễ hấp thu trong đường tiêu hóa hơn các loại thịt. Protein từ cá giúp tái tạo cơ tốt, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Với người mới ốm dậy, đặc biệt bệnh nhân ung thư điều trị hóa chất, xạ trị, đây là món ăn bồi bổ giá rẻ cho họ.

Ngoài ra, thành phần của cá diếc còn chứa các chất béo tốt như omega-3, axit eicosapentaenoic, vitamin A, vitamin D, B1, B2, vitamin E, niacin có tác dụng ngăn ngừa oxy hóa, điều trị xơ vữa động mạch, phòng chống ung thư. Trong 100g thịt cá diếc chứa lipid 1,8mg, canxi 70mg, phốt pho 152mg, sắt 0,8mg.

Ngoài lượng đạm khá tốt, cá diếc còn ít chất béo nên tạo cảm giác nhẹ bụng khi ăn. Đây cũng là lý do loại cá này phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Trong dân gian, cháo cá diếc đậu xanh hay canh cá diếc nấu rau cải từ lâu đã được xem là những món ăn giúp bồi dưỡng cơ thể, đặc biệt trong thời tiết nóng nực.

Một điểm khiến cá diếc được yêu thích là có thể chế biến thành nhiều món ăn quen thuộc như cá diếc nấu canh cải xanh, cá diếc kho nghệ, cá diếc chiên giòn chấm mắm gừng hay canh cá diếc nấu rau rút. Các món ăn này thường có hương vị thanh nhẹ, không quá ngấy nên rất hợp với mùa hè.

Nồi cá diếc kho nhanh gọn chín rục ăn vừa hao cơm lại bổ dưỡng, mùi thơm hấp dẫn khó quên.

Cá riếc, không đắt đỏ, dễ mua ở chợ dân sinh nhưng lại gắn bó với nhiều món ăn thanh mát, phù hợp với khẩu vị của người Việt trong những ngày hè oi nóng.