Ít khán giả, siêu khắc nghiệt: Vì sao IRONMAN vẫn hút tài trợ từ loạt thương hiệu tỷ đô?

Lượng khán giả trực tiếp và cộng đồng người tham gia IRONMAN cũng khá đặc thù. Thế nhưng Amazon, Qatar Airways, Macquarie Group hay Brieitling đều từng hoặc đang đồng hành cùng IRONMAN toàn cầu. Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp lớn như VNG cũng đã đồng hành cùng giải đấu này nhiều năm.

Ngày 10/5, VNG IRONMAN Vietnam 2026 đã diễn ra tại Đà Nẵng với khoảng 5.000 vận động viên đến từ hơn 90 quốc gia, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tổ chức thành công cự ly toàn phần 140.6. Nhưng đáng chú ý không chỉ ở những con số, mà còn ở những câu chuyện đằng sau giải đua thể thao sức bền khắc nghiệt nhất hành tinh này.

IRONMAN thực sự thu hút ai?

Không giống phần lớn các môn thể thao phong trào, IRONMAN sở hữu một cộng đồng người chơi khá đặc thù. Một nghiên cứu từng được World Triathlon Corporation công bố năm 2015 cho thấy thu nhập hộ gia đình trung bình của những người tham gia IRONMAN lên tới 247.000 USD mỗi năm. Năm 2021, một nghiên cứu tương tự của Hiệp hội Công nghiệp Thể thao và Fitness Mỹ cũng tiết lộ, hơn 40% số người tập luyện 3 môn phối hợp (triathlon) có thu nhập trên 100.000 USD/năm. Đặc biệt, IRONMAN thu hút một tập khá đông các vận động viên là các chuyên gia, hoặc lãnh đạo tầm trung đến cao cấp tại các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu.

Chính điều đó khiến cho hướng tiếp cận của các nhà tài trợ với IRONMAN cũng rất khác biệt. Thương hiệu không chỉ xuất hiện trong tuần thi đấu, mà đồng hành cùng chính những người tham gia trong suốt nhiều tháng tập luyện. Với IRONMAN, quá trình chuẩn bị trước cuộc đua thường kéo dài nhiều tháng, thậm chí đến cả năm, nên mức độ gắn bó với các thương hiệu đồng hành cũng sâu hơn đáng kể.

Câu chuyện của Athletic Brewing - thương hiệu bia không cồn trị giá 800 triệu USD của Mỹ - là ví dụ minh họa rõ nhất cho logic đó. Athletic Brewing đã là đối tác chính thức của IRONMAN suốt 5 năm, vừa gia hạn hợp đồng đến mùa 2028 với quyền title sponsor tại hai giải IRONMAN tại Bắc Mỹ. Bản thân CEO Bill Shufelt cũng là vận động viên sức bền, trong khi Giám đốc Marketing Andrew Katz từng tự tay phát mẫu thử tại các giải đua sau khi hoàn thành race. Với họ, IRONMAN là "bài kiểm tra khắc nghiệt nhất" cho sản phẩm: nếu những vận động viên nghiêm túc, có tiêu chuẩn cao và khắt khe nhất chấp nhận thương hiệu, đó là tín hiệu đủ tốt cho bất kỳ sản phẩm nào trên thị trường.

Đó cũng là lý do IRONMAN thu hút những thương hiệu vốn không thiếu độ nhận diện như Amazon hay Qatar Airways, thậm chí cả những thương hiệu xa xỉ như đồng hồ Breitling. Với các nhãn hàng này, IRONMAN trở thành nơi phù hợp để phản chiếu bản sắc thương hiệu, đặc biệt khi đồng hành cùng một cộng đồng vốn đề cao tính kỷ luật, sức bền và gắn kết dài hạn.

Từ IRONMAN Việt Nam 70.3 đến 140.6 và hành trình của VNG

Tại Việt Nam, VNG có thể xem là một trong những ví dụ rõ nhất cho cách doanh nghiệp tiếp cận IRONMAN không chỉ như một hoạt động tài trợ thể thao. Năm 2015, VNG đã cùng với Sunrise đưa IRONMAN 70.3 về Việt Nam và đồng hành nhiều mùa sau đó với vai trò Nhà tài trợ chiến lược. Năm nay, họ quay trở lại với vai trò này, đúng vào năm đầu tiên IRONMAN cự ly toàn phần 140.6 được tổ chức tại Việt Nam.

Ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập & Chủ tịch VNG, lý giải sự gắn bó này bằng một góc nhìn khá đặc trưng của giới công nghệ: "Trong công nghệ, những bài toán khó nhất là những bài toán đáng làm nhất. Trong IRONMAN, cự ly khắc nghiệt nhất chính là cự ly người ta khát vọng chinh phục nhất."

Góc nhìn đó phản ánh rõ nét tinh thần "Embracing Challenges" - Đón nhận thách thức mà VNG coi là DNA của doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu thành lập. Nhiều năm qua, thể thao sức bền dần trở thành một phần trong cộng đồng nội bộ VNG, với hơn 200 nhân viên và cựu nhân viên tham gia tập luyện, thi đấu ba môn phối hợp. Doanh nghiệp này cũng từng tài trợ cho đội tuyển Triathlon Việt Nam tại SEA Games 31 và tiếp tục đồng hành tại SEA Games 33. Ông Lê Hồng Minh đồng thời cũng là Chủ tịch Liên đoàn ba môn phối hợp của Việt Nam.

Nhìn rộng hơn, các hoạt động này phản ánh cách VNG tiếp cận thể thao sức bền như một phần của văn hóa doanh nghiệp. "Chúng tôi luôn muốn tiến về phía trước, dám đặt ra những mục tiêu khó khăn hơn để thay đổi chính mình, không phải để chứng minh với thế giới bên ngoài, mà để nhắc bản thân rằng dù thử thách có lớn đến đâu, con người vẫn có thể vượt qua nếu đủ kiên trì. Với chúng tôi, IRONMAN không đơn thuần là một cuộc đua, mà là hành trình để mỗi người vượt qua giới hạn của chính mình."

Năm nay, VNG có gần 30 người tham gia thi đấu tại IRONMAN, trong đó hơn một nửa tham gia cự ly toàn phần 140.6

Có thể nói, với những thương hiệu như Athletic Brewing hay VNG tại Việt Nam, IRONMAN không phải kênh làm hình ảnh bình thường. Đó là nơi họ chọn để thể hiện mình là ai - trước một tệp người quan sát rất khó tính, vì chính họ cũng là những người đã trải qua thử thách tương tự và mang theo tinh thần "IRONMAN" đó vào cuộc sống.