Bắt Nguyễn Thị Mỹ Linh SN 1980 tại căn nhà hoang

Liên quan đến vụ đôi nam nữ cướp tiệm vàng táo tợn xảy ra vào trưa ngày 01/5/2026, tối cùng ngày, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ thành công 2 đối tượng sau 8 giờ truy xét khẩn trương.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 01/5/2026, một vụ cướp tài sản nghiêm trọng đã xảy ra tại tiệm vàng Huế Thương (địa chỉ tại thôn 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một đối tượng nữ khoảng 35-40 tuổi vào tiệm hỏi mua 02 nhẫn vàng 9999 (loại 5 chỉ/nhẫn). Ngay khi vừa cầm được 02 nhẫn vàng với tổng trọng lượng 10 chỉ (trị giá khoảng 154 triệu đồng), đối tượng này bất ngờ tháo chạy ra ngoài. Phát hiện sự việc, chị Huế (chủ tiệm) đã nhanh chóng đuổi theo, giằng co và hô hoán cầu cứu. Lúc này, một đối tượng nam thanh niên chờ sẵn trên xe máy Exciter màu xanh xám (BKS: 38D1-13838) đã nhảy xuống xe, dùng dao nhọn dài khoảng 40cm hung hãn tấn công chị Huế và những người xung quanh để giải vây cho đồng bọn.

Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, hai đối tượng đã bỏ lại phương tiện tại hiện trường và chạy bộ lẩn trốn vào các khu vực lân cận.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã lập tức chủ trì, phối hợp cùng Công an các xã Đức Thọ, Thạch Hà, Đức Minh, Đức Thịnh, Bắc Hồng Lĩnh và một số Công an xã lân cận triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Nhiều tổ công tác đã được thành lập, thực hiện chốt chặn các ngả đường và rà soát các địa bàn nghi vấn theo dấu vết nóng của tội phạm.

Sau 8 giờ đồng hồ rượt đuổi, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ thành công cả 02 đối tượng gây án. Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, trú tại Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng) và Trần Văn Dũng (SN 1987, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu).

2 nghi can bị bắt - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo đó, đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Linh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Đức Thọ. Trong khi đó, Trần Văn Dũng bị phát hiện, khống chế khi đang tìm cách bỏ trốn tại khu vực gần ngã ba Thạch Long (QL1A), với ý định bắt xe ra Bắc.

Qua điều tra nhanh, cơ quan Công an xác định hai đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng nói trên là Trần Văn Dũng (SN 06/5/1987; quê quán tại xã Đức Long, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 10/5/1980, trú tại xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ). Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.