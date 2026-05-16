2 loại quả bổ não "cực mạnh", số 1 quen thuộc ở quê nhưng ít ai ăn đúng cách

Lợi ích của quả chuối đối với sức khỏe não bộ

Chuối chứa nhiều serotonin, một chất truyền tín hiệu rất quan trọng trong não. Người có công việc đòi hỏi sáng tạo, quyết đoán nên ăn mỗi ngày 2 quả chuối.

Ở Nhật, vận động viên ăn chuối để tăng sức mạnh cơ bắp vì chuối có tỷ lệ glucid rất cao. Hydratcarbon còn có tác dụng bổ não, cho ta trạng thái khoan khoái, yêu đời. Các cụ già ăn chuối cải thiện được chứng rối loạn trí nhớ, ít bị trầm uất, khỏi bị táo bón, tiểu đường. Chuối giàu chất dinh dưỡng nhưng năng lượng vừa phải.

Chuối là loại trái cây rất phổ biến, giá rẻ và tiện lợi nhưng chuối có nên là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh hay không. Để bắt đầu, chúng ta hãy xem thông tin dinh dưỡng của chuối.

Một quả chuối cỡ trung bình chứa:

Calo: 105

Carbohydrate: 27 g

Chất xơ: 3 g

Đường: 14 g

Đạm: 1 g

Tổng lượng chất béo: 0 g

Natri: 1,18 mg

Kali: 422 mg

Chuối chứa nhiều sinh tố như A, B1, B2, B6, B12, C, D, E và các khoáng tố. Chuối rất thích hợp cho người bệnh tim mạch, cao huyết áp... Ngay khi mỏi mệt, gặp lúc đường huyết hạ thấp, chỉ cần trái chuối là xong.

Chuối vừa gây hiệu quả an thần nhẹ nhàng dựa trên cơ chế thư giãn, vừa thúc đẩy chức năng tư duy theo chiều hướng lạc quan yêu đời. Các thầy thuốc khuyên người dân mỗi ngày ăn hai quả chuối giúp cải thiện đáng kể thể chất của từng người.

Lợi ích của quả lựu đối với sức khỏe não bộ

Quả lựu không chỉ là một loại trái cây giàu dinh dưỡng mà còn được xem như "thực phẩm vàng" giúp nuôi dưỡng và bảo vệ não bộ. Với hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, lựu góp phần cải thiện trí nhớ, hỗ trợ chức năng nhận thức và giảm nguy cơ suy giảm thần kinh theo thời gian.

Quả lựu chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể và não bộ, bao gồm:

Polyphenol: Chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

Vitamin C: Hỗ trợ miễn dịch và quá trình tái tạo mô.

Vitamin K, folate và kali: Góp phần duy trì tuần hoàn máu và hoạt động ổn định của tế bào thần kinh.

Chất xơ: Tốt cho hệ tiêu hóa, gián tiếp hỗ trợ sức khỏe não thông qua trục ruột, não.

Quả lựu tác động đến não bộ như thế nào?

Bảo vệ não khỏi stress oxy hóa: Não là cơ quan dễ bị tổn thương bởi các gốc tự do, yếu tố liên quan đến Alzheimer và Parkinson. Các hợp chất như punicalagins trong lựu có khả năng vượt qua hàng rào máu não, giúp giảm viêm và hạn chế tổn thương tế bào thần kinh.

Hỗ trợ cải thiện trí nhớ: Việc bổ sung lựu thường xuyên, kết hợp chế độ ăn lành mạnh, có thể giúp tăng cường khả năng ghi nhớ và cải thiện nhận thức, đặc biệt ở người có dấu hiệu suy giảm nhẹ.

Giảm viêm trong não: Viêm mạn tính là một trong những nguyên nhân thúc đẩy lão hóa não. Các hoạt chất trong lựu có thể giúp làm dịu phản ứng viêm, từ đó hỗ trợ khả năng học tập và bảo vệ tế bào não lâu dài.

Cải thiện tâm trạng: Nhờ khả năng giảm stress oxy hóa và hỗ trợ lưu thông máu lên não, lựu còn có thể góp phần giảm lo âu, cải thiện tinh thần và hỗ trợ kiểm soát căng thẳng.Bổ sung lựu vào chế độ ăn hằng ngày không chỉ giúp cải thiện trí nhớ và khả năng nhận thức mà còn góp phần bảo vệ não khỏi lão hóa và tổn thương, hướng đến một sức khỏe tinh thần bền vững lâu dài.