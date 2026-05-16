Một thói quen giúp giảm stress tốt hơn cả tập thể dục

Viết trên The Conversation, nhóm tác giả từ Đại học Calgary, Đại học Western và Đại học Regina (Canada) cho biết họ đã thực hiện một nghiên cứu trên gần 2.900 người lao động ở Canada để tìm hiểu cách mà một số thói quen có thể giúp họ giảm stress.



Nghiên cứu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng công việc đã trở thành một vấn đề toàn cầu.

Theo các tác giả, đối với nhiều người lao động, stress do công việc là mạn tính. Nó tích tụ do khối lượng công việc nặng nề, lịch trình khó khăn hoặc không thể đoán trước, email và tin nhắn ngoài giờ làm việc, cảm giác công việc cứ tràn sang buổi tối, cuối tuần và thời gian dành cho gia đình.

Theo thời gian, loại căng thẳng đó có thể làm con người kiệt quệ về thể chất và tinh thần. Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa căng thẳng trong công việc với tình trạng kiệt sức, trầm cảm, lo âu, mệt mỏi, bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và gia tăng tỉ lệ tử vong sớm.

Sử dụng dữ liệu thu thập được trong hơn 10 năm từ một cuộc khảo sát quốc gia dài hạn, các tác giả đã xem xét một số hành vi liên quan đến sức khỏe, nhằm tìm hiểu xem chúng tác động như thế nào đối với mối quan hệ giữa căng thẳng công việc và sức khỏe tổng quát.

Ban đầu, các tác giả nghi ngờ rằng tập thể dục có thể là "liều thuốc" giảm stress hiệu quả nhất. Nhưng kết quả cho thấy giá trị của chất lượng giấc ngủ lớn hơn nhiều.

Vì vậy, thói quen duy trì được giấc ngủ đêm đủ dài, giờ giấc ổn định là tốt nhất để bạn có thể "chiến đấu" với khối lượng công việc nặng nề.

Chế độ dinh dưỡng tốt, lành mạnh cũng giúp giảm stress đáng kể.

Bất ngờ nhất, tập thể dục vẫn tốt cho sức khỏe nói chung, nhưng không làm giảm tác động của căng thẳng công việc lên sức khỏe một cách hiệu quả như 2 thói quen kể trên.

Mặc dù vậy, nhóm tác giả lưu ý rằng các biện pháp can thiệp về sức khỏe không thể bù đắp cho một công việc được thiết kế để làm kiệt sức người lao động. Vì vậy, người sử dụng lao động vẫn cần có trách nhiệm thiết kế môi trường làm việc lành mạnh.