Ca ghép thận đặc biệt từ người hiến sống cao tuổi nhất Việt Nam

Theo Tr Đức | 18-05-2026 - 13:40 PM | Sống

Ca ghép thận từ người cha 68 tuổi cho con trai suy thận giai đoạn cuối đã xác lập kỷ lục người hiến thận sống cao tuổi nhất Việt Nam.

Ngày 18-5, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng) cho biết bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép thận thứ 9 từ người hiến sống là ông Hoàng V.K. (68 tuổi) cho con trai là anh Hoàng V.M. (40 tuổi), mắc suy thận mạn giai đoạn cuối do biến chứng đái tháo đường type 2. Đây cũng là trường hợp người hiến thận sống cao tuổi nhất Việt Nam được ghi nhận đến nay.

Ca ghép từ người hiến thận sống cao tuổi nhất Việt Nam. Ảnh: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp

Trong nhiều năm, anh M. phải duy trì lọc máu liên tục do suy thận mạn giai đoạn cuối khiến sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng. Các bác sĩ đánh giá ghép thận là giải pháp điều trị tối ưu giúp kéo dài sự sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Khi biết con trai có chỉ định ghép thận, ông K. đã chủ động đề nghị hiến một quả thận để cứu con. Tuy nhiên, ở tuổi 68, việc đánh giá đủ điều kiện hiến tạng sống là thách thức lớn đối với các bác sĩ do phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả người hiến và người nhận.

Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa với sự tham gia của các chuyên gia tiết niệu, thận nhân tạo, tim mạch, nội tiết và gây mê hồi sức để đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe của người hiến cũng như mức độ tương thích ghép.

Sau quá trình tầm soát chặt chẽ, các bác sĩ quyết định thực hiện ca ghép với chế độ theo dõi hậu phẫu nghiêm ngặt và phác đồ điều trị cá thể hóa cho cả hai cha con.

Ca phẫu thuật diễn ra hoàn toàn thuận lợi, sau ghép các chỉ số sinh tồn của cả người hiến và người nhận đều ổn định, quả thận ghép hoạt động tốt.

Theo đánh giá của các bác sĩ, ca ghép thành công không chỉ mở ra cơ hội hồi phục cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối mà còn là dấu mốc đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng khi người hiến là trường hợp hiến thận sống cao tuổi nhất Việt Nam được ghi nhận đến nay.

