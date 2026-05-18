3 cây gia vị nên trồng trong nhà

Không chỉ giúp món ăn thêm thơm ngon, nhiều loại cây gia vị còn được yêu thích vì dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và mang lại cảm giác xanh mát cho không gian sống. Trong số đó, húng quế, gừng và sả là 3 loại cây được nhiều gia đình lựa chọn trồng tại nhà nhờ tính ứng dụng cao, phù hợp cả với nhà phố lẫn căn hộ có ban công nhỏ.

Húng quế vừa dễ trồng vừa hữu ích trong căn bếp

Húng quế là loại rau gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn như phở, bún, gỏi cuốn hay các món nướng. Loại cây này có mùi thơm đặc trưng, lá mềm, dễ ăn và thường được dùng để tăng hương vị cho món ăn mà không cần thêm quá nhiều gia vị khác.

Điểm khiến húng quế được nhiều người thích trồng tại nhà là cây phát triển khá nhanh, không chiếm nhiều diện tích. Chỉ cần một chiếc chậu nhỏ đặt ở ban công hoặc nơi có nắng nhẹ là cây có thể sinh trưởng tốt. Húng quế cũng dễ chăm sóc, không cần tưới quá nhiều nước và có thể thu hoạch liên tục nếu thường xuyên cắt tỉa.

Ngoài giá trị trong nấu nướng, nhiều người còn thích mùi hương tự nhiên của húng quế vì tạo cảm giác dễ chịu, giúp không gian bếp bớt ám mùi thức ăn hơn. Một chậu húng quế xanh tốt cũng khiến góc nhỏ trong nhà trông sinh động và gần gũi hơn.

Gừng là cây gia vị nhỏ nhưng có nhiều công dụng

Gừng là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình, thường dùng để pha trà, nấu ăn hoặc khử mùi tanh của thực phẩm. Đây cũng là loại cây khá dễ trồng, phù hợp với những người không có nhiều thời gian chăm sóc cây cối.

Chỉ cần vài nhánh gừng già, đặt vào đất tơi xốp và giữ ẩm vừa phải là cây có thể phát triển. Gừng không cần quá nhiều nắng nên phù hợp cả với ban công có mái che hoặc góc sân nhỏ. Sau một thời gian, phần thân rễ dưới đất sẽ phát triển và có thể thu hoạch để sử dụng dần.

Nhiều người thích trồng gừng tại nhà vì cảm giác tiện lợi. Khi cần nấu ăn hoặc pha trà nóng, chỉ cần đào một nhánh nhỏ là đã có nguyên liệu tươi sạch để dùng ngay. Lá gừng xanh mướt cũng giúp không gian trồng cây thêm tự nhiên, gọn gàng. Tuy nhiên, gừng không thích đất bị úng nước. Nếu trồng trong chậu, cần chọn loại có lỗ thoát nước tốt để tránh thối củ, nhất là vào mùa mưa.

Sả thơm nhà, dễ sống và ít tốn công chăm sóc

Sả là một trong những loại cây gia vị được nhiều gia đình yêu thích vì vừa dễ trồng vừa có nhiều ứng dụng thực tế. Loại cây này thường được dùng để nấu các món kho, hấp, lẩu hoặc pha nước uống. Mùi thơm của sả cũng tạo cảm giác sạch sẽ, dễ chịu nên nhiều người thích trồng quanh nhà.

Sả có khả năng thích nghi khá tốt, chịu nắng khỏe và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Chỉ cần cắm gốc sả xuống đất hoặc trồng trong chậu đủ sâu, cây có thể phát triển thành bụi sau một thời gian. Khi cần dùng, chỉ việc cắt vài nhánh là đủ cho bữa ăn hàng ngày.

Ngoài làm gia vị, nhiều người còn tận dụng sả để xông nhà hoặc đặt gần cửa sổ vì tin rằng mùi hương của cây giúp hạn chế côn trùng. Những bụi sả xanh tốt cũng tạo cảm giác mát mắt, giúp khu vực ban công hay sân nhỏ trông gọn gàng hơn.