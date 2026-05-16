Người phụ nữ đột ngột qua đời sau bữa trưa, bác sĩ cảnh báo: Nhiều người làm 4 việc sau khi ăn mà không biết đang hại mình

Một phụ nữ họ Lý (63 tuổi, Trung Quốc) đã nghỉ hưu, có thói quen đi dạo sau bữa ăn để “tiêu cơm”. Trưa hôm xảy ra sự việc, bà ăn khá no với cơm và thịt kho rồi ra ngoài đi bộ như thường lệ.

Tuy nhiên, vừa tới khu sinh hoạt cộng đồng, bà bất ngờ ôm ngực, ngã khuỵu, mặt tái nhợt và vã mồ hôi. Hàng xóm nhanh chóng gọi cấp cứu, nhưng khi tới bệnh viện, bệnh nhân đã ngừng tim, ngừng thở. Bác sĩ xác định nguyên nhân là nhồi máu cơ tim cấp.

Sự việc khiến nhiều người bất ngờ bởi lâu nay, không ít người vẫn nghĩ rằng vận động sau khi ăn là thói quen tốt cho tiêu hóa.

Các chuyên gia cho biết đi bộ nhẹ nhàng sau ăn không phải lúc nào cũng nguy hiểm. Tuy nhiên, việc vận động ngay sau khi ăn quá no, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch, tiêu hóa, huyết áp, có thể làm tăng nguy cơ biến cố sức khỏe.

Sau bữa ăn, cơ thể cần tập trung lưu lượng máu lớn tới hệ tiêu hóa để xử lý thức ăn. Nếu vận động ngay lập tức, máu sẽ đồng thời phải cung cấp cho cơ bắp, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn.

Ở người có chức năng tim mạch suy giảm, tình trạng này có thể làm xuất hiện đau thắt ngực, tụt huyết áp, thiếu máu não hoặc thậm chí kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim.

Ngoài ra, ăn quá no còn khiến dạ dày giãn mạnh, cơ hoành bị đẩy lên cao, từ đó ảnh hưởng tới hoạt động của tim và hô hấp.

Theo các bác sĩ, người cao tuổi, người mắc tăng huyết áp, bệnh mạch vành, loét dạ dày, sa dạ dày hoặc thể trạng yếu nên tránh vận động mạnh hay đi bộ quá sớm sau ăn. Nếu muốn vận động, nên nghỉ khoảng 20-30 phút rồi mới đi lại nhẹ nhàng.

4 việc không nên làm ngay sau bữa ăn

Ăn quá no hoặc ăn thêm dù đã no

Nhiều người có thói quen “ăn thêm vài miếng” vì tiếc thức ăn hoặc cảm thấy ngon miệng. Tuy nhiên, việc ăn vượt quá nhu cầu khiến dạ dày phải hoạt động quá tải, kéo dài thời gian tiêu hóa và dễ gây tăng cân, rối loạn chuyển hóa.

Về lâu dài, thói quen này còn làm tăng nguy cơ béo phì, gan nhiễm mỡ, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Hút thuốc ngay sau ăn

Một số người cho rằng hút thuốc sau bữa ăn tạo cảm giác thư giãn. Song theo giới chuyên môn, đây là thời điểm cơ thể hấp thu các chất độc từ thuốc lá mạnh hơn do tuần hoàn và chuyển hóa đang hoạt động tích cực.

Khói thuốc chứa nhiều chất độc hại và chất gây ung thư, làm tăng nguy cơ tổn thương tim mạch, phổi và hệ tiêu hóa.

Tắm ngay sau khi ăn

Sau bữa ăn, máu tập trung nhiều ở hệ tiêu hóa. Nếu tắm ngay, đặc biệt là tắm nước nóng, mạch máu dưới da sẽ giãn ra, kéo máu phân tán ra ngoại vi.

Điều này có thể ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa, đồng thời làm tim phải điều chỉnh tuần hoàn nhiều hơn. Với người lớn tuổi hoặc có bệnh tim mạch, huyết áp, việc tắm ngay sau ăn có thể gây choáng váng, tụt huyết áp hoặc khó chịu.

Nằm xuống ngay lập tức

Nằm ngay sau ăn khiến nhu động tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả, làm tăng nguy cơ đầy bụng, khó tiêu và trào ngược dạ dày - thực quản.

Nếu tình trạng trào ngược kéo dài, niêm mạc thực quản có thể bị tổn thương mãn tính, làm tăng nguy cơ viêm thực quản hoặc các bệnh lý tiêu hóa khác.

Các chuyên gia khuyến cáo nên ngồi nghỉ hoặc đi lại nhẹ nhàng trong nhà sau ăn, tránh nằm ít nhất khoảng 2-3 giờ, đặc biệt vào buổi tối.

Người cao tuổi nên làm gì sau bữa ăn?

Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi nên duy trì chế độ ăn uống điều độ, tránh ăn quá no, đặc biệt vào buổi tối để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và tim mạch. Sau bữa ăn, không nên vận động ngay mà nên nghỉ ngơi khoảng 20-30 phút rồi mới đi lại nhẹ nhàng.

Đồng thời, cần tránh các thói quen như hút thuốc, tắm hoặc nằm xuống ngay sau khi ăn vì có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và quá trình tiêu hóa. Việc vận động phù hợp với thể trạng vẫn rất cần thiết, nhưng nên thực hiện đúng thời điểm và cường độ hợp lý. Ngoài ra, nếu thường xuyên xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau ăn như đau ngực, khó thở, chóng mặt, buồn ngủ quá mức hoặc mệt lả, người bệnh nên đi khám sớm để được kiểm tra và tìm nguyên nhân.

Theo Toutiao