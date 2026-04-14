Sưu tầm vé số độc lạ, chàng trai Đồng Tháp có lần trúng số khó quên trong đời

Nhân vật được nhắc tới với sở thích sưu tầm những tờ vé số có dãy số độc là anh Phan Tấn Giàu (23 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở xã Hội Cư, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Theo chia sẻ của anh Giàu trên tờ Thanh Niên thì anh có sở thích sưu tầm vé số dãy đẹp từ năm 2022. Còn trước đó từ cuối năm 2020, anh cũng bắt đầu sưu tập tiền nhiều mệnh giá với số seri đẹp. Để có đủ bộ vé số đẹp ưng ý, anh đã tốn khá nhiều thời gian. " Có những vé mình mua trước giờ xổ số, cũng có những vé mình mua sau khi xổ, phải kết nối với nhiều đại lý cũng như được bạn bè, người quen hỗ trợ rất nhiều", chia sẻ của anh Giàu trên tờ Thanh Niên.

Anh Giàu sở hữu "đủ bộ" vé số đẹp đài Tiền Giang gồm 012345, 123456, 234567, 345678, 456789, 000000, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999, 636363… cũng như hàng loạt vé số đẹp tương tự ở các đài xổ số miền Nam.

Những tờ vé số có dãy số độc lạ được anh Giàu sưu tầm.

Suốt hơn 4 năm sưu tầm vé số đẹp, anh Giàu cho biết mình chưa từng trúng giải. Thậm chí, có người nhận xét đây là thú vui vô bổ. Tuy nhiên, chàng trai miền Tây nói rằng với anh, giá trị của tờ vé số anh sưu tầm không nằm ở việc có trúng hay không mà sự thú vị của những dãy số ngẫu nhiên "không phải ai cũng sở hữu được", chúng mang tới cho anh niềm vui, sự hào hứng.

Thời gian gần đây, sau nhiều năm thì cuối cùng anh Giàu cũng bất ngờ trúng số với dãy 888888. Cụ thể, tờ vé số có dãy 888888 được anh Giàu mua trúng giải tư xổ số Vũng Tàu ngày 17/3 mới đây, giải thưởng trị giá 3 triệu đồng. Dù đây không phải là giải độc đắc, song với chàng trai trẻ việc tờ vé dãy số 888888 trúng giải cao là kỷ niệm khó quên trong đời anh.

Gần đây, một người đàn ông sinh năm 1976 mua 6 tờ vé quý tứ 9999 và trúng giải cũng nhận được sự chú ý của số đông. Cụ thể, những tờ vé có dãy 999965 trúng giải an ủi xổ số TP. HCM ngày 6/4. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này có dãy số may mắn 099965.

Sau khi biết tin mình trúng thưởng, vị khách nam này đã tới đại lý Tú Vé Số ở TP.HCM để đổi thưởng và nhận toàn bộ bằng tiền mặt.