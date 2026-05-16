Thuê nhà giá rẻ rồi mới thấy cái giá phải trả không chỉ là tiền

Có một điều khá phổ biến ở nhiều người trẻ mới đi làm: ưu tiên lớn nhất khi tìm nhà thường là giá rẻ. Chỉ cần tiết kiệm được thêm một vài triệu mỗi tháng đã thấy rất đáng. Vì vậy, không ít người chấp nhận ở xa công ty hơn, phòng nhỏ hơn hoặc khu vực sống bất tiện hơn để giảm áp lực tài chính trước mắt.

Lúc mới thuê, mọi thứ vẫn có thể ổn. Nhưng sau một thời gian đủ dài, nhiều người mới bắt đầu nhận ra những thứ “tốn” nhất lại không hiện lên rõ ràng trong số tiền trả mỗi tháng.

Tiền thuê có thể rẻ hơn, nhưng cuộc sống lại mệt hơn rất nhiều

Có những người mất gần 2 tiếng mỗi ngày chỉ để đi làm rồi về nhà. Ban đầu nghĩ cố được, nhưng càng sống lâu càng thấy kiệt sức. Sáng phải dậy sớm hơn để tránh kẹt xe. Tối về tới nhà đã quá mệt nên gần như không còn năng lượng làm gì khác ngoài nằm nghỉ. Cuối tuần cũng chỉ muốn ngủ bù.

Một căn phòng thuê rẻ hơn vài triệu đôi khi đổi lại bằng rất nhiều thời gian và sức lực mỗi ngày. Sau vài năm đi làm, nhiều người bắt đầu hiểu vì sao có người sẵn sàng trả thêm tiền chỉ để ở gần nơi mình sống và làm việc hơn.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Cảm giác luôn phải “chịu đựng tạm” cũng rất tốn năng lượng

Nhiều người từng ở trong những căn phòng mà ngày nào cũng có thứ khiến mình khó chịu một chút. Phòng quá nóng. Cách âm kém. Nhà vệ sinh bất tiện. Khu vực quá ồn. Chủ nhà khó trao đổi. Hàng xóm phức tạp. Internet chập chờn.

Không phải vấn đề nào cũng nghiêm trọng, nhưng khi những chuyện nhỏ này lặp đi lặp lại mỗi ngày, cảm giác sống bắt đầu trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều. Đó là kiểu áp lực không quá lớn để khiến mình chuyển nhà ngay lập tức, nhưng đủ để làm chất lượng sống giảm đi rõ rệt.

Nhiều người không thiếu chỗ ở, họ thiếu cảm giác được nghỉ ngơi thật sự

Một điều khá buồn cười là có những người đi làm cả ngày, nhưng khi về tới phòng trọ vẫn không thấy đó là nơi mình thật sự muốn ở. Căn phòng chỉ giống chỗ ngủ tạm hơn là nơi để nghỉ ngơi.

Và sau vài năm thuê nhà, nhiều người bắt đầu để ý hơn đến cảm giác này. Họ không còn chỉ tìm nơi “ở được”, mà muốn tìm nơi khiến mình dễ thở hơn sau một ngày dài. Có người bắt đầu ưu tiên ánh sáng tự nhiên. Có người muốn căn phòng yên tĩnh hơn. Có người chỉ cần một nơi đủ gần công ty để không phải kiệt sức vì di chuyển mỗi ngày. Những thứ đó nghe nhỏ, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng lâu dài.

Thứ khiến mình mệt nhất đôi khi không nằm ở tiền thuê, mà là thời gian, năng lượng và cảm giác luôn sống trong trạng thái tạm bợ nên họ cần môi trường tốt hơn (Ảnh minh hoạ Pinterest)

Ở một nơi khiến mình luôn căng thẳng thực ra cũng là một kiểu chi phí

Không ít người từng cố tiết kiệm tiền thuê bằng mọi giá, nhưng sau đó lại phải bù lại bằng rất nhiều khoản khác. Ăn ngoài nhiều hơn vì phòng quá bất tiện để nấu nướng. Gọi xe liên tục vì ở quá xa. Cuối tuần phải đi cafe hoặc ra ngoài cả ngày chỉ vì không thích ở trong phòng.

Đó là lúc nhiều người nhận ra chi phí của một chỗ ở không chỉ nằm ở tiền thuê ghi trên hợp đồng. Nó còn nằm ở việc mình sống có thoải mái không, có đủ năng lượng không và có cảm thấy cuộc sống mỗi ngày bớt áp lực hơn không.

Sau cùng, nhiều người chỉ muốn sống “dễ chịu” hơn một chút

Sau vài lần chuyển nhà và vài năm đi làm, rất nhiều dân văn phòng bắt đầu thay đổi cách nhìn về chuyện thuê nhà. Họ không còn quá cố tìm căn rẻ nhất hay đẹp nhất. Thay vào đó, họ muốn một nơi phù hợp với nhịp sống của mình hơn. Một nơi giúp mình ngủ ngon hơn, đi làm đỡ mệt hơn, cuối ngày có cảm giác được nghỉ ngơi thật sự. Và với nhiều người, đó mới là thứ đáng tiền nhất khi thuê nhà.