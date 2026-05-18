Công an TPHCM phát hiện trường hợp thi hộ Anh văn tại Trường Đại học Văn Lang

Ngày 18-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TPHCM cho biết vừa phát hiện và xử lý 2 trường hợp có hành vi “thi hộ” và “nhờ người khác thi hộ” tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc tiếng Anh do Trường Đại học Văn Lang tổ chức.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, do cần gấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 để hoàn tất thủ tục nhận bằng thạc sĩ nhưng không tự ôn tập và tham gia kỳ thi bằng năng lực của bản thân, Đ.T.D.M đã thuê T.D.M.G đến dự thi hộ.

Công an TPHCM xử phạt hành chính người thi hộ và nhờ người thi hộ

Hành vi gian lận này nhanh chóng bị lực lượng công an phối hợp với Hội đồng thi và nhà trường phát hiện thông qua công tác kiểm tra, đối chiếu thông tin thí sinh.

Sau khi xác minh, Công an TPHCM đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với cả 2 cá nhân theo quy định.

Trong đó, người có hành vi nhờ thi hộ bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng. Ngoài thiệt hại về kinh tế, các cá nhân vi phạm còn đối mặt với nguy cơ bị hủy kết quả thi, ảnh hưởng đến quá trình học tập, tốt nghiệp và uy tín cá nhân.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và học viên sau đại học tuyệt đối không thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận thi cử dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc thi hộ, nhờ người thi hộ không chỉ làm mất đi sự công bằng, khách quan của các kỳ thi mà còn vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Mỗi văn bằng, chứng chỉ chỉ thực sự có giá trị khi phản ánh đúng năng lực và sự nỗ lực của người học. Thành công bền vững không đến từ sự gian dối mà được xây dựng bằng quá trình học tập nghiêm túc, trung thực và trách nhiệm. “Kiến thức là của chính mình, không ai có thể thi hộ cho chúng ta suốt cuộc đời. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và giữ gìn sự trung thực để bảo vệ tương lai của bản thân" - Công an TPHCM nhấn mạnh.



