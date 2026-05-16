2 loại quả bổ não "cực mạnh", số 1 quen thuộc ở quê nhưng ít ai ăn đúng cách
Không phải thuốc bổ đắt tiền, hai loại quả quen thuộc này lại được xem là “nhiên liệu” tự nhiên cho não bộ. Điều bất ngờ là loại đứng số 1 lại đang có sẵn đầy ngoài vườn quê, nhưng nhiều người vẫn bỏ qua.
- 15-05-2026Loại quả mọc hoang ở Việt Nam, sang nước ngoài hóa “dược liệu vàng” giá 2 triệu/kg
- 15-05-2026Loại quả chua ngọt đang chín rộ: Người than "nổi mụn", Đông y lại coi là thuốc “sinh tân dịch”, ăn đúng giúp giải nhiệt, đẹp da từ bên trong
- 14-05-20266 loại quả mùa hè bước vào chính vụ, vừa rẻ vừa ngon, cứ ra chợ là mua được
Lợi ích của quả chuối đối với sức khỏe não bộ
Chuối chứa nhiều serotonin, một chất truyền tín hiệu rất quan trọng trong não. Người có công việc đòi hỏi sáng tạo, quyết đoán nên ăn mỗi ngày 2 quả chuối.
Ở Nhật, vận động viên ăn chuối để tăng sức mạnh cơ bắp vì chuối có tỷ lệ glucid rất cao. Hydratcarbon còn có tác dụng bổ não, cho ta trạng thái khoan khoái, yêu đời. Các cụ già ăn chuối cải thiện được chứng rối loạn trí nhớ, ít bị trầm uất, khỏi bị táo bón, tiểu đường. Chuối giàu chất dinh dưỡng nhưng năng lượng vừa phải.
Chuối là loại trái cây rất phổ biến, giá rẻ và tiện lợi nhưng chuối có nên là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh hay không. Để bắt đầu, chúng ta hãy xem thông tin dinh dưỡng của chuối.
Một quả chuối cỡ trung bình chứa:
Calo: 105
Carbohydrate: 27 g
Chất xơ: 3 g
Đường: 14 g
Đạm: 1 g
Tổng lượng chất béo: 0 g
Natri: 1,18 mg
Kali: 422 mg
Chuối chứa nhiều sinh tố như A, B1, B2, B6, B12, C, D, E và các khoáng tố. Chuối rất thích hợp cho người bệnh tim mạch, cao huyết áp... Ngay khi mỏi mệt, gặp lúc đường huyết hạ thấp, chỉ cần trái chuối là xong.
Chuối vừa gây hiệu quả an thần nhẹ nhàng dựa trên cơ chế thư giãn, vừa thúc đẩy chức năng tư duy theo chiều hướng lạc quan yêu đời. Các thầy thuốc khuyên người dân mỗi ngày ăn hai quả chuối giúp cải thiện đáng kể thể chất của từng người.
Lợi ích của quả lựu đối với sức khỏe não bộ
Quả lựu không chỉ là một loại trái cây giàu dinh dưỡng mà còn được xem như "thực phẩm vàng" giúp nuôi dưỡng và bảo vệ não bộ. Với hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, lựu góp phần cải thiện trí nhớ, hỗ trợ chức năng nhận thức và giảm nguy cơ suy giảm thần kinh theo thời gian.
Quả lựu chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể và não bộ, bao gồm:
Polyphenol: Chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.
Vitamin C: Hỗ trợ miễn dịch và quá trình tái tạo mô.
Vitamin K, folate và kali: Góp phần duy trì tuần hoàn máu và hoạt động ổn định của tế bào thần kinh.
Chất xơ: Tốt cho hệ tiêu hóa, gián tiếp hỗ trợ sức khỏe não thông qua trục ruột, não.
Quả lựu tác động đến não bộ như thế nào?
Bảo vệ não khỏi stress oxy hóa: Não là cơ quan dễ bị tổn thương bởi các gốc tự do, yếu tố liên quan đến Alzheimer và Parkinson. Các hợp chất như punicalagins trong lựu có khả năng vượt qua hàng rào máu não, giúp giảm viêm và hạn chế tổn thương tế bào thần kinh.
Hỗ trợ cải thiện trí nhớ: Việc bổ sung lựu thường xuyên, kết hợp chế độ ăn lành mạnh, có thể giúp tăng cường khả năng ghi nhớ và cải thiện nhận thức, đặc biệt ở người có dấu hiệu suy giảm nhẹ.
Giảm viêm trong não: Viêm mạn tính là một trong những nguyên nhân thúc đẩy lão hóa não. Các hoạt chất trong lựu có thể giúp làm dịu phản ứng viêm, từ đó hỗ trợ khả năng học tập và bảo vệ tế bào não lâu dài.
Cải thiện tâm trạng: Nhờ khả năng giảm stress oxy hóa và hỗ trợ lưu thông máu lên não, lựu còn có thể góp phần giảm lo âu, cải thiện tinh thần và hỗ trợ kiểm soát căng thẳng.Bổ sung lựu vào chế độ ăn hằng ngày không chỉ giúp cải thiện trí nhớ và khả năng nhận thức mà còn góp phần bảo vệ não khỏi lão hóa và tổn thương, hướng đến một sức khỏe tinh thần bền vững lâu dài.
Ăn trái cây đúng cách để "kích hoạt" tối đa lợi ích cho não bộ
- Nên ăn đa dạng màu sắc: Mỗi màu sắc trái cây đại diện cho một loại dưỡng chất khác nhau. Hãy tạo cho mình một đĩa trái cây "ngũ sắc" để não bộ nhận được đầy đủ các loại polyphenol
- Hãy hạn chế đường tinh luyện: Hãy ăn trái cây tươi nguyên quả thay vì uống nước ép đóng hộp. Chất xơ giúp đường hấp thụ chậm, tránh tình trạng đường huyết tăng vọt gây buồn ngủ và giảm tập trung.
- Thời điểm "vàng" ăn trái cây: Nên ăn trái cây vào bữa sáng hoặc các bữa phụ (khoảng 10h sáng hoặc 3h chiều). Đây là lúc não bộ cần nạp thêm glucose tự nhiên để duy trì cường độ làm việc.
Để bộ não luôn trẻ khỏe, ngoài việc ăn trái cây có tác dụng bổ não cần kết hợp với lối sống như ngủ đủ giấc, rèn luyện tư duy (đọc sách, học ngoại ngữ hoặc chơi các trò chơi trí tuệ để kích thích các liên kết thần kinh mới); Uống đủ nước vì 80% não bộ là nước, chỉ cần thiếu 2% nước, khả năng tập trung sẽ giảm sút nghiêm trọng.
Người đưa tin