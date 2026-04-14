Cảnh báo nóng, tận diệt cây Muội hồng có thể đẩy Voọc mông trắng tuyệt chủng

Voọc mông trắng (tên khoa học Trachypithecus delacouri ) là một trong những linh trưởng đặc hữu quý hiếm của Việt Nam, chỉ phân bố tại khu vực núi đá vôi các tỉnh như Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa.

Với đặc điểm nổi bật là phần mông màu trắng tương phản với bộ lông đen, loài này được xem là biểu tượng của đa dạng sinh học hệ sinh thái núi đá vôi, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh học.

Voọc mông trắng nằm trong nhóm Cực kỳ nguy cấp (CR) theo Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế và Sách đỏ Việt Nam, với số lượng suy giảm hơn 80% trong 36 năm qua.

Voọc mông trắng có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hành vi tận diệt cây Muội hồng.

Trong những năm qua, hàng loạt nỗ lực bảo tồn loài đã được triển khai nhằm duy trì và hồi phục quần thể ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, theo SVW, những nỗ lực đó đang bị đe doạ bởi tình trạng khai thác quá mức cây Muội hồng.

Theo các chuyên gia, khi mất đi Muội hồng, Voọc mất điểm bám và hành lang di chuyển, suy giảm khả năng kiếm ăn, sinh hoạt và duy trì quần thể. Từ đó, kéo theo sự xáo trộn của toàn bộ chuỗi sinh thái khu vực.

Đặc biệt khi con người xâm nhập sâu vào rừng, sự hiện diện và “hơi người” khiến động vật hoang dã sợ hãi, buộc chúng rời bỏ nơi sống quen thuộc, làm gia tăng nguy cơ xung đột giữa người và động vật hoang dã.

Vì vậy, các chuyên gia của SVW kêu gọi không mua bán, trưng bày cây Muội hồng nói riêng và các loài thực vật khai thác trái phép từ tự nhiên nói chung, để góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái.

Trào lưu chơi cây Muội hồng bùng phát thời gian qua đến khiến loài cây này có nguy cơ bị tận diệt ngoài tự nhiên. Ảnh: Tuấn Anh.

Thời gian gần đây, trào lưu săn lùng, khai thác và mua bán cây Muội hồng bất ngờ bùng phát. Từ một loài cây thân gỗ bình thường trong rừng tự nhiên, Muội hồng bị “thổi giá” mạnh, có cây được rao bán từ vài triệu đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Cơn “sốt” này đã kéo theo làn sóng khai thác ồ ạt. Người dân bất chấp nguy hiểm, leo vách đá cheo leo, đào bới tận gốc để lấy cây bán cho thương lái. Các chuyên gia khuyến cáo, hành vi tận diệt cây Muội hồng sẽ làm suy giảm hệ sinh thái toàn khu vực, gia tăng nguy cơ sạt lở và làm giảm khả năng chống chịu của rừng trước mưa bão.