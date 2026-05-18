Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đột kích ngôi nhà ở đường Bờ Tây sông Nhuệ, công an tịch thu 5.430 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng Puma, Nike, Adidas

Minh Ánh | 18-05-2026 - 14:13 PM | Sống

Tất cả các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đều bị công an tịch thu.

Theo công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình và quản lý cư trú, Công an phường Thượng Cát phát hiện một hộ kinh doanh trên đường Bờ Tây sông Nhuệ có nhiều biểu hiện bất thường liên quan đến hoạt động buôn bán hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu.

Theo đó, khoảng 10h ngày 13/5/2026, tổ công tác gồm Công an phường Thượng Cát phối hợp Đội Quản lý thị trường số 22 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính đối với hộ kinh doanh do ông N.V.M làm chủ tại số 154 đường Bờ Tây sông Nhuệ, tổ dân phố Tân Phong, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội.

Số hàng hóa được lực lượng chức năng kiểm đếm và lập biên bản thu giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5.200 đôi tất chân trẻ em mang nhãn hiệu Puma, 100 đôi tất chân mang nhãn hiệu Adidas và 130 áo phông nữ mang nhãn hiệu Nike. Tổng số hàng hóa vi phạm gồm 5.430 sản phẩm. Toàn bộ số hàng được đóng gói sơ sài, không có bao bì, tem nhãn theo tiêu chuẩn của các hãng sản xuất chính hãng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.V.M không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng. Qua đối chiếu ban đầu với danh mục bảo hộ nhãn hiệu, toàn bộ số hàng hóa trên đều có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas và Puma - những nhãn hiệu đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Theo giá niêm yết tại cơ sở, tổng giá trị lô hàng khoảng 17,3 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu số hàng giả này được đưa ra thị trường tiêu thụ sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, xâm hại quyền lợi của doanh nghiệp chân chính và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.

Hiện Công an phường Thượng Cát phối hợp Đội Quản lý thị trường số 22 đã lập biên bản, niêm phong và tạm giữ toàn bộ số tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc và đường dây cung cấp hàng hóa vi phạm. Căn cứ các quy định hiện hành về hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, chủ hộ kinh doanh dự kiến bị xử phạt hành chính khoảng 18 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.

Đột kích phòng trọ tầng 2, công an phát hiện đĩa thủy tinh, thẻ CCCD dính tinh thể trắng: Nguyễn Thanh Tùng và 4 đối tượng bị khởi tố

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuốn hộ chiếu đắt nhất thế giới năm 2026

Cuốn hộ chiếu đắt nhất thế giới năm 2026 Nổi bật

Chàng trai Hà Nội nhận loạt thư mời Tiến sĩ từ đại học top châu Âu

Chàng trai Hà Nội nhận loạt thư mời Tiến sĩ từ đại học top châu Âu Nổi bật

Món ăn chỉ cần nấu trong 3 phút là xong mà mềm hơn đậu phụ và mọng nước thơm ngon hơn thịt gà!

Món ăn chỉ cần nấu trong 3 phút là xong mà mềm hơn đậu phụ và mọng nước thơm ngon hơn thịt gà!

14:10 , 18/05/2026
Ca ghép thận đặc biệt từ người hiến sống cao tuổi nhất Việt Nam

Ca ghép thận đặc biệt từ người hiến sống cao tuổi nhất Việt Nam

13:40 , 18/05/2026
Bà mẹ 2 con 38 tuổi bật khóc khi phát hiện ung thư giai đoạn 3: "Tôi không biết đó là triệu chứng, tưởng ai cũng gặp"

Bà mẹ 2 con 38 tuổi bật khóc khi phát hiện ung thư giai đoạn 3: "Tôi không biết đó là triệu chứng, tưởng ai cũng gặp"

13:28 , 18/05/2026
3 cây gia vị nên trồng trong nhà

3 cây gia vị nên trồng trong nhà

12:56 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên