Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc tiếp tục mưa to

Theo Nguyễn Hoài | 03-05-2026 - 07:51 AM | Xã hội

Ngày và đêm nay (3/5), miền Bắc và Thanh Hoá tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, nền nhiệt giảm nhanh từ chiều nay. Từ chiều nay đến sáng mai, Nghệ An đến Huế cũng có mưa dông rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng trưa và chiều nay (3/5), không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng gió nhẹ, từ trưa chiều gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, từ trưa chiều gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Miền Bắc đón mưa dông trong ngày và đêm nay (3/5).

Dự báo từ 4-7/5, miền Bắc có chuỗi ngày nhiều mây vào sáng, trưa chiều trời nắng, ít mưa. Từ khoảng 8/5, miền Bắc có thể đón mưa dông trở lại.

Thanh Hóa đến Huế sáng nay trời nắng, có nơi nắng nóng, từ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc chiều tối và đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo mưa ở khu vực này kéo dài đến sáng 4/5 với tổng lượng mưa từ chiều nay đến sáng mai từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, riêng Đà Nẵng – Quảng Ngãi nắng nóng, ít mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, Đà Nẵng – Quảng Ngãi có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 34-36 độ.

Dự báo trong chiều tối 5-6/5, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Vì sao mưa đá bất ngờ xảy ra ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc?

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Hàng trăm nghìn người dân trên cả nước sẽ được tặng quà

Tin vui: Hàng trăm nghìn người dân trên cả nước sẽ được tặng quà Nổi bật

Bắt Nguyễn Thị Mỹ Linh SN 1980 tại căn nhà hoang

Bắt Nguyễn Thị Mỹ Linh SN 1980 tại căn nhà hoang Nổi bật

Vì sao mưa đá bất ngờ xảy ra ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc?

Vì sao mưa đá bất ngờ xảy ra ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc?

07:50 , 03/05/2026
Ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phong SN 2007

Ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phong SN 2007

07:39 , 03/05/2026
Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

07:25 , 03/05/2026
Mưa đá xuất hiện ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc làm vỡ kính ô tô, thủng mái nhà

Mưa đá xuất hiện ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc làm vỡ kính ô tô, thủng mái nhà

22:23 , 02/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên