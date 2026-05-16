Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to đến rất to nhiều ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/5), khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chấm dứt nắng nóng.

Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 17/5.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo, từ đêm 17-22/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng thời kỳ từ 19-21/5 khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 23/5 có nắng nóng cục bộ.

Ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa to, chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng (Ảnh: Tiền phong)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/5

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm nay và chiều mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Nam Bộ đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.Nhiệt độ từ 25-34 độ.