Loại gỗ quý tăng giá theo đường kính thân: Hiện vật 5.000 năm tuổi từng được định giá 10 tỷ đồng ở Hà Nội

Hiện vật 5.000 năm tuổi từng gây chú ý ở Hà Nội

Loại gỗ quý này từng trở thành tâm điểm chú ý tại Hội chợ "Đồ gỗ và trang trí nội thất Hà Nội 2020", diễn ra ở khu vực quảng trường đối diện Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm.

Theo Vietnamnet, tại sự kiện này, một hiện vật bằng gỗ nguyên khối kích thước lớn đã khiến nhiều khách tham quan dừng lại quan sát. Điều gây bất ngờ không chỉ nằm ở hình dáng thô mộc, xù xì bên ngoài, mà còn ở mức giá được giới thiệu lên tới khoảng 10 tỷ đồng.

Một loại gỗ quý từng gây chú ý khi xuất hiện với mức định giá lên tới 10 tỷ đồng ngay giữa Hà Nội. (Ảnh: 24H)

Theo nhân viên tại gian hàng, hiện vật này được đưa về từ châu Phi, có tuổi thọ khoảng 5.000 năm, dài 5,48m, phần vành tròn hai đầu khoảng 7,2m. Dù chưa qua chế tác thành sản phẩm nội thất hoàn chỉnh, hiện vật vẫn được đánh giá cao nhờ kích thước lớn, độ nguyên khối và vân gỗ tự nhiên.

Cũng theo Vietnamnet, loại gỗ được giới thiệu tại hội chợ là gỗ cẩm lai. Đây là một trong những dòng gỗ quý được nhiều người am hiểu đồ gỗ quan tâm nhờ màu sắc trầm, vân đẹp, thớ chắc và độ bền cao. Với những hiện vật có kích thước lớn, giá trị thường tăng theo tuổi gỗ, đường kính thân và khả năng giữ nguyên khối khi chế tác.

Sự xuất hiện của hiện vật này từng khiến nhiều khách tham quan bất ngờ. Một số người cho rằng vẻ ngoài của nó không quá bắt mắt nếu nhìn thoáng qua, nhưng khi biết tuổi gỗ, kích thước và mức định giá, họ mới hiểu vì sao hiện vật lại được chú ý đến vậy.

Vì sao loại gỗ này có giá trị cao?

Gỗ cẩm lai từ lâu được xem là loại gỗ có giá trị trong sản xuất nội thất và đồ mỹ nghệ cao cấp. Điểm nổi bật của loại gỗ này nằm ở chất gỗ cứng, chắc, đường vân đẹp, màu sắc sang và khả năng hạn chế cong vênh, mối mọt tốt hơn nhiều loại gỗ thông thường.

Theo bảng phân loại gỗ sử dụng tại Việt Nam, cẩm lai thuộc nhóm I, nhóm gồm những loại gỗ quý, có giá trị cao về chất lượng, độ bền và thẩm mỹ. Đây cũng là lý do các sản phẩm làm từ cẩm lai như bàn ghế, sập, tủ, tượng, lục bình hay đồ mỹ nghệ thường có giá trị lớn trên thị trường.

Gỗ cẩm lai từ lâu được xem là loại gỗ có giá trị trong sản xuất nội thất và đồ mỹ nghệ cao cấp. (Ảnh: Sasaki)

Với những người am hiểu đồ gỗ, một thân gỗ có đường kính lớn thường có giá trị cao hơn vì cho phép chế tác các sản phẩm liền khối, hạn chế ghép nối. Đường kính càng lớn, vân gỗ càng có không gian thể hiện rõ, đồng thời tạo ra nhiều lựa chọn hơn trong quá trình xẻ, tạo hình và hoàn thiện sản phẩm.

Không chỉ vậy, những hiện vật gỗ lâu năm còn được đánh giá cao bởi dấu ấn thời gian. Tuổi gỗ, độ liền khối, kích thước và vân tự nhiên đều là các yếu tố góp phần làm nên giá trị. Vì thế, một hiện vật được giới thiệu có tuổi thọ tới 5.000 năm và kích thước đặc biệt lớn dễ trở thành tâm điểm tại một hội chợ đồ gỗ.

Tuy nhiên, khi nói về các loại gỗ quý, cần phân biệt giữa giá trị thẩm mỹ, giá trị kinh tế và vấn đề nguồn gốc hợp pháp. Việc một hiện vật từng được định giá cao không đồng nghĩa với việc cổ vũ khai thác, mua bán gỗ quý tùy tiện. Ngược lại, các hiện vật có giá trị lớn càng cần có hồ sơ nguồn gốc rõ ràng, giấy tờ nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ quy định quản lý.

Loại gỗ quý và câu chuyện bảo tồn

Ở góc độ bảo tồn, cẩm lai cũng là cái tên cần được nhìn nhận thận trọng. Theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi CITES, cẩm lai có tên khoa học Dalbergia oliveri nằm trong nhóm IIA của danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Điều này cho thấy đây không chỉ là loại gỗ có giá trị thương mại, mà còn là loài cần được quản lý trong khai thác, vận chuyển, buôn bán và sử dụng. Các hoạt động liên quan đến gỗ quý, đặc biệt là gỗ có nguồn gốc tự nhiên, phải đáp ứng yêu cầu về hồ sơ pháp lý, nguồn gốc và quy định bảo tồn.

Cẩm lai có tên khoa học Dalbergia oliveri nằm trong nhóm IIA của danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. (Ảnh: Govi)

Không chỉ tại Việt Nam, nhiều loài thuộc nhóm gỗ hồng mộc, trong đó có Dalbergia oliveri, cũng được quốc tế quan tâm. Theo Chương trình Các loài cây gỗ của CITES, Dalbergia oliveri nằm trong Phụ lục II CITES, nghĩa là hoạt động thương mại quốc tế cần được kiểm soát để không gây nguy hại đến sự tồn tại của loài ngoài tự nhiên.

Từ một hiện vật từng gây xôn xao tại Hà Nội, câu chuyện về loại gỗ quý này cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của gỗ tự nhiên trong đời sống và thị trường nội thất. Nhưng phía sau mức định giá 10 tỷ đồng không chỉ là sự choáng ngợp về kích thước hay tuổi gỗ, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên rừng, sử dụng gỗ có nguồn gốc hợp pháp và ứng xử thận trọng với những loài cây có giá trị cao trong tự nhiên.

(Theo Vietnamnet, Báo Công Thương, Kosmos)