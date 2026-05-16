Lời khuyên dành cho người thích ăn xoài

Theo Thu Hiền/VTCnews | 16-05-2026 - 12:06 PM | Sống

Xoài là loại trái cây được nhiều người yêu thích vào mùa hè nhờ hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng.

Tuy giàu dinh dưỡng, xoài chín không phù hợp để ăn quá nhiều đối với một số người. Ăn xoài đúng cách giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn và hạn chế ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe.

Theo dữ liệu dinh dưỡng từ các cơ quan y tế và thực phẩm của Hoa Kỳ, một quả xoài khoảng 210g chứa nhiều dưỡng chất như vitamin A, vitamin C, chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.

Những lợi ích khi ăn xoài

Xoài chứa lượng chất xơ dồi dào, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón. Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc ăn xoài tươi có thể góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột.

Ngoài ra, vitamin A và beta-carotene trong xoài giúp bảo vệ mắt, tăng cường thị lực và hỗ trợ hệ miễn dịch. Vitamin C có trong loại quả này còn giúp cơ thể tăng sản sinh collagen, hỗ trợ làm đẹp da và làm chậm quá trình lão hóa.

Các dưỡng chất như kali, magie và chất xơ trong xoài cũng được cho là có lợi cho sức khỏe tim mạch, hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ai nên hạn chế ăn xoài chín?

Dù giàu dinh dưỡng, xoài chín có hàm lượng đường khá cao nên người dùng không nên ăn quá nhiều.

Theo Tống Minh Hoa – chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan (Trung Quốc), xoài là loại trái cây có hàm lượng đường tương đối cao. Vì vậy, người cần kiểm soát cân nặng hoặc mắc bệnh tiểu đường nên chú ý lượng xoài chín tiêu thụ.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên ăn nhiều xoài ngay sau bữa cơm vì có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh.

Những người mắc bệnh thận cũng nên hạn chế ăn quá nhiều xoài do loại quả này chứa nhiều kali, có thể không phù hợp với một số người mắc bệnh thận cần kiểm soát lượng kali trong chế độ ăn.

Bên cạnh đó, người đang bị tiêu chảy cũng không nên ăn xoài vì lượng chất xơ cao trong quả có thể khiến tình trạng rối loạn tiêu hóa trở nên nghiêm trọng hơn.

Ăn xoài thế nào cho hợp lý?

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn xoài với lượng vừa phải, kết hợp cùng chế độ ăn cân bằng để tận dụng lợi ích dinh dưỡng mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Với người có bệnh lý nền như tiểu đường, bệnh thận hoặc vấn đề tiêu hóa, cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi ăn thường xuyên.

