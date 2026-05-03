Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao mưa đá bất ngờ xảy ra ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc?

Theo Thùy Linh | 03-05-2026 - 07:50 AM | Xã hội

Tối ngày 2-5, Hà Nội và nhiều địa phương ở phía Bắc xảy ra dông lốc, mưa đá.

Theo phản ánh của người dân ở Hà Nội, mưa đá xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng hạt khá to, rơi dày trong vài phút, gây tiếng động lớn trên mái tôn và phương tiện đang lưu thông. Thậm chí, mưa đá khiến kính xe ô tô bị vỡ ở một số khu vực.

Mưa đá Hà Nội bất ngờ xuất hiện Tối 2 - 5 gây thiệt hại lớn cho người dân - Ảnh 1.

Mưa đá xuất hiện với kích thước khá to

Chị Nguyễn Thu Hằng (phường Long Biên) cho biết: "Ngay khi mưa rơi xuống vài phút, bất ngờ nổi gió rất mạnh rồi mưa đá rơi xuống. Hạt đá có viên to bằng đầu ngón tay, rơi lộp bộp trên mái nhà. Gia đình phải vội vàng đưa xe vào trong vì sợ hư hỏng".

Mưa đá Hà Nội bất ngờ xuất hiện Tối 2 - 5 gây thiệt hại lớn cho người dân - Ảnh 2.

Mưa đá làm vỡ kính ô tô ở Hà Nội. Ảnh: MXH

Vì sao mưa đá bất ngờ xảy ra ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc? - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguyên nhân khiến miền Bắc xuất hiện dông lốc, mưa đá vào chiều 2-5 là do không khí lạnh đang dịch chuyển xuống phía Nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển.

Dự báo khoảng trưa và chiều 3-5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 3-5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20–23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21–24 độ.

Khu vực Hà Nội: chiều và đêm 3-5 tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21–23 độ.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo ngày và đêm 3-5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có thể tiếp tục xảy ra mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90 mm.

Từ chiều 3-5 đến sáng 4-5, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Thùy Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Hàng trăm nghìn người dân trên cả nước sẽ được tặng quà

Tin vui: Hàng trăm nghìn người dân trên cả nước sẽ được tặng quà Nổi bật

Bắt Nguyễn Thị Mỹ Linh SN 1980 tại căn nhà hoang

Bắt Nguyễn Thị Mỹ Linh SN 1980 tại căn nhà hoang Nổi bật

Ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phong SN 2007

Ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phong SN 2007

07:39 , 03/05/2026
Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

07:25 , 03/05/2026
Mưa đá xuất hiện ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc làm vỡ kính ô tô, thủng mái nhà

Mưa đá xuất hiện ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc làm vỡ kính ô tô, thủng mái nhà

22:23 , 02/05/2026
Tai nạn giao thông làm 23 người tử vong, 32 người bị thương trong ngày nghỉ lễ thứ 3

Tai nạn giao thông làm 23 người tử vong, 32 người bị thương trong ngày nghỉ lễ thứ 3

22:00 , 02/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên