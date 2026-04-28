Tokyo cho dân công chức mặc quần short đi làm: Tăng hiệu suất công việc và tiết kiệm điện cho toàn thành phố!

Trong nhiều thập kỷ, câu trả lời cho câu hỏi "mặc gì đi làm ở Nhật Bản" gần như không thay đổi: vest và cà vạt với nam, trang phục công sở trang nhã với nữ. Nhưng kể từ ngày 3/4/2026, một trong những tòa nhà hành chính quyền lực nhất nước Nhật đã phá vỡ quy tắc đó.

Ba mùa hè nóng kỷ lục liên tiếp, Nhật Bản không còn lựa chọn nào khác

Quyết định này không phải ngẫu nhiên. Dữ liệu từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy đất nước này vừa trải qua ba mùa hè nóng kỷ lục liên tiếp. Nhiệt độ mùa hè tại Tokyo những năm gần đây thường xuyên vượt 35 độ C kéo dài nhiều tuần, và chính phủ Nhật thậm chí vừa phải tạo ra một từ mới trong tiếng Nhật để mô tả những ngày nóng đến mức tàn nhẫn.

Trong bối cảnh đó, chính quyền thành phố Tokyo triển khai loạt sáng kiến "Cool Biz" vào đầu năm hành chính mới bắt đầu từ mùa xuân. Ngoài việc nới lỏng trang phục, Tocho còn lắp đặt hệ thống cảnh báo say nắng mới, tự động nhắc nhở nhân viên uống nước và giữ mát trong những ngày nhiệt độ cực đoan.

Lý do đằng sau chính sách này thực ra rất thực dụng. Trang phục nhẹ hơn, thoáng hơn giúp giảm nguy cơ say nắng cho nhân viên trong những ngày hè khắc nghiệt. Khi cơ thể đã thoải mái với nhiệt độ môi trường, hệ thống điều hòa không khí có thể chạy ở mức vừa phải thay vì công suất tối đa, tiết kiệm đáng kể năng lượng. Và không kém phần quan trọng: nhân viên thoải mái hơn thường làm việc hiệu quả hơn.

"Lần đầu cũng thấy ngại, nhưng làm việc trơn tru hơn hẳn"

Một nam nhân viên Tocho chia sẻ sau ca làm đầu tiên mặc quần short: "Lúc đầu tôi nghĩ sẽ cảm thấy ngại ngùng, nhưng mặc quần short thực sự thoải mái và tôi cảm thấy công việc tiến triển suôn sẻ hơn. Trước đây tôi hay mặc áo polo và quần chinos, nhưng quần short mát hơn và dễ chịu hơn hẳn."

Tuy nhiên không phải ai cũng đón nhận thay đổi này một cách dễ chịu. Ở Nhật Bản, đặc biệt với nam giới, quần short từ lâu bị coi là trang phục quá bình dân và thiếu chuyên nghiệp trong môi trường công sở. Nhiều ý kiến phê phán trên mạng xã hội cho rằng công chức mặc quần short là thiếu tác phong. Một số người còn đặt câu hỏi hài hước nhưng không kém phần nghiêm túc: nếu nam nhân viên được mặc quần short để lộ chân, thì theo chuẩn mực chải chuốt của văn phòng Nhật, liệu họ có nên cạo lông chân như cách nhiều công ty vẫn yêu cầu nhân viên nam cạo râu?

Đáng chú ý, quy định mới này hiện chỉ áp dụng cho các bộ phận nội bộ và back-office, không phải những vị trí tiếp xúc trực tiếp với người dân đến Tocho làm thủ tục hành chính.

Câu chuyện không chỉ về quần short

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của Tocho phản ánh một thách thức mà không ít quốc gia châu Á đang phải đối mặt: làm thế nào để cân bằng giữa những quy chuẩn văn hóa công sở ăn sâu với thực tế khí hậu đang thay đổi nhanh chóng.

Nhật Bản vốn nổi tiếng với văn hóa công sở khắt khe, nơi bộ vest được coi là dấu hiệu của sự nghiêm túc và tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng. Nhưng khi nhiệt độ ngày hè liên tục phá kỷ lục và các ca nhập viện do say nắng tăng vọt mỗi mùa, câu hỏi đặt ra không còn là "truyền thống nào cần giữ" mà là "truyền thống nào cần thích nghi để con người còn đủ sức khoẻ mà làm việc".

Nếu ngay cả tòa nhà hành chính trung tâm của một trong những thành phố bảo thủ nhất thế giới về văn hóa công sở đã bắt đầu nhúc nhích, thì có lẽ làn sóng thay đổi này còn đi xa hơn nhiều trong những năm tới.

Theo Yahoo Japan News