Hòn đảo nhỏ nhất trái đất: Nơi có sự sống, chỉ đủ sức chứa 1 ngôi nhà duy nhất và 1 cây xanh

Theo Hương Giang | 17-05-2026 - 17:34 PM | Sống

Diện tích vỏn vẹn 310m2 dành cho một hòn đảo thoạt nghe thấy thật khó tin, nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Trên hòn đảo Just Room Enough chỉ có 1 ngôi nhà, 1 cây xanh.

Nằm ở ngoài khơi vịnh Alexandria, New York, Mỹ có một hòn đảo đặc biệt với tên gọi Just Room Enough (Nghĩa là vừa đủ rộng). Nó nằm trên dòng sông Saint Lawrence, nhỏ đến nỗi nếu nhìn từ trên máy bay, có khi sẽ chẳng ai nhận ra đây là một hòn đảo. Theo Sách kỷ lục Guiness, Just Room Enough hiện là hòn đảo nhỏ nhất thế giới có sự sống.

Trên hòn đảo Just Room Enough chỉ có 1 ngôi nhà, 1 cây xanh. Diện tích vỏn vẹn 310m2 dành cho một hòn đảo thoạt nghe thấy thật khó tin, nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Theo quy ước quốc tế thì những bài đất nổi trên một vùng nước mệnh mông sẽ được tính là một hòn đảo thuộc quần đảo Thousand Islands. Tuy nhiên, nó cần đáp ứng yêu cầu: Có ít nhất 1 cây xanh sinh tồn và quanh năm ở trên mặt nước.

Năm 1950, hòn đảo được một gia đình giàu có họ Sizeland mua lại có ý định làm nơi nghỉ dưỡng rồi tận dụng hết đất trống để xây nhà, trồng cây và đặt tên là Hub. Tuy nhiên về sau nó được đổi tên thành Just Room Enough. Mục đích của gia đình này là kiếm một nơi nghỉ dưỡng, xây nhà, trồng cây hưởng thụ sự bình yên. Nhưng họ không ngờ rằng hòn đảo đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch được quốc tế công nhận.

Theo quy ước, những bãi đất nổi trên một vùng nước mênh mông sẽ được tính là một hòn đảo thuộc quần đảo Thousand Islands nếu như đáp ứng yêu cầu quanh năm ở trên mặt nước và có ít nhất một cây xanh sinh tồn. Tuy nhiên, cây cuối cùng trên đảo đã chết, gia đình Sizeland phải tận dụng đất trống để trồng một cái cây khác.

Mong ước của gia đình Sizeland về một căn nhà riêng tư, có không gian thoáng đãng để thư giãn vào cuối tuần dường như rất khó trở thành hiện thực. Ngôi nhà và hòn đảo nhanh chóng trở thành một điểm du lịch vãn cảnh hấp dẫn khách du lịch và được ghi vào sách kỷ lục Guiness với danh hiệu hòn đảo nhỏ nhất thế giới có tồn tại sự sống.

Tờ Washington Post từng ghi lại rằng, nếu ghé thăm hòn đảo, du khách phải thật cẩn thận vì "chỉ cần đi lệch một bước, bạn sẽ thấy mình đang bơi".

Hiện, ngoài 1 ngôi nhà và 1 cái cây, Just Room Enough hiện nay được chủ nhân cải tạo thêm một bãi biển mini cát trắng và vài chiếc ghế dùng để nằm sưởi nắng, ngắm cảnh.

Cảnh báo chiêu lừa đảo bằng AI mới, người mua hàng online cần chú ý

Công an cảnh báo gấp tới tất cả những gia đình có con chuẩn bị thi đại học

Đi siêu thị mua đồ, hóa đơn gần 7 triệu chỉ cần thanh toán 1.600 đồng: Bí quyết nằm ở 1 thao tác đơn giản chưa tới 5 giây!

17:34 , 17/05/2026
2 loại quả bán đầy chợ Việt, được ví như "kho dưỡng chất" cho mắt, cái số 1 gây bất ngờ

17:10 , 17/05/2026
Nữ sinh tốt nghiệp trường top đầu rồi mất tích: 12 năm sau được cảnh sát tìm thấy trong tòa nhà bỏ hoang, sống bằng nghề nhặt rác

17:04 , 17/05/2026
"Thần dược" mùa hè: Loại hoa vừa làm rau ngon, vừa là bài thuốc ngủ tự nhiên cho cả nhà

16:57 , 17/05/2026

