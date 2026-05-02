Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc người Hàn Quốc nghi mất tích khi chèo thuyền sup ở hồ nhân tạo tại TPHCM

Theo An Yên | 02-05-2026 - 11:10 AM | Xã hội

Cơ quan chức năng huy động hơn 100 người tham gia tìm kiếm một giám đốc doanh nghiệp người Hàn Quốc nghi mất tích khi cùng người bạn chèo thuyền sup ở hồ Đá Đen (xã Kim Long, TPHCM).

Ngày 2/5, lãnh đạo UBND xã Kim Long (TPHCM) thông tin, lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 người tham gia tìm kiếm một giám đốc doanh nghiệp người Hàn Quốc nghi mất tích. Hiện tại việc tìm kiếm chưa có kết quả.

Theo thông tin ban đầu, người nghi mất tích là ông K.H.S (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Ông này là giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã Ngãi Giao.

Sáng 1/5, ông K.H.S cùng một nhóm bạn di chuyển bằng ô tô đến khu vực hồ Đá Đen (xã Kim Long, TPHCM), để chèo thuyền sup trên hồ.

Sau khi qua bên kia bờ hồ tham quan, chụp ảnh, trên đường chèo thuyền về điểm xuất phát, người bạn đi cùng không thấy ông S (vốn chèo sup ở phía sau). Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Ông Đỗ Chí Khởi - Chủ tịch UBND xã Kim Long cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương tiện chuyên dụng và nhân lực để tổ chức tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm diễn ra từ 1/5 nhưng đến sáng 2/5 vẫn chưa có kết quả.

Được biết, Hồ Đá Đen là hồ chứa nước nhân tạo quan trọng tại phía Đông TPHCM, có diện tích lưu vực khoảng 149km², dung tích chứa khoảng 33,4 triệu m³ nước. Hồ này nằm trên địa bàn của nhiều xã, phường như Ngãi Giao, Kim Long... thường xuyên thu hút người dân và du khách đến câu cá, bơi lội, tham gia các hoạt động thể thao dưới nước.


Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên