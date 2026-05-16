Sang nhà hàng xóm chơi, tôi “đứng hình” vì 5 kiểu tủ quá thông minh: Nhà nhiều đồ nhưng vẫn gọn như căn hộ mẫu

Tôi từng rơi vào cảnh đó. Chuyển về nhà mới chưa lâu, đồ đạc đã bắt đầu "sinh sôi": Từ vali, máy hút bụi, đồ chơi trẻ con đến giấy vệ sinh, mỹ phẩm, nồi niêu… mọi thứ chất dần lên khiến căn nhà lúc nào cũng có cảm giác bừa bộn dù diện tích không hề nhỏ.

Cho đến một hôm sang nhà hàng xóm chơi, tôi thực sự bất ngờ. Nhà họ đông người hơn, đồ đạc cũng không ít hơn, nhưng không gian lại gọn gàng, rộng rãi và rất dễ chịu. Bí quyết nằm ở hệ thống tủ lưu trữ cực kỳ thông minh. Có những chi tiết nhỏ mà tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng lại giải quyết đúng "nỗi đau" của rất nhiều gia đình hiện đại.

Tủ không đáy: Nhỏ thay đổi, tiện gấp nhiều lần

Chi tiết khiến tôi ấn tượng đầu tiên là kiểu tủ… không có phần đế phía dưới.

Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng đây lại là thiết kế cực kỳ thực tế với những gia đình sống trong căn hộ vừa và nhỏ. Nhờ bỏ phần chân đế, khoảng trống bên dưới trở thành nơi chứa các món đồ cồng kềnh như vali, xe kéo đi chợ, ghế gấp hay quạt điện.

Không còn cảnh phải bê đồ nặng lên cao hay cúi gập người để nhét vào góc nhà. Chỉ cần đẩy nhẹ là mọi thứ "biến mất" sau cánh tủ.

Điều hay hơn nữa là robot hút bụi có thể chạy thẳng vào bên dưới để vệ sinh. Với những ai từng phải quỳ xuống lau gầm tủ mới hiểu cảm giác "được giải phóng" này đáng giá thế nào.

Ở khu lavabo, phần tủ phía dưới cũng được bỏ đế hoàn toàn. Bên trong có sẵn ổ điện âm tường để máy sấy tóc cắm cố định, dùng xong chỉ cần treo lên. Bàn chải, cốc nước cũng gắn tường để tránh đọng nước và giảm ẩm mốc. Nhìn rất tối giản nhưng cực kỳ tiện.

Hông tủ: "Kho báu" bị bỏ quên trong nhiều ngôi nhà

Rất nhiều gia đình chỉ chăm chăm làm mặt trước của tủ thật đẹp mà quên mất phần hông tủ mới là nơi có thể tận dụng cực tốt.

Nhà hàng xóm của tôi biến phần diện tích này thành nơi chứa đồ siêu hữu ích.

Tủ ở cửa ra vào dùng cánh acrylic trong suốt để đựng chìa khóa, khẩu trang, đồ nhỏ lặt vặt. Nhìn vừa gọn vừa tạo cảm giác có "nếp sống" hơn hẳn.

Tủ TV thì có thêm các ngăn nhỏ bên hông để trưng bày mô hình, đồ sưu tầm hoặc loa mini, kết hợp đèn LED nên nhìn rất hiện đại mà không cần đóng thêm kệ ngoài.

Ấn tượng nhất là phần hông tủ quần áo được kéo dài thành một ngăn hẹp để túi xách, khăn giấy, mỹ phẩm và đồ skincare. Những món vốn dễ bày lung tung nay đều có chỗ riêng.

Thậm chí họ còn làm một tủ trang điểm siêu mỏng khoảng 15cm ngay cạnh tủ quần áo. Khi đóng lại nhìn như một mảng tường bình thường, mở ra bên trong là gương và nhiều tầng để mỹ phẩm cực tiện.

Đây là kiểu thiết kế đặc biệt hợp với phụ nữ sống trong căn hộ nhỏ vì vừa tiết kiệm diện tích, vừa giúp mặt bàn luôn gọn.

