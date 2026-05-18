Tên gọi của thành phố trực thuộc Trung ương mới nhất rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương, đưa địa phương này trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ 7 của cả nước. Bước chuyển mình lịch sử này không chỉ là cột mốc quan trọng về hành chính, kinh tế mà còn khơi lại những câu chuyện đầy thú vị về giá trị lịch sử và văn hóa sâu sắc đằng sau hai chữ "Đồng Nai" quen thuộc.

Theo các tài liệu nghiên cứu địa danh học, tên gọi "Đồng Nai" vốn có nguồn gốc từ vùng đất cổ xưa, nơi từng là những cánh đồng có nhiều nai sinh sống. Trong tâm thức của người Việt, hình ảnh "đồng nai" hay "lộc dã" gợi lên một không gian thiên nhiên trù phú, bình yên và giàu sức sống. Trải qua hơn 300 năm hình thành và phát triển kể từ khi Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh kinh lý phía nam, thiết lập nền hành chính vững chắc, danh xưng này đã trở thành biểu tượng của tinh thần khai hoang, bền bỉ và cởi mở.

Cù lao phố ngày xưa (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Bên cạnh giả thuyết phổ biến về những cánh đồng có nhiều nai sinh sống, các nhà ngôn ngữ học và dân tộc học còn đưa ra một góc nhìn khác gắn liền với tiếng nói của người Mạ - cư dân bản địa lâu đời tại đây. Theo đó, người Mạ gọi sông Đồng Nai là Đạ Đờng, trong đó Đạ có nghĩa là nước, là sông.

Qua quá trình giao thoa ngôn ngữ và tiếp xúc của lưu dân người Việt khi đến vùng đất này khai phá, từ Đạ trong tiếng bản địa đã được âm hóa, biến đổi dần thành chữ "Đồng" nhằm chỉ vùng đồng bằng, sông nước trù phú. Tầng văn hóa kết tinh từ sự giao hòa giữa dòng máu bản địa và bước chân mở cõi đã tạo nên một danh xưng vừa gần gũi, vừa thiêng liêng.

Bên cạnh giá trị lịch sử, tên gọi của thành phố trực thuộc trung ương mới nhất này còn mang ý nghĩa chiến lược về mặt định vị thương hiệu địa phương. Đồng Nai từ lâu đã gắn liền với hình ảnh một "thủ phủ công nghiệp" năng động, top đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài và có đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia.

Đồng Nai ngày nay (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Khi chính thức mang vị thế mới kể từ cột mốc tháng 5/2026 này, danh xưng Đồng Nai tạo ra một sự nhận diện mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế quốc tế, gắn liền với các siêu dự án hạ tầng chiến lược như sân bay quốc tế Long Thành hay các trục cao tốc huyết mạch. Tên gọi này giờ đây không chỉ gợi nhắc về một vùng đất trù phú trong quá khứ, mà đã trở thành biểu tượng của một trung tâm dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và logistics hiện đại bậc nhất cả nước.