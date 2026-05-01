Chàng trai Hà Nội nhận loạt thư mời Tiến sĩ từ đại học top châu Âu

Giữa mùa tuyển sinh Tiến sĩ với hàng trăm hồ sơ quốc tế cạnh tranh, Bùi Thành Việt (SN 2001, ở Hà Nội) liên tiếp nhận thư mời nhập học từ nhiều trường đại học danh tiếng ở châu Âu như University of Edinburgh, University of Bristol, KU Leuven và University of Zurich.

Ít ai biết phía sau những thư mời ấy là hành trình kéo dài nhiều tháng với hàng chục lần sửa hồ sơ, gần 30 phiên bản đề cương nghiên cứu và quá trình tự mày mò gần như toàn bộ cách ứng tuyển học thuật quốc tế.

“Tôi không nghĩ đây là câu chuyện ‘nộp đâu đỗ đó’. Thực tế cũng có trường từ chối tôi ngay từ bước liên hệ giáo sư ”, Việt chia sẻ.

Nam sinh cho rằng điểm nổi bật nhất trong hồ sơ của mình là sự nhất quán giữa quá trình học tập, công việc giảng dạy, viết học liệu và định hướng nghiên cứu.

Bùi Thành Việt tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc tại Đại học Bristol, Anh vào tháng 12/2025.

“Đề tài của tôi không xuất hiện từ con số 0, mà đi từ một vấn đề tôi quan sát rất lâu trong thực tế giáo dục ở Việt Nam ”, Việt cho hay.

Theo Thành Việt, một trong những sai lầm phổ biến của nhiều ứng viên là sử dụng cùng một bộ hồ sơ cho tất cả trường đại học. Trong khi đó, mỗi chương trình Tiến sĩ lại có định hướng nghiên cứu, tiêu chí tuyển chọn và đội ngũ giáo sư khác nhau.

Vì vậy, Việt gần như phải viết lại từng bộ hồ sơ để phù hợp với từng nơi nộp. Mỗi lần chỉnh sửa, Việt thay đổi từ cách đặt vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, khung lý thuyết đến phương pháp và phạm vi nghiên cứu.

“Không có một đề cương nghiên cứu nào phù hợp với tất cả trường. Một đề tài tốt không chỉ cần mới hay có ý nghĩa, mà còn phải thật sự gần với hướng nghiên cứu của giáo sư hướng dẫn” , Việt chia sẻ.

Theo nam sinh, các hội đồng tuyển sinh không chỉ tìm kiếm một ý tưởng hấp dẫn, mà còn đánh giá rất kỹ tính khả thi của dự án nghiên cứu. “Tôi phải chứng minh được ba điều: đề tài có giá trị học thuật, phù hợp với người hướng dẫn và có thể triển khai trong thực tế”, Việt nói.

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, Việt đặc biệt chú trọng bước kết nối với giáo sư hướng dẫn từ sớm. Trước mỗi email, Việt dành thời gian đọc công trình nghiên cứu, tìm hiểu mối quan tâm học thuật và phương pháp nghiên cứu của từng giáo sư.

“Email đầu tiên thường rất ngắn gọn: mình là ai, đang làm gì, muốn nghiên cứu điều gì và vì sao nghĩ giáo sư phù hợp với đề tài này. Tôi gửi kèm hồ sơ học thuật, bảng điểm và một bản tóm tắt đề tài khoảng một trang ”, Việt kể. Theo nam sinh, điều tạo nên sự tin tưởng không nằm ở những lời giới thiệu hoa mỹ, mà ở cách ứng viên thể hiện sự nghiêm túc và khả năng làm việc học thuật qua từng lần chỉnh sửa, phản hồi góp ý.

Sau khi nhận thư mời nhập học, Thành Việt tiếp tục bước vào giai đoạn cạnh tranh học bổng Tiến sĩ – vốn được xem là thử thách lớn trong lĩnh vực Giáo dục và Khoa học xã hội. Anh chàng cho biết các quỹ như Trường Cao học Khoa học Xã hội Scotland - Scottish Graduate School of Social Science (SGSSS) hay Học bổng Xuất sắc của Chính phủ Thụy Sĩ - Swiss Government Excellence Scholarships đánh giá hồ sơ rất toàn diện.

“Họ không chỉ hỏi tôi muốn nghiên cứu gì, mà còn muốn biết động lực học thuật của tôi là gì, tôi học được gì từ quá trình học Thạc sĩ, còn thiếu điều gì và vì sao chương trình Tiến sĩ này là bước tiếp theo phù hợp ”, Việt nói.

Theo nam sinh, bên cạnh chất lượng đề tài, mức độ phù hợp giữa nghiên cứu sinh và giáo sư hướng dẫn cũng là yếu tố được xem xét rất kỹ. “Hồ sơ xin học bổng phải rất thật, rất rõ và rất nhất quán”, Việt chia sẻ.

Nhìn lại hành trình nhiều tháng liên tục sửa đề cương nghiên cứu, xin thư giới thiệu và chờ phản hồi từ các trường, Việt cho rằng điều quan trọng nhất với những bạn trẻ muốn theo đuổi bậc học tiến sĩ ở châu Âu là bắt đầu thật sớm.

“Quá trình này dài hơn nhiều người nghĩ. Tôi không chỉ nộp trường, mà còn phải tìm giáo sư, phát triển đề tài, chuẩn bị thư giới thiệu rồi tiếp tục bước vào vòng cạnh tranh học bổng ”, Việt nói. Nam sinh cũng cho rằng người theo đuổi con đường học thuật cần đủ kiên nhẫn với chính mình.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy dư dả ở Hà Nội, Thành Việt chưa từng nghĩ tới việc được đi du học.

“Tôi từng phải tự mày mò gần như mọi thứ. Vì vậy, dù hiện tại vẫn đang chờ kết quả học bổng, tôi vẫn muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với hy vọng có thể giúp thêm một chút cho những bạn Việt Nam đang muốn theo đuổi chương trình Tiến sĩ ở châu Âu”, anh bày tỏ.

Trước đó, Bùi Thành Việt từng tốt nghiệp Thạc sĩ loại xuất sắc tại University of Bristol với điểm trung bình 80/100, bài nghiên cứu đạt 83 điểm và không có môn nào dưới 75 điểm.

Sinh ra trong gia đình không mấy dư dả ở Hà Nội, Việt bắt đầu hành trình chinh phục IELTS từ năm lớp 11. Sau 5 năm kiên trì, nam sinh đạt IELTS 8.5 và không có kỹ năng nào dưới 8.5. Thành Việt từng tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc ngành Truyền thông Quốc tế tại Học viện Ngoại giao, hồi tháng 7/2023.

Bùi Thành Việt đang là giảng viên của một trường Đại học ở Hà Nội, sở hữu bằng Thạc sĩ Giáo dục của Đại học Bristol và là tác giả hai cuốn sách luyện IELTS.

Từ một du học sinh từng chỉ đặt mục tiêu “qua môn là được”, Thành Việt nay đang đứng trước cánh cửa mới của con đường nghiên cứu học thuật quốc tế. Với chàng trai này, hành trình chinh phục học bổng tiến sĩ không chỉ là câu chuyện thành tích, mà còn là quá trình bền bỉ học cách đọc, viết, nghiên cứu và kiên trì theo đuổi một hướng đi mình thực sự tin tưởng.