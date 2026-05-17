"Thần dược" mùa hè: Loại hoa vừa làm rau ngon, vừa là bài thuốc ngủ tự nhiên cho cả nhà

Mùa hè oi bức không chỉ mang đến cái nóng khó chịu mà còn là thời điểm của nhiều loại rau quả thanh mát giải nhiệt. Trong số đó, có một loại thực phẩm vô cùng độc đáo: vừa mang hương thơm của hoa, vừa có vị ngọt của rau, lại được ví như một "liều thuốc an thần" tự nhiên giúp cả gia đình có giấc ngủ sâu trọn vẹn. Đó chính là hoa thiên lý .

Cẩm nang sức khỏe từ hoa thiên lý dưới góc nhìn Đông y

Theo các chuyên gia y học cổ truyền, hoa thiên lý có vị ngọt, tính bình. Loại hoa này sở hữu rất nhiều công dụng quý giá như bồi bổ cơ thể, thanh nhiệt, giải độc, trị rôm sảy và tăng cường đề kháng. Không chỉ là nguyên liệu cho các bữa cơm gia đình, thiên lý còn được biết đến với khả năng kháng viêm, giảm đau nhức xương khớp, hỗ trợ làm lành vết thương và chống lở loét rất hiệu quả.

Về mặt dinh dưỡng, loại hoa nhỏ bé này chứa hàm lượng khoáng chất dồi dào, bao gồm canxi, phốt pho, sắt và đặc biệt là kẽm (Zn). Đây chính là lý do vì sao hoa thiên lý trở thành thực phẩm vàng để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Theo Đông y, bạn có thể dùng hoa thiên lý chế biến thành các món ăn, bài thuốc chữa bệnh cụ thể sau đây:

1. Đánh bay chứng mất ngủ, giúp ngủ ngon và sâu giấc

Hoa thiên lý từ lâu đã nổi tiếng với tác dụng an thần.

Cách đơn giản: Chỉ cần thường xuyên ăn canh hoa thiên lý, bạn sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái, thoải mái và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Bài thuốc chuyên sâu: Kết hợp 30g hoa thiên lý, 10g hoa nhài và 15g tâm sen. Đem sắc lấy nước uống thay trà trong ngày. Kiên trì áp dụng trong 1 tuần sẽ thấy chứng mất ngủ được cải thiện rõ rệt.

2. Giảm đau nhức xương khớp

Một đĩa hoa thiên lý xào thịt bò không chỉ là món ăn bắt cơm, thơm ngon kích thích vị giác mà còn có công dụng hỗ trợ giảm đau mỏi, tê nhức các khớp xương vô cùng hiệu quả nhờ sự kết hợp dinh dưỡng giữa hai nguyên liệu.

3. Khắc phục chứng hoa mắt, chóng mặt và cơ thể suy nhược

Nếu thường xuyên bị chóng mặt do mệt mỏi, bạn có thể áp dụng bài thuốc sau: Hoa thiên lý 10g, bạch cúc 10g, ngải cứu 12g, rau má 8g và lá đinh lăng 8g. Sắc tất cả nguyên liệu lấy nước uống hết trong ngày, duy trì từ 3 đến 5 ngày liên tục.

4. Hỗ trợ điều trị viêm giác mạc và viêm kết mạc

Nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên mạnh mẽ, việc bổ sung các món ăn từ hoa thiên lý vào thực đơn hằng ngày sẽ giúp người đang bị đau mắt, viêm mắt nhanh chóng phục hồi hơn.

5. Đẩy lùi rôm sảy cho trẻ nhỏ trong mùa nóng

Vào mùa hè, trẻ nhỏ rất dễ bị rôm sảy ngứa ngáy. Cha mẹ nên nấu canh hoa thiên lý cho con ăn thường xuyên. Đối với các bé còn nhỏ đang ăn dặm, có thể xay nhuyễn lá và hoa thiên lý rồi nấu chung với cháo hoặc bột.

6. Cải thiện tình trạng tiểu buốt, tiểu dắt

Khi gặp các triệu chứng như đái buốt, đái dắt, đái ra máu hoặc nước tiểu có cặn trắng, bạn hãy lấy từ 10g - 20g rễ cây thiên lý đem sắc nước uống 2 - 3 lần mỗi ngày.

7. Hỗ trợ điều trị hiếm muộn, vô sinh ở nam giới

Hàm lượng kẽm dồi dào trong hoa thiên lý có khả năng thúc đẩy quá trình đào thải chì ra khỏi tinh dịch. Do đó, đây là món ăn cực kỳ bổ dưỡng giúp cải thiện chất lượng tinh trùng cho những nam giới bị hiếm muộn do thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường nhiễm chì.