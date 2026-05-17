Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông trúng số 18 lần trong 29 năm

Theo Chi Chi | 17-05-2026 - 19:56 PM | Sống

Ông đã thu về nhiều giải thưởng khác nhau, với nhiều giải thưởng lớn trị giá lên tới hàng tỷ đồng.

Một người đàn ông Mỹ từng trúng xổ số 18 lần cho biết điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời ông không phải là tiền bạc, mà chính là cuộc hôn nhân của mình. Ông Robert Bevan đến từ bang Idaho gần đây đã nhận giải thưởng trị giá 50.000 USD (khoảng 1,27 tỷ VNĐ) từ trò chơi cào $1,000,000 King Scratch Game. Khoản tiền thưởng mới nhất này đánh dấu lần thứ 18 ông trúng giải xổ số trong suốt những năm qua.

Cơ quan Xổ số Idaho cho biết chuỗi trúng thưởng của Bevan bắt đầu vào năm 1997 khi ông trúng một chiếc Chevrolet Blazer trong một chương trình khuyến mãi đặc biệt. Kể từ đó, ông đã thu về nhiều giải thưởng khác nhau, từ những phần thưởng tiền mặt nhỏ hơn cho đến những giải thưởng lớn trị giá lên tới 200.000 USD (khoảng 5,08 tỷ VNĐ).

Người đàn ông có vận may khó tin

Bất chấp sự may mắn đáng kinh ngạc của mình, Bevan nói rằng các trò chơi xổ số đối với ông luôn mang tính chất giải trí nhiều hơn là tìm kiếm vận may. Ông giải thích rằng việc cùng nhau mua vé số đã trở thành một thói quen thường xuyên của ông và vợ trong suốt nhiều năm qua.

Khi các quan chức xổ số hỏi ông về bí mật đằng sau chuỗi chiến thắng khó tin này, Bevan đã đưa ra một câu trả lời nhanh chóng làm lay động lòng người trên mạng xã hội.

"Sự may mắn thực sự của tôi là 40 năm ở bên cùng một người phụ nữ tuyệt vời," ông chia sẻ.

Lời bày tỏ chân thành của ông đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, với nhiều độc giả ca ngợi sự tận tụy của ông dành cho vợ hơn là những lần trúng số liên tiếp.

Cơ quan Xổ số Idaho cũng lưu ý rằng số tiền huy động được từ việc bán vé số sẽ giúp hỗ trợ các trường công lập và các tòa nhà bang trên khắp Idaho.

Trong khi giải thưởng 50.000 USD (khoảng 1,27 tỷ VNĐ) mới nhất của Bevan đã thêm một chương mới vào chuỗi thành công hy hữu của ông, thì chính lời tri ân dành cho vợ mới là điều thực sự chiếm trọn trái tim của mọi người.

Đối với nhiều độc giả, câu chuyện của ông không còn là về việc trúng tiền nữa, mà là về sự trân trọng tình yêu lâu dài và sự gắn bó bên nhau.

Nguồn: NDTV

Chủ quán cafe trúng số 4 tỷ đồng, nhờ đại lý đổi thưởng làm một việc liền bị từ chối

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo chiêu lừa đảo bằng AI mới, người mua hàng online cần chú ý

Cảnh báo chiêu lừa đảo bằng AI mới, người mua hàng online cần chú ý Nổi bật

Công an cảnh báo gấp tới tất cả những gia đình có con chuẩn bị thi đại học

Công an cảnh báo gấp tới tất cả những gia đình có con chuẩn bị thi đại học Nổi bật

Vừa ăn hải sản xong đã đỏ mặt, nổi mẩn khắp người? Bác sĩ lên tiếng cảnh báo

Vừa ăn hải sản xong đã đỏ mặt, nổi mẩn khắp người? Bác sĩ lên tiếng cảnh báo

19:13 , 17/05/2026
Lợi ích của cây húng quế

Lợi ích của cây húng quế

18:57 , 17/05/2026
Cách dạy con của tỷ phú Elon Musk

Cách dạy con của tỷ phú Elon Musk

18:31 , 17/05/2026
Bí ẩn loài cá như dải lụa màu, đổi giới tính nhanh như chảo chớp

Bí ẩn loài cá như dải lụa màu, đổi giới tính nhanh như chảo chớp

18:08 , 17/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên