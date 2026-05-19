Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 500 triệu đồng tới tài khoản của người đàn ông SN 1992

Ánh Lê | 19-05-2026 - 10:00 AM | Sống

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 500 triệu đồng tới tài khoản của người đàn ông SN 1992

Người đàn ông ở Sơn La đã chủ động trình báo công an sau khi bất ngờ nhận được 500 triệu đồng tiền chuyển khoản nhầm.

Ngày 15/5/2026, anh Tòng Văn Buông (sinh năm 1992, trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân nhận được số tiền 500 triệu đồng từ 01 người lạ chuyển nhầm. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Buông đã chủ động đến Công an phường Chiềng Sinh trình báo, đồng thời đề nghị hỗ trợ xác minh để trao trả lại số tiền cho người chuyển nhầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chiềng Sinh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp xác minh và xác định người chuyển nhầm là anh Jiang Zhen Qiu (sinh năm 1989, quốc tịch Trung Quốc). Số tiền trên được chuyển cho vợ là chị Lâm Thị Mai (sinh năm 1990, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn).

Sau đó, Công an phường Chiềng Sinh đã liên hệ, mời chị Mai đến làm việc và hoàn tất thủ tục trao trả lại toàn bộ số tiền bị chuyển nhầm. Nhận lại tài sản của mình, chị Mai xúc động bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Tòng Văn Buông cùng lực lượng Công an phường Chiềng Sinh vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Hành động trung thực, đầy trách nhiệm của anh Tòng Văn Buông đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng, tô đẹp thêm hình ảnh người dân Sơn La nghĩa tình, sống trung thực và trách nhiệm. Đồng thời, sự vào cuộc nhanh chóng, tận tụy của Công an phường Chiềng Sinh cũng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, vì Nhân dân phục vụ.

(Theo Bộ Công an)

Tài khoản ngân hàng OCB của người phụ nữ SN 1987 có giao dịch 400 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

Ánh Lê

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CLIP: Khoảnh khắc ấm áp của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và các bệnh nhi

CLIP: Khoảnh khắc ấm áp của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và các bệnh nhi Nổi bật

Từ 1/7, hàng triệu người đóng BHXH có quyền lợi mới

Từ 1/7, hàng triệu người đóng BHXH có quyền lợi mới Nổi bật

Đường huyết có thể tăng "cao vút" khi bạn ăn hai loại trái cây phổ biến này: Hãy cẩn trọng!

Đường huyết có thể tăng "cao vút" khi bạn ăn hai loại trái cây phổ biến này: Hãy cẩn trọng!

09:43 , 19/05/2026
Nếu có đủ 5 thứ trên bàn tay thì xin chúc mừng! Gan của bạn khả năng cao vẫn còn rất khỏe

Nếu có đủ 5 thứ trên bàn tay thì xin chúc mừng! Gan của bạn khả năng cao vẫn còn rất khỏe

09:25 , 19/05/2026
Phát hiện 131 xe tải Trung Quốc không người lái, tích hợp AI: Âm thầm hoạt động 24/7 tại kho báu lộ thiên, sản lượng khai thác hơn 20 triệu m3

Phát hiện 131 xe tải Trung Quốc không người lái, tích hợp AI: Âm thầm hoạt động 24/7 tại kho báu lộ thiên, sản lượng khai thác hơn 20 triệu m3

09:05 , 19/05/2026
Bột sắn được ví như "vàng trắng" có tác dụng giải độc, làm mát da mùa hè nhưng 2 nhóm người uống nhiều sẽ cực độc, dễ "rước họa"

Bột sắn được ví như "vàng trắng" có tác dụng giải độc, làm mát da mùa hè nhưng 2 nhóm người uống nhiều sẽ cực độc, dễ "rước họa"

08:54 , 19/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên