5 lý do vì sao bạn nên trồng 1 cây khế tại nhà

Cây khế không phải là loại cây quá nổi bật hay đắt đỏ nhưng lại được nhiều gia đình yêu thích nhờ vẻ đẹp mộc mạc và tính ứng dụng cao. Loại cây này vừa có thể tạo bóng mát, làm đẹp không gian sống, vừa cho quả dùng trong nấu ăn hằng ngày. Đặc biệt, khế khá dễ trồng, không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ nên phù hợp với cả nhà có sân vườn rộng lẫn không gian nhỏ như sân thượng hay ban công.

Dưới đây là những lý do khiến ngày càng nhiều người chọn trồng cây khế trong nhà.

1. Cây cho bóng mát, giúp không gian sống dễ chịu hơn

Một trong những ưu điểm lớn nhất của cây khế là có tán lá xanh mát quanh năm. Khi trồng trước sân hoặc ở góc vườn, cây giúp không gian trở nên dịu mắt và có cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn. Với những ngôi nhà có sân nhỏ, chỉ cần một cây khế vừa phải cũng đủ tạo nên góc thư giãn mát mẻ. Nhiều gia đình còn đặt bàn trà hoặc ghế nghỉ dưới gốc cây để tận dụng bóng râm vào buổi sáng hay chiều mát.

2. Khế dễ trồng và không cần chăm sóc cầu kỳ

So với nhiều loại cây ăn quả khác, khế được đánh giá là khá dễ trồng và thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Cây có thể trồng trực tiếp xuống đất hoặc trong chậu lớn đều được. Chỉ cần đủ ánh sáng và tưới nước đều, cây vẫn phát triển tốt mà không cần chăm sóc quá phức tạp. Khế cũng ít sâu bệnh hơn nhiều loại cây ăn quả khác nên phù hợp với cả những người không có nhiều kinh nghiệm làm vườn. Nếu chăm đúng cách, cây có thể cho quả sau vài năm và ra trái khá đều.

3. Vừa làm cảnh vừa có quả để sử dụng

Không chỉ có tán đẹp, cây khế còn tạo điểm nhấn nhờ những chùm quả vàng mọc chi chít trên cành. Khi vào mùa, cây nhìn rất bắt mắt và mang cảm giác dân dã, gần gũi. Quả khế có thể dùng để nấu canh chua, làm gỏi, chấm muối hoặc chế biến nhiều món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Một số người còn dùng khế để ngâm nước uống hoặc làm mứt. Việc có sẵn cây khế trong nhà giúp nhiều gia đình tiện hơn khi nấu ăn, đồng thời tạo cảm giác yên tâm vì được sử dụng trái cây tự trồng.

4. Mang ý nghĩa đẹp trong quan niệm dân gian

Trong quan niệm dân gian, cây khế thường gắn với hình ảnh sung túc, sum vầy và cuộc sống bình dị, đủ đầy. Hình ảnh “cây khế ngọt” cũng xuất hiện nhiều trong văn hóa và truyện cổ tích Việt Nam nên loại cây này mang cảm giác gần gũi với nhiều thế hệ. Một số người còn cho rằng cây khế sai quả tượng trưng cho sự sinh sôi, tài lộc và may mắn. Vì vậy, nhiều gia đình thích trồng khế trong sân nhà như một cách tạo thêm sinh khí cho không gian sống.

5. Phù hợp với nhiều kiểu không gian sống

Hiện nay, không cần sở hữu sân vườn rộng mới có thể trồng khế. Nhiều giống khế mini hoặc khế bonsai được trồng trong chậu vẫn phát triển tốt và cho quả đẹp mắt. Với nhà phố, cây có thể đặt ở sân trước, sân thượng hoặc góc ban công có nắng. Nếu chăm tỉa hợp lý, cây vẫn giữ được dáng gọn gàng mà không chiếm quá nhiều diện tích. Ngoài ra, cây khế còn khá hợp với nhiều phong cách nhà ở, từ kiểu sân vườn truyền thống cho đến không gian hiện đại muốn thêm mảng xanh tự nhiên.