Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo khẩn liên quan đến tài khoản VNeID: Các gia đình có con từ 6-14 tuổi đặc biệt chú ý

Minh Ánh | 18-05-2026 - 10:37 AM | Sống

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo liên quan cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ em.

Theo công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em, một số đối tượng đã thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn như gọi điện, nhắn tin qua mạng xã hội, gửi đường link giả mạo hoặc hướng dẫn cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc nhằm yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý lo ngại chậm trễ thủ tục để dụ dỗ "đăng ký nhanh", "hỗ trợ từ xa", yêu cầu chuyển tiền hoặc thậm chí giả danh cán bộ Công an gọi video nhằm tạo lòng tin.

Quy định liên quan cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ em

Theo quy định, việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi:

- Phải thực hiện trực tiếp tại cơ quan Công an;

- Trẻ phải có mặt để xác thực thông tin;

- Việc đăng ký không thực hiện hoàn toàn qua điện thoại, tin nhắn hoặc các đường link trên mạng xã hội.

Ngoài ra, việc đăng ký chỉ áp dụng đối với trẻ đã được cấp thẻ Căn cước. Bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục theo quy định.

Khuyến cáo từ Công an

Để phòng tránh các hành vi lừa đảo, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân:

- Không tin tưởng các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ tự xưng là cán bộ Công an yêu cầu chuyển tiền để "kích hoạt", "nâng cấp" hoặc "làm nhanh" tài khoản định danh điện tử;

- Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ;

- Không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc;

- Chỉ thực hiện thủ tục tại cơ quan Công an hoặc thông qua các kênh chính thống của cơ quan chức năng;

- Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.

Từ ngày mai, quy định mới về VNeID sẽ có hiệu lực, người dân cần biết

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuốn hộ chiếu đắt nhất thế giới năm 2026

Cuốn hộ chiếu đắt nhất thế giới năm 2026 Nổi bật

Chàng trai Hà Nội nhận loạt thư mời Tiến sĩ từ đại học top châu Âu

Chàng trai Hà Nội nhận loạt thư mời Tiến sĩ từ đại học top châu Âu Nổi bật

Bộ Y tế cảnh báo quảng cáo y dược cổ truyền sai sự thật

Bộ Y tế cảnh báo quảng cáo y dược cổ truyền sai sự thật

10:26 , 18/05/2026
Một quốc gia châu Á thông báo tạm dừng cấp visa, lao động nước ngoài có thể buộc về nước

Một quốc gia châu Á thông báo tạm dừng cấp visa, lao động nước ngoài có thể buộc về nước

10:17 , 18/05/2026
Tên gọi của thành phố trực thuộc Trung ương mới nhất rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Tên gọi của thành phố trực thuộc Trung ương mới nhất rốt cuộc có ý nghĩa gì?

10:03 , 18/05/2026
2026 có thể là năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại

2026 có thể là năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại

09:58 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên