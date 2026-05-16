Tài khoản ngân hàng OCB của người phụ nữ SN 1987 có giao dịch 400 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

Ánh Lê | 16-05-2026 - 20:25 PM | Sống

Ngày 16/5/2026, Công an phường Phù Vân cho biết vừa hỗ trợ, giúp đỡ người dân nhận lại số tiền 400 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, Công an phường Phù Vân tiếp nhận thông tin của chị Trần Thị Thanh Tâm, sinh năm 1987, trú tại Tổ 4, phường Phù Vân về việc tài khoản ngân hàng của chị nhận được số tiền 400 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Nhận thấy đây là số tiền lớn và chắc đã có người chuyển nhầm, chị Tâm đã chủ động liên hệ với Công an phường Phù Vân để được hỗ trợ tìm chủ sở hữu trả lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an phường Phù Vân đã chỉ đạo cán bộ Cảnh sát khu vực khẩn trương phối hợp với Ngân hàng Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Hà Nam để xác minh nguồn tiền. Qua quá trình rà soát và đối chiếu các lệnh giao dịch, Công an phường xác định chủ nhân của số tiền trên là bà Trần Thị Song H, sinh năm 1959, trú tại phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh.

Qua xác minh, trong quá trình thực hiện giao dịch tài chính, do sơ suất, bà H đã chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào số tài khoản của chị Tâm tại Ngân hàng OCB.

Công an phường Phù Vân cùng Ngân hàng OCB hướng dẫn chị Tâm bàn giao lại số tiền chuyển khoản nhầm

Do khoảng cách địa lý xa, để thuận lợi cho quá trình trao trả đúng người, dưới sự chứng kiến và hướng dẫn của Công an phường Phù Vân, đại diện Ngân hàng OCB, chị Trần Thị Thanh Tâm đã thực hiện thao tác chuyển khoản hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên cho bà Trần Thị Song H toàn bộ số tiền trên qua hệ thống ngân hàng.

Xúc động trước sự trung thực của chị Tâm và tinh thần trách nhiệm, xử lý nhanh chóng của Công an phường Phù Vân, bà H đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an và cá nhân chị Tâm. Hành động "nhặt được của rơi, trả lại người mất" của chị Trần Thị Thanh Tâm là một nghĩa cử cao đẹp, xứng đáng được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.

Qua sự việc trên, Công an phường Phù Vân cũng khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản; trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm cần báo ngay cho cơ quan Công an hoặc ngân hàng gần nhất để được hỗ trợ, tuyệt đối không tự ý sử dụng hoặc chuyển trả cho người lạ khi chưa có sự xác minh của cơ quan chức năng nhằm tránh các rủi ro pháp lý và thủ đoạn lừa đảo.

(Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Ninh Bình)﻿

Ánh Lê

