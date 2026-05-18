Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an TPHCM phát hiện trường hợp thi hộ Anh văn tại Trường Đại học Văn Lang

Theo Phạm Dũng | 18-05-2026 - 11:00 AM | Sống

Công an TPHCM phát hiện trường hợp thi hộ Anh văn tại Trường Đại học Văn Lang

Công an TPHCM đã phát hiện 2 trường hợp thi hộ Anh văn tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc tiếng Anh do Trường Đại học Văn Lang tổ chức.

Ngày 18-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TPHCM cho biết vừa phát hiện và xử lý 2 trường hợp có hành vi “thi hộ” và “nhờ người khác thi hộ” tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc tiếng Anh do Trường Đại học Văn Lang tổ chức.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, do cần gấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 để hoàn tất thủ tục nhận bằng thạc sĩ nhưng không tự ôn tập và tham gia kỳ thi bằng năng lực của bản thân, Đ.T.D.M đã thuê T.D.M.G đến dự thi hộ.

Công an TPHCM xử lý gian lận thi hộ Anh văn tại trường Đại học Văn Lang - Ảnh 1.

Công an TPHCM xử lý gian lận thi hộ Anh văn tại trường Đại học Văn Lang - Ảnh 2.

Công an TPHCM xử phạt hành chính người thi hộ và nhờ người thi hộ

Hành vi gian lận này nhanh chóng bị lực lượng công an phối hợp với Hội đồng thi và nhà trường phát hiện thông qua công tác kiểm tra, đối chiếu thông tin thí sinh.

Sau khi xác minh, Công an TPHCM đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với cả 2 cá nhân theo quy định.

Trong đó, người có hành vi nhờ thi hộ bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng. Ngoài thiệt hại về kinh tế, các cá nhân vi phạm còn đối mặt với nguy cơ bị hủy kết quả thi, ảnh hưởng đến quá trình học tập, tốt nghiệp và uy tín cá nhân.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và học viên sau đại học tuyệt đối không thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận thi cử dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc thi hộ, nhờ người thi hộ không chỉ làm mất đi sự công bằng, khách quan của các kỳ thi mà còn vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Mỗi văn bằng, chứng chỉ chỉ thực sự có giá trị khi phản ánh đúng năng lực và sự nỗ lực của người học.

Thành công bền vững không đến từ sự gian dối mà được xây dựng bằng quá trình học tập nghiêm túc, trung thực và trách nhiệm.

“Kiến thức là của chính mình, không ai có thể thi hộ cho chúng ta suốt cuộc đời. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và giữ gìn sự trung thực để bảo vệ tương lai của bản thân" - Công an TPHCM nhấn mạnh.

Hàng loạt trường đại học tăng học phí


Theo Phạm Dũng

NLĐ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuốn hộ chiếu đắt nhất thế giới năm 2026

Cuốn hộ chiếu đắt nhất thế giới năm 2026 Nổi bật

Chàng trai Hà Nội nhận loạt thư mời Tiến sĩ từ đại học top châu Âu

Chàng trai Hà Nội nhận loạt thư mời Tiến sĩ từ đại học top châu Âu Nổi bật

Loại quả Việt mọng nước được khen "ngon nhất thế giới", doanh nghiệp thu mua xuất khẩu đi hơn 30 nước: "Vàng mười" cho sức khỏe

Loại quả Việt mọng nước được khen "ngon nhất thế giới", doanh nghiệp thu mua xuất khẩu đi hơn 30 nước: "Vàng mười" cho sức khỏe

10:50 , 18/05/2026
30 năm sau phát hiện chấn động, Huế sắp tái thả loài chim đặc hữu quý hiếm

30 năm sau phát hiện chấn động, Huế sắp tái thả loài chim đặc hữu quý hiếm

10:38 , 18/05/2026
Công an cảnh báo khẩn liên quan đến tài khoản VNeID: Các gia đình có con từ 6-14 tuổi đặc biệt chú ý

Công an cảnh báo khẩn liên quan đến tài khoản VNeID: Các gia đình có con từ 6-14 tuổi đặc biệt chú ý

10:37 , 18/05/2026
Bộ Y tế cảnh báo quảng cáo y dược cổ truyền sai sự thật

Bộ Y tế cảnh báo quảng cáo y dược cổ truyền sai sự thật

10:26 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên