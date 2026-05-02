Mưa đá xuất hiện ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc làm vỡ kính ô tô, thủng mái nhà

Theo Minh Tuệ | 02-05-2026 - 22:23 PM | Xã hội

Trong cơn mưa dông lớn, Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc xuất hiện mưa đá, gây ảnh hưởng đến hoa màu, đời sống người dân.

Chiều tối 2/5, Hà Nội, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ và Thái Nguyên, Bắc Ninh chịu ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa vừa, mưa to, có nơi rất to kèm dông, lốc, sét, mưa đá .

Mưa đá ở nhiều nơi tại Hà Nội.

Tại Hà Nội, mưa đá xuất hiện ở một số phường quận Long Biên cũ và các xã ngoại thành Hà Nội. Hiện tượng mưa đá ở Hà Nội hiếm khi xảy ra khiến nhiều người xôn xao. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh mưa đá tại khu vực mình sinh sống cùng thiệt hại ban đầu.

Mưa đá làm thủng kính ô tô.

Cụ thể, ở khu vực ngoại thành Hà Nội, mưa đá làm thủng kính một số chiếc ô tô đỗ ngoài trời. Hiện chưa có thống kê chính thức về thiệt hại sau trận mưa đá này ở Hà Nội.

Tại Điện Biên, trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút xảy ra tại các xã Thanh An, Thanh Yên và Sam Mứn…với những hạt đá có kích thước to bằng đầu ngón chân. Các hạt mưa đá trong trận dông lốc khá lớn, gây thủng mái tôn xi măng và dập nát hoa màu.

Chiều cùng ngày, tại các xã Minh Lương, Nậm Xé (Lào Cai) cũng xảy ra mưa đá, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Mưa đá ở Lào Cai. (Ảnh: Báo Lào Cai).

Theo chính quyền các địa phương, mưa đá xuất hiện vào khoảng 16h50, kéo dài tầm 10 phút, cục bộ tại một số thôn. Đây được đánh giá là trận mưa đá tương đối lớn, dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, thủng mái fibro xi măng, làm hư hỏng một số diện tích hoa màu của bà con, không có thiệt hại về người.

Tương tự, mưa đá xuất hiện vào cuối buổi chiều tại một số nơi trên địa bàn Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh.

Thiệt hại sau trận mưa đá vẫn đang được các địa phương thống kê, đồng thời chính quyền chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống và giảm thiểu thiệt hại.

Cơ quan khí tượng lý giải, nguyên nhân khiến miền Bắc xuất hiện dông lốc, mưa đá là do không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 25-27 độ vĩ bắc dịch chuyển xuống phía Nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển.

Dự báo từ trưa và chiều 3/5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi và khu Đông Bắc, sau đó mở rộng ra toàn bộ Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một phần Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối và đêm 3/5, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Bắc Trung Bộ 21-24 độ C.

Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo có mưa vừa và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.

Trong ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại cây trồng, nhà cửa, hạ tầng. Mưa lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng thấp.

Trên biển, từ chiều tối 3/5, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, sóng cao 1,5 - 2,5m. Từ gần sáng 4/5, vùng biển phía đông bắc Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động, ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền.

Theo Minh Tuệ

