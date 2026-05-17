Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí ẩn loài cá như dải lụa màu, đổi giới tính nhanh như chảo chớp

Theo H.Giang | 17-05-2026 - 18:08 PM | Sống

Ẩn mình giữa các rạn san hô nhiệt đới, cá lịch dải trông như một sinh vật bước ra từ phim khoa học viễn tưởng dưới đáy biển.

Cá lịch dải (Rhinomuraena quaesita) là một trong những loài cá có ngoại hình kỳ lạ nhất đại dương. Thân hình của chúng dài, mảnh và uốn lượn như dải lụa đang bay trong nước. Phần đầu nhọn với chiếc miệng luôn há mở khiến nhiều người liên tưởng đến rồng biển hoặc sinh vật ngoài hành tinh hơn là một loài cá thực sự.

Bí ẩn loài cá như dải lụa màu, đổi giới tính nhanh như chảo chớp - Ảnh 1.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều làm cá lịch dải nổi bật nhất chính là màu sắc cực kỳ ngoạn mục. Con trưởng thành đực thường mang màu xanh lam điện rực rỡ với dải viền vàng chạy dọc theo vây lưng. Hàm dưới màu vàng tươi tạo nên vẻ ngoài gần như "phát sáng" giữa lòng biển. Nhưng thú vị hơn, màu sắc của loài này thay đổi theo tuổi và giới tính. Cá non có màu đen với sọc vàng, khi trưởng thành chuyển sang xanh lam, và nhiều cá thể lớn tuổi sẽ đổi sang màu vàng gần như hoàn toàn. Đây là một trong những ví dụ nổi tiếng về hiện tượng đổi giới tính trong thế giới cá: Nhiều cá thể bắt đầu là đực rồi dần chuyển thành cái khi trưởng thành.

Loài cá này sinh sống ở các rạn san hô vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt quanh Indonesia, Philippines, Nhật Bản và Australia. Chúng thường chỉ ló phần đầu ra khỏi hang cát hoặc khe đá, liên tục há miệng như đang đe dọa. Thực ra hành động ấy chủ yếu giúp cá bơm nước qua mang để thở.

Bí ẩn loài cá như dải lụa màu, đổi giới tính nhanh như chảo chớp - Ảnh 2.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Dù mang vẻ ngoài dữ tợn, cá lịch dải khá nhút nhát. Chúng săn các loài cá nhỏ và động vật giáp xác bằng những cú lao bất ngờ từ nơi ẩn nấp. Khứu giác cực nhạy giúp chúng phát hiện con mồi ngay cả trong làn nước đục hoặc lúc trời tối.

Trong giới chơi thủy sinh biển, cá lịch dải được xem là "huyền thoại khó nuôi". Chúng rất dễ bỏ ăn và stress khi bị nuôi nhốt, khiến nhiều cá thể không sống được lâu trong bể kính. Điều đó càng khiến loài cá này mang vẻ bí ẩn khó thuần hóa, giống như một sinh vật sinh ra để thuộc về đại dương hoang dã chứ không phải thế giới nhân tạo của con người.

Bí ẩn loài cá như dải lụa màu, đổi giới tính nhanh như chảo chớp - Ảnh 3.

Ảnh: Recifathome.

Khi bơi khỏi hang, cả cơ thể xanh biếc của cá lịch dải uốn cong mềm mại giữa san hô và ánh nắng xuyên nước. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi khiến người ta cảm thấy đáy biển thực sự giống một hành tinh khác tồn tại song song với thế giới trên mặt đất.

Loài cá được ví như "báu vật nước ngọt", chỉ xuất hiện trong yến tiệc cung đình thời xưa

Theo H.Giang

Người đưa tin

Từ Khóa:
Bí ẩn loài cá

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo chiêu lừa đảo bằng AI mới, người mua hàng online cần chú ý

Cảnh báo chiêu lừa đảo bằng AI mới, người mua hàng online cần chú ý Nổi bật

Công an cảnh báo gấp tới tất cả những gia đình có con chuẩn bị thi đại học

Công an cảnh báo gấp tới tất cả những gia đình có con chuẩn bị thi đại học Nổi bật

Tôi từng nghĩ mất chỗ bán là mất đường sống, ngờ đâu sau 3 tháng chuyển nghề, thu nhập còn ổn định hơn trước

Tôi từng nghĩ mất chỗ bán là mất đường sống, ngờ đâu sau 3 tháng chuyển nghề, thu nhập còn ổn định hơn trước

17:57 , 17/05/2026
Hòn đảo nhỏ nhất trái đất: Nơi có sự sống, chỉ đủ sức chứa 1 ngôi nhà duy nhất và 1 cây xanh

Hòn đảo nhỏ nhất trái đất: Nơi có sự sống, chỉ đủ sức chứa 1 ngôi nhà duy nhất và 1 cây xanh

17:34 , 17/05/2026
Đi siêu thị mua đồ, hóa đơn gần 7 triệu chỉ cần thanh toán 1.600 đồng: Bí quyết nằm ở 1 thao tác đơn giản chưa tới 5 giây!

Đi siêu thị mua đồ, hóa đơn gần 7 triệu chỉ cần thanh toán 1.600 đồng: Bí quyết nằm ở 1 thao tác đơn giản chưa tới 5 giây!

17:34 , 17/05/2026
2 loại quả bán đầy chợ Việt, được ví như “kho dưỡng chất” cho mắt, cái số 1 gây bất ngờ

2 loại quả bán đầy chợ Việt, được ví như “kho dưỡng chất” cho mắt, cái số 1 gây bất ngờ

17:10 , 17/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên