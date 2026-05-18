Phát hiện người đàn ông kiếm hơn 774 tỷ đồng nhờ nuôi loài cá cho trứng quý

Trước khi đổi đời nhờ nghề nuôi cá tầm, ông Điền Khai Hồng ở Trung Quốc từng bươn chải với đủ công việc như chăn nuôi lợn, gia súc, cừu hay làm lái xe để kiếm sống. Thế nhưng, khi đang miệt mài làm việc và theo đuổi mục tiêu làm giàu, ông bất ngờ ngất xỉu và được chẩn đoán có khối u não cần phẫu thuật gấp.

Ca mổ khiến số tiền tích góp suốt nhiều năm của ông Điền gần như cạn sạch, nhưng cũng trở thành bước ngoặt khiến người đàn ông này thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc sống. Sau cơn bạo bệnh, ông không còn quá đặt nặng chuyện kiếm thật nhiều tiền mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống, đi du lịch và trải nghiệm những điều trước đây chưa từng nghĩ tới.

Cơ duyên với nghề nuôi cá tầm

Trong một chuyến đi tới Thanh Đảo, Điền Khai Hồng tình cờ ghé vào một hội chợ triển lãm nuôi trồng thủy sản. Tại đây, ông đặc biệt chú ý tới cá tầm – loài cá nước ngọt có giá bán khoảng 100 NDT/kg (gần 400.000 đồng/kg). Mức giá này khiến ông nảy ra ý định khởi nghiệp lần nữa.

Ban đầu, kế hoạch nuôi cá tầm của ông Điền vấp phải sự phản đối từ vợ vì lo ngại rủi ro. Dẫu vậy, người đàn ông này vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Do chưa từng có kinh nghiệm trong ngành nuôi trồng thủy sản, việc nuôi cá tầm với Điền Khai Hồng là thử thách lớn. Tuy nhiên, sau khi nghe nhiều người giới thiệu đây là loại cá dễ nuôi, ít bệnh và không kén ăn, ông mạnh dạn đầu tư toàn bộ hơn 800.000 NDT (hơn 3 tỷ đồng) tiền tích góp để mua cá giống.

Lo ngại cá con quá yếu và khó chăm sóc, Điền Khai Hồng quyết định mua cá tầm trưởng thành để nuôi. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau khi thả cá xuống ao, nhiều con đã chết nổi trên mặt nước. Khi mời chuyên gia đến kiểm tra, ông mới phát hiện nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt là do nhiệt độ nước trong ao quá cao.

Dù cá tầm ít bệnh và tương đối dễ nuôi, chúng lại cực kỳ nhạy cảm với môi trường sống, đặc biệt nhiệt độ nước không được vượt quá 28 độ C. Trong khi đó, nước trong ao của Điền Khai Hồng thời điểm ấy gần chạm mốc 40 độ C. Các chuyên gia khuyên ông phải đầu tư bể nuôi riêng để dễ kiểm soát nhiệt độ nước. Tuy nhiên, số vốn gần như đã cạn kiệt nên ông không còn khả năng đầu tư thêm.

Sau nhiều ngày suy nghĩ giữa việc bỏ cuộc hay tiếp tục, Điền Khai Hồng quyết định tìm tới những hộ nuôi cá tầm quy mô nhỏ để học hỏi kinh nghiệm. Từ đây, ông biết tới phương pháp dùng các tấm lưới lớn quây thành khu vực nuôi riêng nhằm dễ kiểm soát chất lượng nước mà không cần xây bể chuyên dụng.

Nhờ cách làm này, vấn đề nhiệt độ nước dần được giải quyết. Tuy nhiên, khó khăn chưa dừng lại ở đó.

Đổi đời nhờ phát hiện “kho báu” bên trong cá tầm

Sau 2 năm nuôi trồng vất vả, Điền Khai Hồng tiếp tục đối mặt với thử thách khi giá cá tầm bất ngờ lao dốc đúng thời điểm xuất bán, đầu ra cũng trở nên bấp bênh. Giữa lúc loay hoay tìm cách xoay xở, ông bất ngờ được một khách hàng chủ động liên hệ và đề nghị mua cá với giá hơn 160 NDT/kg (hơn 600.000 đồng).

Điều khiến Điền Khai Hồng ngạc nhiên là vị khách này chỉ chấp nhận mua cá tầm cái vì bên trong có trứng. Không hiểu vì sao trứng cá lại được coi trọng hơn thịt cá, ông quyết định từ chối giao dịch rồi lên mạng tìm hiểu. Khi đó, người đàn ông này mới phát hiện giá trị thật sự của cá tầm nằm ở phần trứng. Theo tìm hiểu của ông, loại trứng này có giá cực kỳ đắt đỏ, thậm chí 1g có thể được bán với giá gần 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng).

Sau thương vụ “hụt”, Điền Khai Hồng chuyển hướng sang nghiên cứu chế biến trứng cá tầm. Thế nhưng, mẻ trứng đầu tiên do ông làm ra lại có mùi tanh nồng, khó sử dụng. Sau thời gian tìm hiểu, Điền Khai Hồng phát hiện nguyên nhân nằm ở nguồn nước sử dụng trong quá trình xử lý trứng.

Thay vì dùng nước máy, ông chuyển sang dùng nước suối lấy từ trên núi và nhận thấy mùi tanh giảm rõ rệt. Ông cũng phát hiện nhiệt độ nước càng thấp thì trứng cá càng ít mùi hơn.

Nhờ tìm ra phương pháp phù hợp, Điền Khai Hồng bắt đầu xây dựng xưởng chế biến trứng cá muối. Chỉ sau 3 năm hoạt động, công việc kinh doanh của người đàn ông này phát triển mạnh, mang về doanh thu khoảng 200 triệu NDT (hơn 774 tỷ đồng).

Không chỉ giúp bản thân đổi đời, cơ sở chế biến trứng cá muối của Điền Khai Hồng còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Từ trải nghiệm của mình, Điền Khai Hồng cho rằng khởi nghiệp không nên dựa trên sự bốc đồng. Theo ông, điều quan trọng nhất là phải trang bị kiến thức, nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng trước khi bắt tay thực hiện để tránh bị những “giấc mơ làm giàu” che mờ lý trí.

(Theo 163.com)