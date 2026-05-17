Phát hiện ông cụ ăn xin có số dư tài khoản hơn 116 tỷ đồng

Năm 2015, cảnh sát tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, phát hiện một tài khoản ngân hàng có số dư hơn 30 triệu NDT (khoảng 116 tỷ đồng), kèm theo những giao dịch tiền lớn diễn ra mỗi ngày. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Kết quả xác minh ban đầu khiến nhiều người sửng sốt. Chủ nhân tài khoản sống tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh thuộc huyện Thiên Thai, thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang. Điều đáng nói, tổng thu nhập cả năm của toàn bộ người dân vùng này còn không bằng số tiền giao dịch trong một ngày của tài khoản này.

Tuy nhiên, điều gây bất ngờ hơn cả là danh tính của chủ tài khoản. Theo hồ sơ, người sở hữu số tiền khổng lồ là một cụ ông đã ngoài 80 tuổi, sống trong căn nhà dột nát, không có thu nhập ổn định và phải đi xin ăn để sống qua ngày.

Ông cụ ăn xin “giàu có”

Người dân địa phương cho biết cụ ông này họ Hà, vốn nổi tiếng vì thường xuyên khoe mình giàu có. Dù cuộc sống thiếu thốn, ông luôn khẳng định bản thân kiếm được hàng chục triệu NDT mỗi năm. Thậm chí, khi bị hàng xóm trêu chọc, ông còn nói mình có “địa vị đặc biệt”, khuyên mọi người không nên coi thường. Do nghĩ ông lão có vấn đề về tâm thần nên dân làng cũng không quá để tâm tới những lời khoe khoang này.

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ tài khoản ngân hàng của ông Hà bị kẻ gian lợi dụng hoặc đánh cắp. Thế nhưng khi được hỏi, cụ ông lại bình thản xác nhận bản thân vẫn trực tiếp sử dụng tài khoản suốt thời gian qua. Ông Hà còn nhỏ giọng nói với cảnh sát: “Các anh là người có công với đất nước, tôi cũng là người có công với đất nước”.

Theo lời kể của cụ ông, ông đang làm việc cho một tổ chức bí mật chuyên tìm kiếm kho báu quốc gia. Ông tin rằng chỉ cần phát hiện được “báu vật”, tổ chức sẽ nhận phần thưởng rất lớn từ nhà nước Trung Quốc.

Trong nhiều năm, ông Hà đã sống chắt bóp và quyên góp được hơn 3 triệu NDT để gửi về “trụ sở tổ chức”, phục vụ cho các dự án tìm kho báu. Ông cũng tự nhận mình là “quản lý cấp cao”, phụ trách các giao dịch tài chính.

“Càng tìm được nhiều kho báu, đất nước càng thịnh vượng. Việc tôi làm là vì quê hương”, ông cụ hào hứng nói.

Ngay sau đó, ông lấy ra một chồng phiếu chuyển tiền dày cộp được cất trong góc nhà. Tổng số tiền lên tới hàng chục triệu NDT. Qua kiểm tra, cảnh sát địa phương phát hiện phần lớn các giao dịch đều liên quan tới cùng một người.

Sau nhiều lần thẩm vấn, ông Hà tiết lộ số tiền này có liên quan đến một tổ chức mang tên “Hiệp hội hoa mai”, nơi cha ông từng là thành viên.

Vén màn sự thật

Nghe xong câu chuyện, cảnh sát địa phương nghi ngờ ông Hà đã bị lừa và tìm cách thuyết phục cụ ông hợp tác điều tra. Tuy nhiên, ông Hà một mực tin rằng tổ chức mình tham gia là hợp pháp, thậm chí còn đưa ra nhiều giấy tờ đóng dấu đỏ để chứng minh.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, “Hiệp hội hoa mai” thực chất là một nhóm lừa đảo có nguồn gốc từ Thượng Hải, hoạt động từ những năm 1970. Ban đầu, tổ chức này sử dụng nhiều chiêu trò để dụ người dân quyên góp tiền bạc, tài sản. Về sau, chúng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, núp bóng các dự án hợp pháp nhằm đánh lừa nạn nhân.

Trong đó, cái gọi là “dự án truy tìm kho báu quốc gia” thực chất chỉ là hình thức gây quỹ trái phép. Dù cảnh sát nhiều lần giải thích, ông Hà vẫn không tin mình bị lừa. Cụ ông cho rằng cơ quan chức năng đang cản trở ông kiếm tiền và kiên quyết từ chối hợp tác.

Không còn cách nào khác, cảnh sát quyết định lần theo các chứng từ chuyển tiền mà ông Hà cung cấp. Từ những đầu mối này, họ tìm đến Quảng Tây để mở rộng điều tra.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng xác định được nơi hoạt động của đường dây lừa đảo và tiến hành đột kích, bắt giữ 7 nghi phạm, đồng thời triệt phá toàn bộ tổ chức.

Dù cũng là nạn nhân bị thao túng tâm lý, ông Hà vẫn phải chịu trách nhiệm do tham gia quá sâu vào hoạt động của đường dây, thậm chí giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển tiền. Tuy nhiên, vì tuổi cao, ông không bị phạt tù mà chỉ bị yêu cầu bồi thường cho các bị hại.

Câu chuyện của ông Hà trở thành lời cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo núp bóng các “dự án bí mật”, “đầu tư đặc biệt” hay “nhiệm vụ quốc gia”. Người cao tuổi, người sống đơn độc hoặc thiếu hiểu biết thường là nhóm dễ bị các tổ chức này nhắm tới.

Cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo mọi người cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền cho các tài khoản lạ hoặc tin vào những lời hứa hẹn thiếu căn cứ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được hỗ trợ, tránh những thiệt hại đáng tiếc.

(Nguồn: Sohu, 163.com)