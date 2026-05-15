Chơi Pickleball, nhiều người nhập viện vì suy giảm thị lực, có trường hợp còn mù vĩnh viễn

Bệnh viện Mắt Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.H (39 tuổi, Bắc Ninh) nhập viện sau khi bị bóng Pickleball đập mạnh vào mắt trái trong lúc thi đấu, báo Lao động đưa tin. Sau chấn thương, người bệnh xuất hiện tình trạng đau nhức dữ dội, nhìn mờ ngay lập tức.

Pickleball đang trở thành “bộ môn quốc dân mới”, xuất hiện dày đặc tại các khu dân cư, sân chung cư, câu lạc bộ thể thao và cả giới văn phòng (Ảnh: Lao động)

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đụng dập nhãn cầu, xuất huyết tiền phòng và dịch kính, giác mạc phù nhẹ. Thị lực giảm nghiêm trọng, chỉ còn khả năng nhìn thấy bóng bàn tay ở khoảng cách rất gần.

TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương - Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết dù điều trị nội khoa giúp thị lực cải thiện phần nào, bệnh nhân lại xuất hiện biến chứng tăng nhãn áp không kiểm soát được bằng thuốc. Các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật hạ nhãn áp và người bệnh vẫn cần theo dõi lâu dài.

Đáng chú ý, bệnh nhân cho biết anh mới chơi Pickleball khoảng 3 tháng vì cho rằng đây là môn thể thao nhẹ nhàng, ít nguy hiểm. Tuy nhiên trong một pha phối hợp, đồng đội vụt bóng mạnh khiến bóng đổi hướng và bay thẳng vào mắt trái.

Theo VTV, trước đó, bệnh viện cũng đã từng tiếp nhận một bệnh nhân 35 tuổi ở Hà Nội bị chấn thương mắt đặc biệt nghiêm trọng khi chơi Pickleball. Người này nhập viện với tình trạng vỡ nhãn cầu, rách giác mạc, củng mạc và tổn thương nội nhãn nặng.

Do tổn thương quá nghiêm trọng và không còn khả năng phục hồi, các bác sĩ buộc phải múc bỏ nhãn cầu. Người bệnh bị mù vĩnh viễn mắt trái.

Bác sĩ kiểm tra lại mắt bệnh nhân trước khi chỉ định phẫu thuật hạ nhãn áp sau chấn thương khi chơi Pickleball (Ảnh: VTV)

Theo các chuyên gia nhãn khoa, số ca chấn thương mắt liên quan đến Pickleball đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Nguyên nhân đến từ tốc độ bóng cao, khoảng cách thi đấu gần, phản xạ không kịp hoặc va chạm vợt giữa những người chơi.

Pickleball được xem là môn thể thao có cường độ vừa phải, dễ tiếp cận nên nhanh chóng phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt trong nhóm dân văn phòng và trung niên. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo người chơi không nên chủ quan với nguy cơ chấn thương, nhất là ở vùng mắt.

Các chuyên gia khuyến cáo người chơi nên đeo kính bảo hộ chuyên dụng, giữ khoảng cách an toàn khi đánh đôi và khởi động kỹ trước khi thi đấu để hạn chế tai nạn đáng tiếc.

Tổng hợp