Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách tra cứu phòng khám, nhà thuốc, cơ sở thẩm mỹ được cấp phép tại Hà Nội

Theo Việt Linh/VTCnews | 16-05-2026 - 10:16 AM | Sống

Người dân Hà Nội có thể tra cứu thông tin pháp lý của phòng khám, nhà thuốc, cơ sở thẩm mỹ được cấp phép qua Trang Sức khỏe Thủ đô để bảo đảm an toàn.

Ngày 15/5, TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội ký Thông báo số 4366/TB-SYT về việc hướng dẫn tra cứu thông tin hành nghề y tế ngoài công lập đối với các cá nhân, cơ sở được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động.

Theo đó, hiện nay, các dữ liệu về cá nhân, cơ sở đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở thẩm mỹ ; cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc; cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập được Sở Y tế cấp phép và công khai trên Trang Sức khỏe Thủ đô, địa chỉ truy cập: suckhoethudo.vn .

Cụ thể, sau khi truy cập website suckhoethudo.vn , người dân lựa chọn nhóm dữ liệu cần tìm kiếm gồm: cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở thẩm mỹ, chứng chỉ hành nghề, cơ sở bán buôn - bán lẻ thuốc hoặc cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

Tại ô tìm kiếm, người dùng nhập tên cơ sở hoặc số giấy phép để tra cứu thông tin. Hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu về giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, địa chỉ cơ sở và tình trạng pháp lý liên quan.

Cách tra cứu phòng khám, nhà thuốc, cơ sở thẩm mỹ được cấp phép tại Hà Nội

Sở Y tế khuyến khích người dân chủ động tra cứu thông tin chính thống, tính pháp lý của các cơ sở, cá nhân hành nghề được cấp phép, công bố trên Trang Sức khỏe Thủ đô để đảm bảo quyền lợi và an toàn sức khỏe.

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân 126 phường, xã; Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp với Sở Y tế trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân trên địa bàn lựa chọn các cơ sở hành nghề đã được cấp phép hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật.

Trang Sức khỏe Thủ đô được Sở Y tế Hà Nội ra mắt vào cuối tháng 2/2026. Sau thời gian ra mắt đến nay, trang tiếp tục được hoàn thiện các chuyên mục nhằm phục vụ tối ưu nhu cầu tra cứu thông tin y tế của người dân, tăng cường công khai, minh bạch thông tin quản lý nhà nước của Sở Y tế gắn với chuyển đổi số y tế vì sức khỏe cộng đồng.

Video hàng loạt phòng khám tư nhân xung quanh BV Phụ sản Trung ương ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa: Chuyện gì đây?

Theo Việt Linh/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong trường học của giới siêu giàu: 1 năm tốn 5 tỷ, mùa hè học bên hồ, mùa đông dời lên núi, cuối tuần bay trực thăng về nhà

Bên trong trường học của giới siêu giàu: 1 năm tốn 5 tỷ, mùa hè học bên hồ, mùa đông dời lên núi, cuối tuần bay trực thăng về nhà Nổi bật

Người có giáo dục tốt thường không làm 3 điều này ở nơi đông người

Người có giáo dục tốt thường không làm 3 điều này ở nơi đông người Nổi bật

Ít khán giả, siêu khắc nghiệt: Vì sao IRONMAN vẫn hút tài trợ từ loạt thương hiệu tỷ đô?

Ít khán giả, siêu khắc nghiệt: Vì sao IRONMAN vẫn hút tài trợ từ loạt thương hiệu tỷ đô?

10:00 , 16/05/2026
Vì sao người Hàn Quốc không bưng bát lên khi ăn cơm?

Vì sao người Hàn Quốc không bưng bát lên khi ăn cơm?

09:57 , 16/05/2026
Người dân toàn quốc sẽ được miễn phí một dịch vụ từ năm 2026

Người dân toàn quốc sẽ được miễn phí một dịch vụ từ năm 2026

09:55 , 16/05/2026
Công an cảnh báo tất cả người dân không kết bạn Zalo, không trả lời tin nhắn khi nhận được thông báo sau

Công an cảnh báo tất cả người dân không kết bạn Zalo, không trả lời tin nhắn khi nhận được thông báo sau

09:54 , 16/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên