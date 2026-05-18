Đột kích ngôi nhà ở đường Bờ Tây sông Nhuệ, công an tịch thu 5.430 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng Puma, Nike, Adidas

Theo công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình và quản lý cư trú, Công an phường Thượng Cát phát hiện một hộ kinh doanh trên đường Bờ Tây sông Nhuệ có nhiều biểu hiện bất thường liên quan đến hoạt động buôn bán hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu.

Theo đó, khoảng 10h ngày 13/5/2026, tổ công tác gồm Công an phường Thượng Cát phối hợp Đội Quản lý thị trường số 22 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính đối với hộ kinh doanh do ông N.V.M làm chủ tại số 154 đường Bờ Tây sông Nhuệ, tổ dân phố Tân Phong, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội.

Số hàng hóa được lực lượng chức năng kiểm đếm và lập biên bản thu giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5.200 đôi tất chân trẻ em mang nhãn hiệu Puma, 100 đôi tất chân mang nhãn hiệu Adidas và 130 áo phông nữ mang nhãn hiệu Nike. Tổng số hàng hóa vi phạm gồm 5.430 sản phẩm. Toàn bộ số hàng được đóng gói sơ sài, không có bao bì, tem nhãn theo tiêu chuẩn của các hãng sản xuất chính hãng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.V.M không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng. Qua đối chiếu ban đầu với danh mục bảo hộ nhãn hiệu, toàn bộ số hàng hóa trên đều có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas và Puma - những nhãn hiệu đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Theo giá niêm yết tại cơ sở, tổng giá trị lô hàng khoảng 17,3 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu số hàng giả này được đưa ra thị trường tiêu thụ sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, xâm hại quyền lợi của doanh nghiệp chân chính và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.

Hiện Công an phường Thượng Cát phối hợp Đội Quản lý thị trường số 22 đã lập biên bản, niêm phong và tạm giữ toàn bộ số tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc và đường dây cung cấp hàng hóa vi phạm. Căn cứ các quy định hiện hành về hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, chủ hộ kinh doanh dự kiến bị xử phạt hành chính khoảng 18 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.