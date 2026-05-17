Nam diễn viên cầu hôn, cưới rồi ly dị trong 3 ngày cuối cùng phải nhận cái kết ê chề

Cách đây không lâu, nam tài tử Trung Quốc - Tưởng Nghị bất ngờ cầu hôn nữ diễn viên Triệu Anh Tử. 1 ngày sau, cặp sao được cho là tổ chức đám cưới kín đáo. Nữ diễn viên họ Triệu cũng hạnh phúc thông báo cô đã có chồng và liên tục cùng Tưởng Nghị tương tác thân mật trên sóng livestream, càng khiến công chúng tin chắc 2 nghệ sĩ này đã kết hôn rồi về chung 1 nhà. Thế nhưng ngay sau đó, cặp sao lại chia tay chóng vánh.

Triệu Anh Tử liền giải thích trong 1 livestream rằng cô đã trải qua cuộc hôn nhân thử nghiệm, bao gồm cầu hôn, cưới và chia tay Tưởng Nghị trong vỏn vẹn 3 ngày. Nữ diễn viên còn gây sốc khi ví von mối quan hệ này là “thử mặt nạ trước khi mua, nếu không hợp, chỉ cần xé bỏ nó đi”.

Khi dư âm của vụ việc vẫn còn nóng hổi, cách đây ít hôm, Tưởng Nghị tiếp tục bị phanh phui chuyện đã có vợ con đề huề tại thời điểm thực hiện cuộc hôn nhân thử nghiệm với nữ diễn viên họ Triệu. Vợ thật sự của nam diễn viên không hoạt động trong showbiz và đương nhiên không phải là Triệu Anh Tử. Đến tối 15/5, người vợ này đã đăng đàn chỉ trích cả Triệu Anh Tử lẫn Tưởng Nghị tơi bời, và nguồn cơn sự việc được cho là có liên quan tới màn hôn nhân thử nghiệm nói trên của 2 ngôi sao.

Trên trang cá nhân, vợ Tưởng Nghị bày tỏ nỗi bức xúc: “Người thật lòng muốn xây dựng tổ ấm thì phải rụt rè, cẩn trọng không dám công khai. Còn kẻ diễn kịch giả tạo thì lại có thể vô tư đi tiếp thị, quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội như vậy. Vốn dĩ tôi đã chọn cách giữ im lặng mà nhẫn nhịn, chỉ muốn đóng cửa bình yên sống tốt những ngày tháng của mình mà thôi. Nhưng ngặt 1 nỗi, ngay cả sự bình yên bình dị ấy cũng không có được. Biết điều giữ phận không phải là nhu nhược, nhẫn nhịn lùi bước không phải là để người ta dễ dàng bắt nạt mình đâu nhé. Đừng coi lòng tốt là sự yếu đuối, giả dối thì mãi mãi không thể thành thật, mà sự thật thì cũng chẳng bao giờ giấu kín được đâu”.

Vợ Tưởng Nghị...

... đăng đàn dằn mặt nam diễn viên và Triệu Anh Tử.

Đáng chú ý, người vợ còn úp mở chuyện đang tiến hành ly hôn Tưởng Nghị. Theo đó, khi 1 netizen vào xác nhận xem cô có phải vợ của nam diễn viên họ Tưởng hay không, người phụ nữ này đã thẳng thừng đáp lại: “Sắp không phải nữa rồi nhé” . Chưa dừng lại ở đó, 1 người họ hàng cũng lên tiếng xác nhận vợ Tưởng Nghị đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn với nam tài tử này. Qua đây, công chúng càng thêm tin chắc rằng nam diễn viên họ Tưởng đã bị vợ “đá” sau khi cùng Triệu Anh Tử dùng chiêu trò hôn nhân giả để đánh bóng tên tuổi.

Tưởng Nghị bị vợ đâm đơn ly hôn vì chiêu trò kết hôn giả với nữ diễn viên họ Triệu.

Trước đó, Tưởng Nghị gây xôn xao với màn cầu hôn Triệu Anh Tử.

Sau màn cầu hôn, Tưởng Nghị - Triệu Anh Tử còn được cho là đã tổ chức đám cưới, nhưng hóa ra đây chỉ là 1 màn dàn dựng theo kịch bản. Cả màn cầu hôn nói trên cũng chỉ là dàn dựng.

Thông tin Tưởng Nghị có vợ con đề huề ở thời điểm tham gia cuộc hôn nhân thử nghiệm với Triệu Anh Tử đã khiến dư luận sốc nặng, đồng thời chỉ trích nam diễn viên này tơi bời vì cho rằng anh thiếu nghiêm túc trong chuyện tình cảm, sẵn sàng xem hôn nhân như trò đùa và trêu đùa cảm xúc của công chúng. Bản thân Triệu Anh Tử cũng hứng “gạch đá” dữ dội từ công chúng vì nhiều khả năng cô biết chuyện Tưởng Nghị đã lập gia đình và có con rồi nhưng vẫn phối hợp với nam diễn viên trong cuộc hôn nhân thử nghiệm, còn không ngại thân mật với đối phương.

Tưởng Nghị sinh năm 1981 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Năm lớp 11, nhờ ngoại hình nổi bật, anh tình cờ quen biết 1 nhà sản xuất và bắt đầu bén duyên với nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tưởng Nghị theo học tại Học viện Hí kịch Thượng Hải. Tới năm 2003, anh chuyển tới Bắc Kinh để chính thức phát triển sự nghiệp diễn xuất. Sau nhiều năm lăn lộn trong giới, Tưởng Nghị dần trở nên nổi tiếng và được nhiều khán giả biết tới qua loạt phim như Hậu Cung, Truyền Thuyết Nữ Oa - Linh Châu, Tứ Đại Danh Bổ bản 2003 hợp tác với Chung Hán Lương và Cha In Pyo.

Theo nhiều nguồn tin, Tưởng Nghị đã kết hôn với 1 người phụ nữ ngoài showbiz trong khoảng thời gian từ năm 2016-2019. Sau đó, cặp đôi chào đón con gái ra đời nhưng vẫn nhất quyết giấu nhẹm cuộc hôn nhân với công chúng. Tới tháng 8/2025, vợ Tưởng Nghị mới bắt đầu khoe ảnh con lên mạng nhưng vẫn giữ kín như bưng chuyện mình đã kết hôn với nam diễn viên. Phải đến gần đây, truyền thông cùng khán giả mới biết người phụ nữ này là bà xã của tài tử họ Tưởng.