Công an điều tra giao dịch chuyển khoản hơn 30 triệu đồng từ tài khoản của Trần Lê Thị Hương SN 1986 với tài khoản lạ

Theo thông tin mới đây từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, vào sáng ngày 9/5/2026, chị Lê Thị Hương (SN 1986, trú tại thôn Long Hải, xã Lộc Hà) trong lúc chuyển khoản tiền hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền hơn 30 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Tuyết, trú tại thôn 4, xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền từ người lạ chuyển đến, chị Nguyễn Thị Tuyết đã chủ động trình báo sự việc đến Công an xã Cẩm Trung để phối hợp xác minh, tìm người chuyển khoản nhầm nhằm trả lại tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về vụ việc, Công an xã Cẩm Trung đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh thông tin, rà soát dữ liệu và liên hệ với người chuyển khoản nhầm để hỗ trợ trao trả lại tài sản cho công dân.

Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an đã khẩn trương hỗ trợ hai bên liên hệ, hoàn tất việc trao trả đầy đủ số tiền chuyển nhầm chỉ trong thời gian ngắn. Việc trao trả được thực hiện với sự chứng kiến, hỗ trợ của cán bộ Công an xã Cẩm Trung, bảo đảm đúng quy định và tạo sự yên tâm cho các bên liên quan.

Công an xã và chị Lê Thị Hương đã tiến hành trả lại số tiền cho chị Tuyết

Nhận lại được số tiền bị chuyển nhầm, chị Lê Thị Hương bày tỏ sự vui mừng và cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ của lực lượng Công an xã Cẩm Trung cũng như sự trung thực, thiện chí của chị Nguyễn Thị Tuyết trong việc phối hợp trả lại tài sản.

Vụ việc trên cũng là lời nhắc nhở mọi người khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận chuyển khoản nhằm hạn chế rủi ro. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, hành động chủ động trình báo và phối hợp trả lại số tiền chuyển nhầm của chị Nguyễn Thị Tuyết là nghĩa cử đẹp, đáng trân trọng, cần được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng. Đồng thời, tinh thần tận tụy, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Cẩm Trung tiếp tục góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh