Công an có thông báo quan trọng liên quan đến Giấy phép lái xe, tất cả người dân cần lưu ý

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện, shipper hoặc cán bộ cơ quan chức năng để lừa đảo người dân trong quá trình cấp đổi và nhận Giấy phép lái xe (GPLX). Trước tình hình trên, Công an xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Đối với công dân trước đây chưa đăng ký dịch vụ chuyển GPLX về nhà nhưng nay có nhu cầu đăng ký nhận GPLX qua đường bưu điện, cần lưu ý lựa chọn hình thức nhận GPLX mới trả phí theo phương thức COD (thanh toán khi nhận hàng).

Hiện nay, phía bưu điện chỉ thực hiện duy nhất hình thức giao GPLX và thu phí trực tiếp khi phát cho người nhận; tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền trước dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo ghi nhận, các đối tượng lừa đảo thường gọi điện thông báo “GPLX mới đã được cấp đổi”, “có bằng lái xe cần nhận”, sau đó yêu cầu người dân chuyển khoản trước để đóng “phí hồ sơ”, “phí chuyển phát nhanh” hoặc các khoản phí khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Một số dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo gồm:

- Yêu cầu chuyển tiền cá nhân trước khi giao GPLX;

- Sử dụng số điện thoại lạ, tài khoản ngân hàng cá nhân và liên tục thúc ép chuyển khoản ngay trong ngày;

- Gửi đường link lạ yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, CCCD hoặc mã OTP;

- Không cung cấp được mã vận đơn hoặc thông tin chuyển phát chính thức.

Để phòng tránh bị lừa đảo, người dân cần lưu ý:

- Cơ quan chức năng và đơn vị bưu điện chính thống chỉ thu phí trực tiếp khi giao GPLX (nếu có);

- Các bưu gửi đều có mã vận đơn rõ ràng để người dân tra cứu;

- Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân chưa được xác minh;

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, số thẻ ngân hàng, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân cho người lạ;

- Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, cần liên hệ tổng đài chính thức của Vietnam Post hoặc VNPost để kiểm tra thông tin;

- Kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình﻿