Một mét vuông cũng đủ làm "trạm chứa đồ" cho cả nhà

Thiết kế khiến tôi phải chụp ảnh lưu lại chính là tủ đựng đồ vệ sinh của họ.

Diện tích chưa tới 1m² nhưng chứa được gần như toàn bộ đồ dọn dẹp trong nhà: máy hút bụi, cây lau nhà, nước giặt, giỏ đồ bẩn, thang gấp…

Điểm thông minh nằm ở việc tận dụng cả mặt trong cánh tủ. Các chai xịt vệ sinh, khăn lau hay đồ dùng nhỏ được treo trực tiếp phía sau cửa nên mở ra là lấy được ngay, không cần lục tung bên trong.

Các kệ bên trong cũng có thể thay đổi độ cao linh hoạt tùy món đồ lớn hay nhỏ. Những gia đình sống chung cư sẽ hiểu việc gom được toàn bộ "đồ lặt vặt" vào một góc giúp căn nhà nhẹ mắt hơn nhiều thế nào.

Tôi nhận ra rất nhiều người mua thêm kệ, thêm hộp, thêm tủ nhưng vẫn thấy chật. Lý do là không thiết kế theo thói quen sinh hoạt thật sự của gia đình.

Góc tủ bếp: Đừng để thành "vùng đất chết"

Có một sự thật là góc tủ bếp ở nhiều nhà gần như vô dụng.

Đồ bỏ vào đó thường bị quên luôn vì quá sâu và khó lấy. Nhà hàng xóm giải quyết bằng kiểu kệ lệch tầng cực đơn giản nhưng hiệu quả.

Tầng trên để các thiết bị nhỏ, tầng dưới để nồi chảo. Các ngăn được lùi vào trong khoảng 10–15cm nên khi mở cửa, người dùng có thể nhìn và lấy đồ dễ hơn.

Họ còn dùng bản lề mở rộng tới 165 độ nên không bị vướng tay như kiểu tủ truyền thống.

Nhìn thì chỉ là vài thay đổi nhỏ, nhưng cảm giác sử dụng khác hẳn. Không còn cảnh ngồi xổm mò nồi ở góc sâu mỗi lần nấu ăn.

Kệ sách phòng khách: Cách "cứu" nhà có con nhỏ khỏi cảnh bừa bộn

Gia đình có trẻ nhỏ thường rất dễ rơi vào cảnh phòng khách đầy đồ chơi, sách tranh và thú nhồi bông.

Nhà hàng xóm chọn cách làm nguyên một hệ tủ sách lớn thay cho kiểu phòng khách cầu kỳ.

Nửa dưới là các ô mở vừa tầm trẻ em để tự lấy và tự cất sách. Phía dưới nữa là các hộp lớn chuyên để đồ chơi.

Điều tôi thích nhất là họ làm thêm một bục thấp khoảng 40cm để trẻ đứng lên lấy sách ở tầng cao. Khi không dùng có thể ngồi luôn như ghế phụ.

Toàn bộ không gian vừa giống thư viện mini, vừa khiến phòng khách trông có chiều sâu và ấm áp hơn rất nhiều.

Nhà rộng chưa chắc đã gọn, nhưng thiết kế đúng thì chắc chắn dễ sống hơn

Sau hôm đó, tôi nhận ra: Nhiều khi chúng ta không thiếu diện tích, mà thiếu những thiết kế phù hợp với thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Một chiếc tủ tốt không phải chiếc tủ thật to, mà là chiếc tủ giúp người dùng dễ cất – dễ lấy – dễ duy trì sự gọn gàng lâu dài.

5 kiểu thiết kế của nhà hàng xóm không hề quá đắt đỏ hay phức tạp. Nhưng chính những chi tiết nhỏ ấy lại khiến căn nhà trở nên thoáng hơn, sạch hơn và "dễ thở" hơn rất nhiều.

Với những ai đang chuẩn bị làm nhà, sửa nhà hoặc cảm thấy căn hộ ngày càng bừa bộn, đây thực sự là những gợi ý rất đáng tham khảo.