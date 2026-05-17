Người đàn ông trúng số 18 lần trong 29 năm

Một người đàn ông Mỹ từng trúng xổ số 18 lần cho biết điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời ông không phải là tiền bạc, mà chính là cuộc hôn nhân của mình. Ông Robert Bevan đến từ bang Idaho gần đây đã nhận giải thưởng trị giá 50.000 USD (khoảng 1,27 tỷ VNĐ) từ trò chơi cào $1,000,000 King Scratch Game. Khoản tiền thưởng mới nhất này đánh dấu lần thứ 18 ông trúng giải xổ số trong suốt những năm qua.

Cơ quan Xổ số Idaho cho biết chuỗi trúng thưởng của Bevan bắt đầu vào năm 1997 khi ông trúng một chiếc Chevrolet Blazer trong một chương trình khuyến mãi đặc biệt. Kể từ đó, ông đã thu về nhiều giải thưởng khác nhau, từ những phần thưởng tiền mặt nhỏ hơn cho đến những giải thưởng lớn trị giá lên tới 200.000 USD (khoảng 5,08 tỷ VNĐ).

Người đàn ông có vận may khó tin

Bất chấp sự may mắn đáng kinh ngạc của mình, Bevan nói rằng các trò chơi xổ số đối với ông luôn mang tính chất giải trí nhiều hơn là tìm kiếm vận may. Ông giải thích rằng việc cùng nhau mua vé số đã trở thành một thói quen thường xuyên của ông và vợ trong suốt nhiều năm qua.

Khi các quan chức xổ số hỏi ông về bí mật đằng sau chuỗi chiến thắng khó tin này, Bevan đã đưa ra một câu trả lời nhanh chóng làm lay động lòng người trên mạng xã hội.

"Sự may mắn thực sự của tôi là 40 năm ở bên cùng một người phụ nữ tuyệt vời," ông chia sẻ.

Lời bày tỏ chân thành của ông đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, với nhiều độc giả ca ngợi sự tận tụy của ông dành cho vợ hơn là những lần trúng số liên tiếp.

Cơ quan Xổ số Idaho cũng lưu ý rằng số tiền huy động được từ việc bán vé số sẽ giúp hỗ trợ các trường công lập và các tòa nhà bang trên khắp Idaho.

Trong khi giải thưởng 50.000 USD (khoảng 1,27 tỷ VNĐ) mới nhất của Bevan đã thêm một chương mới vào chuỗi thành công hy hữu của ông, thì chính lời tri ân dành cho vợ mới là điều thực sự chiếm trọn trái tim của mọi người.

Đối với nhiều độc giả, câu chuyện của ông không còn là về việc trúng tiền nữa, mà là về sự trân trọng tình yêu lâu dài và sự gắn bó bên nhau.

Nguồn: NDTV