Phát hiện 2 người ở 2 tỉnh khác nhau mua vé số cùng phút, cùng dãy số và cùng trúng độc đắc hơn 32 tỷ đồng

Theo thông tin đăng tải trên website của Trung tâm quản lý xổ số thể thao tỉnh Tứ Xuyên và trang xổ số thể thao tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cả 2 tấm vé số đều thuộc kỳ quay số ngày 16/11/2009.

Tấm vé đầu tiên được bán tại một điểm xổ số ở thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 18h03’29”. Điểm bán có mã số 85132, nằm cạnh một trường mẫu giáo ở khu Đông Bá. Trong khi đó, tấm vé còn lại được bán tại một cửa hàng ở quận Thượng Nhai, tỉnh Hà Nam vào lúc 18h03’52”, tức chỉ sau 23 giây. Điểm bán này có mã số 01805.

Điều đặc biệt là cả hai vé đều có cùng dãy số trúng thưởng. Không chỉ vậy, những dãy số không trúng trên vé cũng trùng khớp một cách khó tin. Theo đó, vé số tại Tứ Xuyên gồm 5 dãy số được máy chọn ngẫu nhiên, còn vé ở Hà Nam gồm 3 dãy. Tuy nhiên, cả 3 dãy trên vé Hà Nam lại trùng hoàn toàn với 3 trong số 5 dãy trên vé Tứ Xuyên.

Theo thông tin từ 2 website xổ số, cả 2 người chơi sau đó đều đã nhận thưởng. Người trúng tại Tứ Xuyên được giới thiệu là một lao động địa phương ở Quảng Nguyên. Khi đi ngang khu đô thị mới, người này ghé mua vé và nhờ máy chọn ngẫu nhiên 5 dãy số rồi rời đi.

Trong khi đó, người trúng giải ở Hà Nam là một cặp vợ chồng trẻ đến từ Trịnh Châu. Họ cũng sử dụng hình thức chọn số tự động bằng máy. Sự trùng hợp hiếm gặp này nhanh chóng gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Nhiều người cho rằng khả năng xảy ra gần như bằng không.

Ông Hoàng Yến Bình, Trưởng bộ môn Toán công cộng thuộc Học viện Toán học và Thống kê, Đại học Tây Nam Trung Quốc, cho biết nếu xét thuần túy về mặt toán học, xác suất để hai dãy số 14 chữ số giống hệt nhau chỉ vào khoảng 1 phần 100.000 tỷ.

Ông giải thích rằng mỗi vị trí trong dãy số đều có thể xuất hiện từ 0 đến 9, tức tổng cộng có 10 mũ 14 khả năng khác nhau. Vì vậy, việc hai người bất kỳ chọn trùng hoàn toàn một dãy số là cực kỳ hiếm gặp. Tuy nhiên, phía cơ quan quản lý xổ số thể thao Trung Quốc khẳng định việc xuất hiện các vé có số giống nhau là hoàn toàn bình thường.

Trong văn bản phản hồi gửi truyền thông, cơ quan này cho biết hệ thống xổ số thể thao Trung Quốc được bán đồng thời trên toàn quốc từ năm 2007, với doanh thu trung bình mỗi kỳ vượt 60 triệu NDT. Vào giờ cao điểm, hệ thống có thể ghi nhận hàng trăm giao dịch mỗi giây.

“Ngay cả trong cùng một giây, tại hơn 100.000 điểm bán xổ số trên toàn Trung Quốc vẫn có khả năng xuất hiện những vé có dãy số giống hệt nhau, dù là chọn ngẫu nhiên hay tự chọn”, đại diện cơ quan này cho biết.

Đơn vị quản lý cũng nhấn mạnh mọi dữ liệu bán vé đều được truyền trực tiếp về trung tâm dữ liệu quốc gia ngay khi vé được in. Sau khi kết thúc thời gian bán vé vào 20h mỗi ngày, toàn bộ dữ liệu sẽ được niêm phong dưới sự giám sát của công chứng viên trước khi quay thưởng diễn ra.

Theo cơ quan này, khả năng can thiệp hay chỉnh sửa dữ liệu kết quả là “không tồn tại”.

(Theo Sohu)