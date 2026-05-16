Một hãng hàng không 5 sao chính thức biến mất

Kể từ ngày 17/12 tới đây, cái tên Asiana Airlines quen thuộc sẽ chính thức nhường chỗ cho thương hiệu mới mang tên Integrated Korean Air. Đây là kết quả của một nỗ lực tái cấu trúc ngành hàng không quốc gia Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 11/2020, thời điểm đại dịch COVID-19 đang tàn phá khốc liệt ngành giao thông toàn cầu. Khi đó, Asiana Airlines đã rơi vào khủng hoảng và buộc chính phủ cùng các chủ nợ phải tung ra gói cứu trợ khổng lồ lên tới 3.600 tỷ won để duy trì hoạt động.

Cái tên Asiana Airlines sẽ chính thức không còn tồn tại sau khi thương vụ sáp nhập hoàn tất vào ngày 17/5

Sự nuối tiếc của hành khách đến từ việc Asiana Airlines vốn là một trong hai hãng hàng không quốc gia lớn nhất của Hàn Quốc, mang trong mình một di sản chất lượng khó thay thế. Thương hiệu này từng được tổ chức đánh giá hàng không uy tín Skytrax công nhận đạt chuẩn 5 sao nhờ chất lượng dịch vụ vượt trội. Đẳng cấp của hãng được thể hiện rõ nét qua đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp, tận tâm cùng hệ thống dịch vụ mặt đất và trên không luôn duy trì ở mức hoàn hảo.

Không chỉ vậy, Asiana Airlines còn sở hữu mạng lưới đường bay rộng lớn với trung tâm hoạt động chính tại Sân bay Quốc tế Incheon, khai thác hàng chục tuyến bay từ nội địa đến khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Để mang lại trải nghiệm tối ưu, hãng luôn cung cấp đa dạng các hạng ghế tiện nghi như Hạng Thương gia, Hạng Phổ thông Đặc biệt cùng các vị trí ghế ngồi có chỗ để chân vô cùng thoải mái.

Trải qua một hành trình dài đàm phán và phục hồi, Korean Air đã hoàn thành vai trò dẫn dắt khi hỗ trợ Asiana Airlines cải thiện cấu trúc tài chính và hoàn trả toàn bộ số tiền hỗ trợ công. Hội đồng quản trị của cả hai hãng đã chính thức thông qua kế hoạch sáp nhập, khép lại một thương vụ lịch sử kéo dài hơn 5 năm.

Theo thỏa thuận sáp nhập, Korean Air sẽ gánh vác và tiếp quản toàn bộ tài sản, công nợ, quyền lợi pháp lý cũng như đội ngũ nhân sự của Asiana Airlines. Việc hoán đổi cổ phiếu cũng được tính toán kỹ lưỡng theo quy định của thị trường vốn Hàn Quốc, với tỷ lệ một cổ phiếu Korean Air đổi lấy 0,2736432 cổ phiếu Asiana Airlines. Sự kết hợp này dự kiến sẽ tiếp thêm sức mạnh tài chính khổng lồ, giúp vốn điều lệ của Korean Air tăng thêm hơn 101,7 tỷ won.

Hiện tại, các thủ tục pháp lý và kỹ thuật cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện để hợp nhất hệ thống vận hành an toàn bay. Korean Air sẽ giữ nguyên giấy chứng nhận khai thác bay hiện tại nhưng tiến hành điều chỉnh các tiêu chuẩn vận hành để đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra mượt mà nhất.

Sự biến mất của Asiana Airlines mang lại nhiều cảm xúc cho khách hàng quen thuộc với hãng bay tên tuổi này, nhưng đồng thời cũng mở ra những trải nghiệm bay nâng tầm. Korean Air đang dồn lực đầu tư quy mô lớn vào việc tối ưu hóa các đường bay trùng lặp, mở rộng mạng lưới bay toàn cầu và nâng cấp toàn diện dịch vụ từ phòng chờ đến suất ăn trên máy bay. Năng lực bảo dưỡng kỹ thuật tại khu vực Incheon cũng được đẩy mạnh để phục vụ cho siêu đội bay hợp nhất.

Dù vậy, một trong những vấn đề khiến nhiều khách hàng trung thành trăn trở nhất lúc này là số phận của chương trình tích lũy dặm bay. Hiện tại, phương án tích hợp và quy đổi dặm thưởng giữa hai hãng vẫn chưa được công bố chi tiết. Korean Air cam kết sẽ làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đưa ra một giải pháp minh bạch, đảm bảo quyền lợi tối đa cho hành khách trước khi siêu hãng hàng không mới chính thức cất cánh.

Theo KBS