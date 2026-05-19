Cụ ông 103 tuổi tiết lộ bí quyết sống lâu, sống khỏe dù cuộc đời lắm gian truân

Ông James Sneed năm nay 103 tuổi, sống ở Shiloh, bang Alabama, Mỹ, là cựu chiến binh Lục quân từng tham gia Thế chiến thứ II. Trải qua những năm tháng chiến tranh và nhiều biến động lịch sử dữ dội, người đàn ông này luôn duy trì bí quyết sống vui, sống khỏe và kết quả là cụ vẫn khang kiện ở độ tuổi bách niên.

"Không ngừng tiến bước. Mọi việc đều gắng từ tốt thành tốt hơn, từ tốt hơn thành tốt nhất", ông Sneed bật mí.

Sau khi mồ côi mẹ vào năm lên 9 tuổi, ông đến sống với bà nội cho đến khi có mẹ kế. May mắn là người mẹ kế này đối xử với con riêng của chồng bằng tình yêu chân thành.

Đi qua thời kỳ Đại Khủng hoảng và nhiều sự kiện lịch sử khác, đến năm 18 tuổi, James Sneed nhập ngũ, vào Lục quân, chỉ vài tháng sau khi sự kiện Trân Châu Cảng xảy ra.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, chàng trai được điều động đến Bắc Phi, Italy và cuối cùng là Thụy Sỹ. Khi Thế chiến thứ II kết thúc, Sneed phải trải qua 361 ngày lênh đênh trên tàu chờ các bản hiệp ước có hiệu lực, dù vô cùng sợ hãi nhưng vẫn không ngừng níu giữ hy vọng.

"Ai mà không sợ cho được. Máy bay thì liên tục thả bom, còn tiếng còi báo động thì rú lên suốt ngày đêm. Chẳng thể nào chợp mắt nổi. Lúc đó chẳng còn biết trông cậy vào ai", ông hồi tưởng.

Cụ ông 103 tuổi cho biết bí quyết sống thọ là không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Theo ông, sau chiến tranh, những binh sỹ được lên hình thường là người da trắng chứ không phải người da màu dù họ thực hiện những công việc gian khổ nhất.

Trở về sau cuộc chiến, James Sneed quay lại với cuộc sống đời thường bình dị. Ông kiếm được khoảng 50 đến 75 xu mỗi ngày và cố gắng chắt chiu để xây nhà.

Vợ ông, bà Minnie, là một trong những giáo viên da màu đầu tiên tham gia phong trào xóa bỏ phân biệt chủng tộc tại các trường học dành cho người da trắng. Chính vì điều này, trưởng học khu địa phương đã gây khó dễ để bà Minnie không được nhận vào làm việc trong vùng, buộc bà phải tìm việc làm ở quận bên cạnh. Đó là những bất công mà đôi vợ chồng đã phải cam chịu và vượt qua.

Ông Sneed từng là thành viên của chi hội NAACP (Hiệp hội Quốc gia Vì sự tiến bộ của người da màu) địa phương trong Phong trào Quyền công dân. Sau này, ông được vinh danh trong Sảnh danh vọng Người cao tuổi bang Alabama vì những đóng góp của mình.

Khi tròn 100 tuổi, ông Sneed được con gái khuyến khích tham gia các nhóm cộng đồng để tìm vui tuổi già. Ông cho biết việc tập thể dục 3 buổi/tuần khi sinh hoạt nhóm cao tuổi cũng giúp mình thêm khỏe mạnh.

Ông Sneed tự hào nói: "Tôi đã trải qua nhiều nỗi thất vọng trong đời, chắc chắn rồi. Thế nhưng, tôi luôn giữ cho mình bận rộn, giữ một tâm thế bình thản, nhờ vậy chẳng điều gì có thể làm bản thân phiền lòng".

Con gái ông Sneed trìu mến nói cha mình nay vẫn vững như bàn thạch, là chỗ dựa của cả gia đình. Bà giải thích rằng đó là do cha luôn làm việc chăm chỉ và sống vị tha, hết lòng vì những người xung quanh.

Vào tháng 9/2026, cụ ông James Sneed sẽ đón sinh nhật lần thứ 104. Đúc kết cuộc đời mình, cụ nhắn nhủ: "Hãy làm điều tốt đẹp, cho tất cả những người bạn gặp và ở bất cứ nơi nào bạn đặt chân đến".