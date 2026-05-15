Hàng loạt trường đại học tăng học phí

Năm học 2026 - 2027, Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội dự kiến mức thu học phí ngành y khoa là 74.800.000 đồng, ngành răng - hàm - mặt 80.000.000 đồng. Các ngành thuộc hệ cử nhân có mức học phí từ 19.100.000 - 53.200.000 đồng/năm học, tùy theo mức độ tự chủ của từng đơn vị trực thuộc.

Hàng loạt trường y điều chỉnh học phí

Với mức này, học phí dự kiến năm 2026 - 2027 của Trường ĐH Y Hà Nội tăng từ hơn 2.200.000- 17.800.000 đồng so với năm ngoái (tùy từng ngành đào tạo). Trong đó, cao nhất là ngành răng - hàm - mặt, tăng 17.800.000 đồng so với năm 2025.

Trường ĐH Dược Hà Nội thực hiện thu học phí theo Nghị định 238/2025 (quy định chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo). Đối với hệ đại trà, ngành dược học áp dụng mức thu học phí là 5.800.000 đồng/ tháng (58.000.000 đồng/năm học). Ngành hóa dược áp dụng mức thu học phí 3.850.000 đồng/ tháng (38.500.000 đồng/năm học). Ngành công nghệ sinh học và ngành hóa học áp dụng mức thu học phí 2.800.000 đồng/ tháng (28.000.000 đồng/năm học).

Trong khi đó, học phí năm học 2026-2027 của Trường ĐH Y Dược - ĐHQG Hà Nội dao động 5.320.000 - 7.000.000 đồng/sinh viên/tháng. Năm nay, trường tuyển sinh 720 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo gồm: Y khoa, dược học, răng - hàm - mặt, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, điều dưỡng. Các tổ hợp xét tuyển nhà trường sử dụng gồm: A00 (toán, lý, hóa), B00 (toán, hóa, sinh), D07 (toán, hóa, tiếng Anh) và D08 (toán, sinh, tiếng Anh).

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam cho hay từ năm học 2026 - 2027 sẽ thực hiện thu học phí theo lộ trình quy định tại Nghị định 238. Dự kiến ngành y khoa áp dụng mức thu học phí 5.800.000 đồng/tháng (58.000.000 đồng/năm học). Ngành y học cổ truyền áp dụng mức thu học phí 5.600.000 đồng/tháng (56.000.000 đồng/năm học). Ngành dược học áp dụng mức thu học phí 5.600.000 đồng/tháng (56.000.000 đồng/năm học). Lộ trình điều chỉnh học phí hằng năm theo quy định chung và theo quyết định loại hình tự chủ tài chính của cấp có thẩm quyền đối với học viện.

Trong khi đó, Trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam cho biết học phí năm học 2026 - 2027 là 75.500.000 đồng/năm, đóng theo học kỳ. Phí nhập học là 6.900.000 đồng, chỉ đóng 1 lần. Mức học phí của trường có thể được điều chỉnh từng năm theo biến động chi phí thực tế, với mức tăng không quá 10%.

Tại TP HCM, Trường ĐH Y Dược TP HCM công bố học phí từ 30.000.000 - 90.000.000 đồng/năm. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có mức thu học phí từ 47.000.000 - 81.000.000 đồng/năm.

Nhiều trường tăng học phí 10%

Học phí dự kiến của ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2026 là từ 20.000.000 - 28.000.000 đồng với chương trình chuẩn; 41.000.000 - 68.000.000 đồng với các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình định hướng ứng dụng (POHE), chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng vừa công bố học phí dự kiến với sinh viên chính quy khóa 46 (2026 - 2030). Theo đó, học phí các chương trình đào tạo hệ chuẩn là 558.800 đồng/tín chỉ (chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh). Với các chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng, dự kiến học phí 1.175.400 đồng/tín chỉ.

So với năm 2025, học phí chương trình đào tạo hệ chuẩn năm 2026 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảm khoảng 12.200 đồng/tín chỉ (năm 2025 là 571.000 đồng). Còn mức học phí dự kiến đối với chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng năm 2026 tăng 135.400 đồng/tín chỉ (năm 2025 là 1.040.000 đồng/tín chỉ).

Học phí nhiều trường ĐH tại TP HCM tiếp tục có sự chênh lệch khá lớn giữa các nhóm trường công lập tự chủ, trường thành viên ĐHQG TP HCM và trường ngoài công lập.

Trong nhóm trường thuộc ĐHQG TP HCM, Trường ĐH Bách khoa công bố học phí từ 31.500.000 - 80.000.000 đồng/năm, tùy ngành và chương trình đào tạo. Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, chương trình tiếng Việt có học phí 35.800.000 đồng/năm; chương trình Coop tiếng Anh bán phần là 55.000.000 đồng/năm; còn chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh là 73.500.000 đồng/năm.

Trường ĐH Công nghệ Thông tin có mức học phí dao động 41.000.000 - 140.000.000 đồng/năm, thuộc nhóm cao trong khối trường công lập tự chủ. Trong khi đó, Trường ĐH Quốc tế áp dụng mức thu theo học kỳ, từ 27.000.000 - 32.000.000 đồng/học kỳ tùy chương trình.

Ở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, học phí năm 2026 dao động từ hơn 32.000.000 - 70.000.000 đồng/năm. Theo ThS Hoàng Thanh Tú, Phó trưởng Phòng Thông tin - Truyền thông của trường, mức học phí năm nay tăng khoảng 10% so với khóa trước. Trong đó, ngành khoa học máy tính chương trình tiên tiến có học phí cao nhất.

Ở lĩnh vực kinh tế, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) dự kiến thu học phí khoảng 40.000.000 - 80.000.000 đồng/năm. Trường ĐH Tài chính - Marketing áp dụng mức học phí 30.000.000 - 65.000.000 đồng/năm, tương đương 902.000 đồng - 1.897.000 đồng/tín chỉ.

Một số trường ngoài công lập cũng công bố mức học phí khá cao. Trường ĐH Sài Gòn cho biết học phí toàn khóa dao động 86.000.000 - 212.000.000 đồng. Trong khi đó, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) áp dụng mức 1.330.000 đồng/tín chỉ, tổng học phí toàn khóa khoảng 190.000.000 đồng, chưa bao gồm các học phần giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất…

Công khai học phí là cần thiết Việc công khai học phí được các trường thực hiện song song với thông tin về phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu và ngành đào tạo. Theo đại diện các trường ĐH, điều này giúp thí sinh và phụ huynh có thêm cơ sở để lựa chọn ngành học phù hợp với điều kiện tài chính, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch trong giáo dục ĐH. Bên cạnh đó, việc các trường công bố học phí từ sớm giúp thí sinh chủ động hơn trong việc cân nhắc, lựa chọn trường học phù hợp cũng như tìm kiếm học bổng và các chính sách hỗ trợ trước mùa tuyển sinh ĐH 2026.



