Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời khuyên cho những người uống nước dâu tằm hàng ngày

PV | 18-05-2026 - 12:20 PM | Sống

Nước siro dâu tằm màu tím sẫm khiến nhiều người tin rằng loại nước giải khát này có tác dụng “bổ máu”. Tuy nhiên, loại quả này chỉ thực sự tốt khi sử dụng đúng cách; nếu lạm dụng hoặc bảo quản không đúng, có thể trở thành nguồn đường ẩn.

Theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế, Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), dâu tằm là loại quả giàu hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Trong khoảng 100g dâu tươi chứa 40-50kcal, gồm 8-10g đường tự nhiên, một lượng nhỏ chất xơ cùng vitamin C, vitamin K, kali và sắt.

Giá trị nổi bật nhất của dâu tằm nằm ở nhóm polyphenol, đặc biệt là anthocyanin, hợp chất tạo màu tím đặc trưng cho quả. Nhiều nghiên cứu cho thấy anthocyanin có khả năng chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ sức khỏe tim mạch ở mức độ nhất định.

Ngoài ra, dâu tằm còn được nhắc đến với hợp chất 1-deoxynojirimycin (DNJ), có liên quan đến kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, theo chuyên gia, DNJ chủ yếu tập trung ở lá dâu còn trong quả chín hàm lượng rất thấp, trong khi lượng đường lại khá cao.

Một quan niệm phổ biến khác là cho rằng dâu tằm “bổ máu” vì có màu tím sẫm. Theo TS Giang, màu tím của quả đến từ anthocyanin chứ không liên quan đến hemoglobin hay quá trình tạo máu. Hàm lượng sắt trong dâu tằm chỉ khoảng 1-2mg/100g và thuộc dạng non-heme nên cơ thể hấp thu không cao.

Tuy nhiên, dâu tằm vẫn có vai trò hỗ trợ hấp thu sắt nhờ chứa nhiều vitamin C. Khi dùng cùng các thực phẩm giàu sắt như thịt, cá, đậu, vitamin C trong dâu giúp tăng khả năng hấp thu sắt tại ruột non. Nói cách khác, dâu tằm không phải “thuốc bổ máu” độc lập nhưng có thể góp phần tối ưu hóa hấp thu sắt nếu kết hợp hợp lý trong bữa ăn.

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, vấn đề an toàn thực phẩm cũng cần được đặc biệt lưu ý. Theo Tiến sĩ Giang, dâu tằm có vỏ mỏng, dễ dập, thường mọc sát đất nên nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc tồn dư hóa chất là có thật. Người dùng cần rửa kỹ trước khi ăn hoặc chế biến.

Khi ngâm siro, chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng dụng cụ bằng nhôm, đồng hoặc thép kém chất lượng. Các axit hữu cơ trong dâu có thể phản ứng với kim loại, làm biến đổi hương vị và có nguy cơ hòa tan kim loại vào nước uống. Bình thủy tinh hoặc đồ gốm sứ đạt chuẩn là lựa chọn phù hợp hơn.

Một sai lầm phổ biến khác là sử dụng dâu tằm dưới dạng ngâm đường như một loại nước uống hằng ngày. Thực tế, 1 kg dâu thường đi kèm 0,5-1 kg đường, khi đó phần nước uống chủ yếu là dung dịch đường, trong khi hoạt chất có lợi không tương xứng. “Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, lượng đường tự do nên dưới 25g/ngày, điều này cho thấy bạn chỉ cần uống một ly nước dâu ngâm cũng có thể vượt ngưỡng này nếu dùng thường xuyên”, Tiến sĩ Giang nhấn mạnh.

Vì thế, chuyên gia nhấn mạnh người mắc đái tháo đường, thừa cân, béo phì, người có dạ dày nhạy cảm và phụ nữ mang thai cần đặc biệt thận trọng với các chế phẩm nhiều đường hoặc có dấu hiệu lên men. Với người bình thường thì cũng không nên coi là đồ uống giải khát hằng ngày.

Theo bệnh viện 19-8

Lời khuyên cho những người sử dụng chỉ nha khoa hàng ngày

PV

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuốn hộ chiếu đắt nhất thế giới năm 2026

Cuốn hộ chiếu đắt nhất thế giới năm 2026 Nổi bật

Chàng trai Hà Nội nhận loạt thư mời Tiến sĩ từ đại học top châu Âu

Chàng trai Hà Nội nhận loạt thư mời Tiến sĩ từ đại học top châu Âu Nổi bật

Dùng Google Maps cả 10 năm, giờ tôi mới phát hiện có tính năng chỉ đường hay đến vậy: Dám cá là ít ai biết

Dùng Google Maps cả 10 năm, giờ tôi mới phát hiện có tính năng chỉ đường hay đến vậy: Dám cá là ít ai biết

12:20 , 18/05/2026
Phát hiện 18 giải xổ số của 1 địa phương trao cho cùng 1 người

Phát hiện 18 giải xổ số của 1 địa phương trao cho cùng 1 người

11:19 , 18/05/2026
Công an TPHCM phát hiện trường hợp thi hộ Anh văn tại Trường Đại học Văn Lang

Công an TPHCM phát hiện trường hợp thi hộ Anh văn tại Trường Đại học Văn Lang

11:00 , 18/05/2026
Loại quả Việt mọng nước được khen "ngon nhất thế giới", doanh nghiệp thu mua xuất khẩu đi hơn 30 nước: "Vàng mười" cho sức khỏe

Loại quả Việt mọng nước được khen "ngon nhất thế giới", doanh nghiệp thu mua xuất khẩu đi hơn 30 nước: "Vàng mười" cho sức khỏe

10:50 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên